OBRATITE PAŽNJU: Šest malo znanih znakova da bolujete od depresije

Šest manje poznati znakova depresije objavio je britanski Nacionalni instituz za mentalno zdravlje (NIMH), prenosi indy100.

Oni bi vam trebali pomoći u prepoznavanju i drugih znakova depresije, osim onih već dobro poznatih kao što su kad se osjećate tužnim ili nemotiviranim.

Depresija ima puno simptoma, od kojih neki na prvi pogled nemaju veze s općom percepcijom depresije kao jednostavno težim oblikom tuge.

“Svaka depresivna osoba ne posjeduje sve iste simptome. Neki ljudi iskuse samo nekoliko simptoma dok drugi mogu iskusiti puno.



Evo šest znakova koje nužno ne povezujemo s depresijom.

DEPRESIJA I TJESKOBA: Ova djevojka odlučila je u 8 koraka reći “dosta” tuzi, boli, jadu…

1. Mijenja se način na koji spavate

Depresija se često povezuje s umorom i nemogućnošću napuštanja kreveta, ali drugi simptom može biti i sušta suprotnost – nesanica ili san nakon kojega ste i dalje umorni. Teškoće sa spavanjem i rano buđenje isto bi tako mogli biti znakovi depresije.

2. Iritabilniji ste

Ljutnja nije emocija na koju ljudi prvu pomisle kada je u pitanju depresija, ali karakteristika da lakše planete isto je znak toga stanja. Brza ljudnja, kao i plač dovoljno su česti kod odraslih osoba koje boluju od depresije da neki traže da iritabilnost postane službena podvrsta depresije.

3. Boli vas bez razloga

Depresija može imati i fizičke manifestacije. Psihosomatska je bol kad vas boli bez ikakvog fizičkog objašnjenja, a lijekovi i odmor ne uspijevaju odagnati bol. Prije nego što se bol poveže s depresijom trebaju se sa sigurnošću ukloniti mogućnosti kako uzrok boli nije fizičke prirode.

4. Mijenja vam se apetit (i tjelesna težina)

Depresija može imati različite učinke na vaš apetit. Neki ljudi izgube potrebu za hranom, te samim time i težinu. Ne samo da se ne vesele jelu, već neki koji pate od depresije potpuno izgube osjećaj gladi, kao i sposobnost da osjete okus hrane. S druge strane, neke osobe koje pate od depresije počnu jesti emcionalno, zbog čega im raste težina, jer postanu ovisni o dopaminu koji se oslobađa kada konzumiraju hranu.

5. Teško vam je donositi odluke

Koncentriranje i prisjećanje informacija isto tako postaje teže za ljude s depresijom. Iako zvuči kao znak poremećaja uzrokovanog nedostatkom pažnje (ADD), radi se o nečem dosta čestom kod ljudi s depresijom koji se muče i oko malih odluka, poput vrste kave koju će naručiti, a imaju i problema s fokusiranjem tijekom razgovora ili čitanja.

6. Mijenja vam se ukus u glazbi

To nužno ne znači kako ćete svoj poster Smitsa zamijeniti onom od Slipknota, ali možda otkrijete kako više ne uživate u određenoj vrsti glazbe. Naprimjer, vesele će vam pjesme postati dosadne, ili možda više nećete moći slušati tužnu glazbu jer ćete od nje postati jako nesretni. Gubitak zanimanja za glazbu, ako je ona do onda bila vaš hobi, još je jedan, i to poznatiji, znak depresije.