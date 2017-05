STIŽE NOVI LIJEK ZA HIV: Mogao bi dramatično smanjiti rizik od zaraze smrtonosnim virusom

Lijek koji bi mogao dramatično smanjiti rizik od zaraze virusom HIV-a od sada će se davati pacijentima u Engleskoj.

Zdravstvena je služba izgubila sudsku bitku ovog ljeta nakon rasprave o tome bi li odgovornost plaćanja za lijek trebala pripasti lokalnim vlastima, piše BBC.

Smanjenje rizika od zaraze za 86 posto

Sada će se lijek ‘Prep’ davati najmanje 10.000 pacijenata tijekom trogodišnjeg razdoblja kliničkih ispitivanja. Engleska zdravstvena služba (NHS) kaže da će im ta ispitivanja pomoći u razumijevanju djelovanja kako bi lijek onda mogli ponuditi i većem broju pacijenata. Preekspoozicijska prefilaksa ili Prep je dnevna tableta koja onemogućuje virus HIV-a prije no što se zaraza proširi tijelom. Liječenje tim tabletama košta oko 400 funti mjesečno za jednog pacijenta, a dosadašnji pokusi sugeriraju da bi mogle smanjiti rizik od zaraze do 86 posto.



NHS se na sudu zalagala da ne ponudi taj lijek pacijentima. Ipak, rekli su da još ostaje puno pitanja na koja je potrebno odgovoriti kako bi ustanovili na koji način će se diljem Engleske taj lijek koristiti.

Pokus na najmanje deset tisuća ljudi otkrit će kako lijek usmjeriti prema pravim ljudima, koliko bi popularan postao i koliko dugo bi ga pacijenti uzimali.

‘Prep’ za najrizičnije skupine

Dr Ian Williams iz NHS-a je rekao da taj pokus pokazuje posvećenost Engleske zdravstvene službe financiranju Prepa, što je najbolja priprema Engleske za klinička ispitivanja ovako velikih razmjera.

‘Za sada će se Prep omogućiti tisućama ljudi koji su najrizičnije skupine za dobivanje HIV-a’, dodao je. Homoseksualni muškarci jedni su od najrizičnijih.

U Londonu jedan od osam muškaraca homoseksualne orjentacije ima HIV, a kada se usporedi s ukupnom populacijom Ujedinjenog Kraljevstva, dobije se rezultat da jedna od 26 osoba ima HIV.

25-godišnji Harry Dodd jedan je od oko 500 homoseksualaca u Engleskoj koji sudjeluje u ovom ispitivanju i uzima Prep, piše BBC.

‘Vidio sam paniku na licu bivših dečki kada su iščekivali rezultate testiranja na HIV. To je ogroman strah i utječe na sve što radite. Kako biste mogli imati seksualne odnose bez tog straha, ovo je velika stvar’, kaže Harry i dodaje kako uzimanje Prepa još nije postalo potpuno društveno prihvaćeno.

‘To je način za spašavanje života’

‘Velik broj ljudi smatra da će to potaknuti hedonistički način života, no ja smatram da je to način za spašavanje života. Ljudi su bili skeptični i kad je prvi puta na tržište došla kontraceptivna pilula za žene. za mene uzimanje Prepa znači da ponovno mogu vjerovati, imati veze i graditi svoj život’, kaže Harry.

Dr Michael Brady, medicinski direktor zaklade Terrence Higgins rekao je da će ovo ispitivanje svakako pokazati kako bi lijek trebao funkcionirati u stvarnom životu.

‘Ipak, još nam nedostaju odgovori na brojna pitanja, na primjer, što će se dogoditi nakon ovog ispitivanja’, rekao je.

Deborah Gold, izvršna direktorica Nacionalne zaklade za AIDS rekla je da joj je jako drago što je sud prepoznao inicijativu pa će Prep postati dostupan onima koji ga trebaju.

