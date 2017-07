NIŠTA MANJE: Evo koliko bi trebao trajati idealan godišnji odmor

Produženi vikend će vas samo osvježiti, sedam dana na moru ili planinima će opustiti vaše tielo, dva tjedna odmora zvuči odlično, ali nam, zapravo, trebaju tri tjedna da bismo se doista odmorili od posla, kažu stručnjaci.

Godišnji odmor bi trebao trajati tri tjedna u kontinuitetu. Prvi tjedan uglavnom spavamo i mirujemo, mnogi se čak bude u isto vrijeme kao i inače, dok rade. Drugi tjedan se tek počinjemo opušteno zabavljati, a treći, kada pomislimo da nam je već dosadno, znači da smo se stvarno odmorili.

Na godišnjem odmoru se odmaramo, ali se bavimo i raznim aktivnostima koje potiču razvoj naše inteligencije, kreativnost i maštu, što je neophodno za dobro obavljanje posla. Zato je važno da odmor traje tri tjedna, tvrde stručnjaci.

Posljedice preopterećenosti mogu biti drastične

Onima koji misle kako će za to vrijeme posao trpjeti, psiholozi savjetuju da se dogovore s poslodavcem koliko često i u koje vrijeme će biti dostpuni za poslovne razgovore tijekom godišnjeg odmora. No, to ne bi smjelo biti više od dva puta tjedno.

Ukoliko je zaposlenik preopterećen tijekom godišnjeg odmora, posljedice mogu biti velike, ne samo na produktivnost zaposlenika kada se vrati s odmora, već i na njegov obiteljski život.

Gomilanje neprestanog pritiska može dovesti do dramitičnih posljedica za psihu zaposlenih, koji mogu postati nasilni i depresivni, tvrde stručnjaci.

