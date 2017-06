NEUGODNA BOL OKO PUPKA: Doznajte koji su uzroci i kada biste trebali hitno posjetiti liječnika

Mnogi ljudi često se žale na bolove u trbuhu i leđima, a posebno u donjem dijelu trbuha i na bol oko pupka. Simptomi i uzročnici mogu biti razni.

Sva bol ima različite uzročnike i različite je jačine. Uz svaku od njih dolaze dodatni simptomi koji vam mogu objasniti o čemu se radi i zašto tu bol osjećate. Često je uz bol oko pupka povezan i nagon na povraćanje nakon neke hrane. Osim intenziteta boli, mnogo o vašem zdravlju će vam reći i vaša stolica. Bolovi u trbuhu mogu značiti bolest želuca ili dvanaesnika, upalu sluznice, vrijed ili tumor, na kamence u žučnom mjehuru ili na bolesti gušterače i jetre. Daljnjim pregledima, liječnik će moći zaključiti o čemu se radi.

Mogući uzroci boli u trbuhu

Osim klasične boli i nelagode koju osjetite nakon prejedanja, ovo mogu biti ostali mogući uzroci za bol u trbuhu i bol oko pupka:

trovanje hranom

neodgovarajući lijekovi

bruh

trudnoća

čir na želucu

slijepo crijevo

Kronova bolest

želučane infekcije

žučno kamenje

zatvor

problemi s debelim crijevom

Bol u predjelu trbuha ne mora nužno biti povezana s probavom. Može ukazivati na urinarne probleme, ali i probleme sa spolnim organima ili leđima.

Najčešći uzroci za bol oko pupka

Jedna od specifičnih boli je bol oko pupka. Ona se najčešće pojavljuje brzo, tupa je i dugo traje. Nije svaka bol za brigu, tako ovo mogu biti neki od uzroka:

nošenje preuske odjeće

pupčani bruh

blokirani pupčani bruh

suženje mišića oko pupka

upala slijepog crijeva

sindrom iritiranog debelog crijeva

Bol oko pupka može biti različite jačine i intenziteta. Ako dođe do toga da vam je trbuh vrlo tvrd i bolan na dodir, vrijeme je da što prije posjetite liječnika.

Bol ispod pupka na dodir

Bol ispod pupka koja se intenzivira na dodir može ukazivati na upalu slijepog crijeva. Ako dođe do te bolesti, osjetit ćete snažnu oštru bol i trebat ćete se što prije obratiti liječniku. Ako dođe do zapaljenja trbušne maramice, također će se bol pojačati na dodir, kao i za ostale poremećaje u radu crijeva ili urinarnih i ginekoloških problema.

Bol na dodir mogu uzrokovati:

probavne tegobe – vjetrovi, nadimanje, zatvor

pupčani bruh

ginekološke bolesti

zapaljenje trbušne maramice

upala mišića nakon teške vježbe

Bol oko pupka u trudnoći

Prije svega, bez straha, bol oko pupka u trudnoći je vrlo česta pojava. Bolovi se osjećaju radi pomicanja i rastezanja mišića kada je žena trudna i zato su dosta česti. Ukoliko je bol konstantna ili veoma jaka, trebali biste što prije posjetiti liječnika.

Upala slijepog crijeva

Upalu slijepog crijeva obično prati mučnina, povraćanje i temperatura. Slijepo crijevo je mala cijev dugačka do 4 centimetra i smatra se produžetkom debelog. Nema funkciju u organizmu, no kada dođe do upale, bol je nesnosna. Ono je najčešći uzročnik boli oko pupka jer mu se nalazi u blizini. Bol počinje oko pupka te se širi na ostatak trbuha, posebice donji dio trupa.

Kakva god bol bila, ako ju osjećate dulje vrijeme, obavezno se obratite liječniku.