ŠTO AKO DOBIJETE SUNČANICU ILI STANETE NA JEŽINCA? Savjeti koje je dobro pročitati prije ljetovanja

Ljeto je pravo doba za odmor i uživanje, no ono ima i svoju drugu stranu u kojoj krije brojne opasnosti na koje ne smijemo zaboraviti.

Evo o čemu je dobro voditi računa da vam se godišnji ne pretvori u noćnu moru:

Ne sunčajte se od 11 do 16 sati

Iako upozorenja dermatologa nisu bezrazložna, većina Hrvata i dalje se prži na suncu. Još uvijek nismo svjesni opasnosti prekomjernog izlaganja suncu, a one mogu biti prilično ozbiljne. Crvenilo kože, opekline, alergije, sunčanica, tumori na koži… samo su neke od opasnosti koje mogu biti posljedica želje da se na brzinu dođe do preplanulog tena. Želite li rizik svesti na minimum, ne sunčajte se u razdoblju od 11 do 16 sati, koristite kremu sa zaštitnim faktorom primjerenu vašem tipu kože, nanosite je svaka dva sata, nosite obvezno sunčane naočale s kvalitetnom zaštitom, te kape i šešire.

Pijte najmanje 8 čaša vode dnevno

Kako biste izbjegli dehidraciju, ljeti posebice vodite računa o količini tekućine koju unosite. Osam čaša dnevno je minimum. Morate piti i kad ne osjećate žeđ, a ne samo onda kad se pojačano znojite pa imate vidljiv dokaz da vam tijelo dehidrira. Nemojte zaboraviti da vaše tijelo gubi tekućinu čak i kad boravite samo nekoliko sati u klimatiziranom ambijentu (u uredu, supermarketu, automobilu, vlaku).

Oprezno s hranom

Visoke temperature i visoki stupanj vlažnosti, dakle ljetna svakodnevica, po definiciji su idealni uvjeti za rast i razmnožavanje patogenih bakterija – uzročnika trovanja hranom. No, krivci za obolijevanje nerijetko smo i mi sami jer do zaraze u mnogim slučajevima dolazi zbog nemara u pripremi ili konzumiranju osjetljivih namirnica i loših higijenskih navika odnosno zaboravljanja ili površnog pranja ruku. Ako vas zadese ljetne crijevne infekcije, najvažnije je nadoknaditi izgubljenu tekućinu i što manje opterećivati probavni sustav. Odmah po pojavi proljeva dobro je početi uzimati probiotike i nastaviti s uzimanjem u idućim danima sve dok se ravnoteža crijevne mikrobiote ponovno ne uspostavi.

Kod uboda meduze ili ježa najvažnija je brza reakcija

Ubod meduze ili ježa česta je morska nedaća. Važno je reagirati odmah kako bi se spriječile neugodne posljedice. Mjesto uboda meduze treba isprati morskom vodom da se odstrane preostale žarnice, a bol se može ublažiti hladnim oblozima te otopinom magnezijeva sulfata. Prema preporuci ljekarnika možete odabrati neku kremu za lokalnu njegu. Kod uboda ježa najvažnije je što prije izvaditi bodlje kako ne bi nastala gnojna infekcija, dok je pri ruci dobro imati sredstva za prvu pomoć, toplu vodu, sterilnu iglu, pincetu, alkohol, antibiotsku mast ili prašak.

Oporavak nakon sunčanice

Sunčanica je još jedna od čestih neugodnih pojava ljeti koja se događa kada glavu i vrat pretjerano izložimo sunčevim valovima. Kad tijelo doživi sunčanicu ne može regulirati unutarnju toplinu što dovodi do groznice, mučnine, glavobolje, a moguća je pojava i ubrzanog rada srca, ubrzano disanje te vrtoglavica. Odmor u zamračenom, prohlađenom prostoru, neizlaganje suncu i hidracija osnovne su mjere kad se dogodi sunčanica. Oporavak obično traje između 24 i 48 sati, ovisno o težini slučaja.