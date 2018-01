NE UZIMAJTE LIJEK ČIM DOBIJETE TEMPERATURU: Potreban je tek kad ona prijeđe ove vrijednosti, sve ispod toga ide prirodno

S dolaskom jeseni povećava se broj oboljelih od prehlade, upala i infekcija uzrokovanih virusima i bakterijama koje nerijetko prati temperatura, zdrava i prirodna reakcija organizma na infekcije i upale i naša urođena najsnažnija zaštita od virusa i bakterija.

Ona se spušta lijekovima tek kada prijeđe 38,5 Celzijevih stupnjeva, podsjeća njemački medicinski časopis Apotheken Umschau. Stupanj groznice ne ukazuje nužno na ozbiljnost situacije. Manja bolest može uzrokovati visoku temperaturu, a ponekad ozbiljna bolest ne mora podići tjelesnu temperaturu. Posljedica blagog povišenja tjelesne temperature kod vrućice je ubrzavanje metabolizma, što pomaže u borbi protiv infekcije ili upale.

Za temperaturu do 37,8 nisu potrebni lijekovi

Visoka temperatura ili groznica je stanje kada temperatura naraste iznad uobičajenog raspona. Ona se razlikuje od pojedinca do pojedinca. Na temperaturi iznad 39 stupnjeva mikrobi se ne mogu razmnožavati. Sposobnost organizma da razvije visoke temperature ukazuje na snažan organizam i vitalnost.





Kod visoke temperature ubrzavaju se metabolički procesi za pet do osam puta, povećava se proizvodnja interferona koji sprečavaju razvoj virusa, količina željeza u plazmi se smanjuje, a to je važno za sprečavanje rasta bakterija. Istodobno se povećava pokretljivost i djelovanje bijelih krvnih stanica koje uništavaju mikrobe. Kod blago povišene temperature, one koja nije viša od 37,8 stupnjeva, liječnici ne preporučuju spuštanje lijekovima jer bi se na taj način bolest koja je uzrok groznice mogla produljiti.

Kada je znak za paniku?

Treba istaknuti da virusi koji uzrokuju prehlade i druge respiratorne infekcije napreduju na normalnoj tjelesnoj temperaturi, a izazivanjem stanja blago povišene temperature organizam možda želi eliminirati virus. Visoka temperatura najčešće se snižava lijekovima poput paracetamola, brufena, ibuprofena ili sličnih analgetika i antipiretika. Pomaže i stavljanje mlakih obloga, a preporučljivo je i tuširanje mlakom vodom. Liječničku pomoć treba potražiti ako temperatura dosegne temperaturu od 40 stupnjeva i ne spušta se bez lijekova ni nakon tri dana, a prati je osjećaj jake iscrpljenosti.