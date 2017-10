NATRIJEV ASKORBAT: Vitamin C u obliku soli kao dodatak prehrani, a cijena mu je sitnica

Da bi ljudsko tijelo i organizam dobro funkcionirali, potrebna je dovoljna količina proteina, vitamina i ostalih tvari, koje često ne dobivamo dovoljno iz prirodnih izvora.

Natrijev askorbat ili Sodium je vitamin C u obliku soli. Uz to je jedini oblik sintetskog vitamina C kojeg organizam može apsorbirati u znatno većem omjeru od običnog vitamina.

Važnost vitamina C za organizam

Jedan od najvažnijih antioksidanasa među vitaminima je upravo vitamin C. Važan je za zdravlje i snagu imuniteta, te se često preporuča kao prevencija za prehlade i viroze. Smanjuje mnoga upalna stanja u vezi s prehladnom, groznim i gripom. Ima veliku ulogu kao antihistaminik pa se često koristi i za prevencije alergija ili smanjivanje upalnih reakcija uzrokovane alergijama.

Osim toga neutralizira toksičnost nitrata koji se dodaju kao aditivi u hranu. Pomaže i pojačava djelovanje bijelih krvnih zrnaca, a na taj način pomaže obrani organizma od bakterija, virusa i drugih štetnih tvari. Ovo su još neka od pozitivnih svojstava vitamina C:



pomaže proizvodnji kolagena koji je glavni građevni materijal kože koji ju čini mladolikom

pomaže održavanju zdravlja ligamenata i kostiju

koristi se nakon puknuća ili istezanja kostiju za brži oporavak

ojačava tetive

pomaže pri zarastanju rana, opekotina i posjekotina

važan je za zdravlje očiju pa se smatra da može zaustaviti nastanak sive mrene

Ljudi ga nažalost ne mogu proizvesti sami pa je unošenje preko namirnica ili dodataka prehrani ponekada nužno. Može se unijeti preko različitih namirnica, ali mnogi često zaboravljaju da se preradom ili stajanjem voća, količina vitamina C znatno smanjuje. Smanjuje se stajanjem u hladnjaku i prilikom blanširanja. S druge stane, ako ga kuhate u vodi, on neće nestati jer se raspada pri temperaturi od 190°C koju je nemoguće postići kuhanjem na štednjaku. Što bi značilo da voda u kojoj ste kuhali namirnicu s vitaminom C, nije izgubila svoja nutritivna i zdrava svojstva.

Dodatak natrijev askorbat

Ovaj se dodatak uzima kao oblik sintetskog vitamina C, a glavna mu je prednost što ga tijelo može upiti u mnogo većem omjeru nego običan vitamin C. U obliku natrijevog askorbata, tijelo apsorbira čak 75% vitamina C, što je oko 6-10 grama dnevno. Priprema se vrlo jednostavno od askorbinske kiseline u prahu i sode bikarbone, bez aluminija.

Pri uzimanju vitamina C ili natrijevog askorbata, nikako nemojte koristiti metalnu već plastičnu ili drvenu žlicu, a voda može biti destilirana ili ne, neovisno je o kloru.

Korištenjem natrijevog askorbata na dnevnoj bazi, u količini od oko 10 grama, u godinu dana ćete potpuno obnoviti cijeli organizam putem obnove kolagena. Pozitivne stvari koje će se dogoditi organizmu su obnove žila i arterija, smanjivanje razvoja ateroskleroze, prevencija nastanka srčanih udara, kao i moždanih udara.

Korištenje natrijevog askorbata

Kako bi ga koristili trebate staklenu čašu u koju ćete staviti jednu čajnu žličicu askorbinske kiseline. Nemojte da žličica bude puna, već poravnajte s rubom žlice. Stavite 3 centimetra vode. Na to dodajte pola čajne žlice sode bikarbone (pri kupnji pazite da ne kupite onu s aluminijem u sebi). Na ovo će se tekućina početi burno pjeniti. Kada završi, promiješajte žlicom i pričekajte da se slegne. Nakon toga dodajte još malo vode, oko 2-3 centimetra. Kada se smiri, popijte. Okus će biti kiselkasto slan. Ako koristite topliju vodu, reakcija će biti brža.

Ovaj napitak s natrijevim askorbatom možete koristiti između obroka.

Cijena i gdje ga kupiti

Natrijev askorbat može se kupiti u bio prodavaonicama, ljekarnama ili klinikama. Smatra se dodatkom prehrani, pa će se tako nalaziti na većini polica koje prodaju slične stvari. Može se kupiti u prahu ili kapsulama. Cijena natrijevog askorbata u prahu, količina od 500 grama, je oko 100 kuna. Ako se kupuje u kapsulama, pakiranja su uglavnom od oko 90 kapsula, što je oko 800 grama, cijena je također oko 100 kuna. U našem webshopu možete kupiti pakiranje od 200 grama po cijeni od 69,00 kuna.