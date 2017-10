‘NAKON GLAVOBOLJE SLIJEDE OZBILJNE BOLESTI’: Poznati neurolog za Net.hr otkriva šokantnu istinu o migreni i kako se može izliječiti

Migrena nije obična glavobolja i to znaju svi oni koji s njom imaju iskustva. U nekim je slučajevima njena pojavnost toliko česta da pacijenti znaju biti u teškim bolovima i nekoliko puta mjesečno.

Pacijenti koji pate od migrena cijeli svoj život prilagođavaju svome stanju jer drugog izbora nemaju. Mnogi se pomire s time da će ih taj problem pratiti zauvijek jer u njihovoj obitelji postoji povijest te bolesti. Neki pacijenti u očaju posežu za svakim novim lijekom koji se pojavi na tržištu, a koji obećava revolucionarne rezultate i potpuno povlačenje simptoma.

Što od svega toga zapravo djeluje i ima li uopće lijeka za migrene upitali smo cijenjenog neurologa s Hrvatskog instituta za istraživanje mozga dr. Gorana Ivkića.

U pozadini migrena ne stoji genetika

“Farmakološki se migrena ne liječi, ovdje se ne traži čarobni lijek, traži se čarobni analgetik, prigušivač boli. Pacijenti ne bi trebali tražiti način kako da suzbiju migrene, već otkriti zašto ih uopće dobivaju. Postoje slučajevi u kojima je potvrđena neka vrsta genetske sklonosti migrenama, ali to nikomu ne smije biti alibi. U pozadini migrena ne stoji genetika, riječ je o epigenetskim utjecajima, odnosno sličnom obrascu ponašanja u obitelji. U Africi, primjerice, nema migrena jer ljudi ondje vode drugačiji način života”, objašnjava.



Dr. Ivkić kaže kako, uvijek kada radi s pacijentima, najprije razgovara o razlozima koji stoje u pozadini migrene jer je to jedini pravi put do ozdravljenja.

“Ljudi mi uglavnom pričaju kako imaju problema u braku, bolesno dijete kod kuće ili roditelje o kojima se moraju brinuti. Sve su to zaista teške životne priče. Ti ljudi prije svega trebaju razgovarati sa psihologom ili psihijatrom. Migrena nikad ne dolazi sama od sebe, sve je u glavi. Ona je često tek jedan od simptoma da nešto u živčanom sustavu ne radi kako treba. Nakon glavobolje, nažalost, slijede ozbiljne bolesti”, kaže.

I sam je imao glavobolje 15 godina

Dr. Ivkić otkrio nam je kako je i sam imao probleme s tenzijskim glavoboljama punih 15 godina i pio raznorazne tablete – sve dok to nije primijetio jedan njegov kolega iz istog područja.

“Taj me doktor ispitivao o cijelom mom životu. Nakon što sam mu ispričao svoju životnu priču, samo me je pitao: ‘Mislite li da bi nešto od toga moglo biti povezano s glavoboljama?’. Bio je to dug proces, ali tek kada sam počeo kontrolirati situaciju, moje su glavobolje nestale u godinu dana. One su bile samo simptom da u mojemu živčanom sustavu nešto ne funkcionira. Dakle, u slučaju migrena liječnici mogu pomoći tek posredno na način da pacijente usmjeravaju prema promjeni životnog stila. Sve je ostalo na njima samima”, priča nam dr. Ivkić.

Kako djeluju lijekovi za migrenu?

Postoje različita svjedočanstva o uporabi botoksa ili pak potpuno novog tretmana injekcijama AMG 334 ili, generički, erenumaba. Jedno je istraživanje čak pokazalo da pomaže i ketamin, ilegalna droga koja se inače koristi u veterinarskoj praksi.

“Botoks može pomoći na način da će opustiti mišiće i privremeno ugasiti simptome, ali, poput svih ostalih lijekova koji se prepisuju pacijentima, ne može zaustaviti ponovnu pojavu migrene. Moja je praksa u Institutu da tijekom razgovora s pacijentom bude prisutan i psihijatar ili psiholog. To je zaista jedini pravi način za suzbijanje glavobolja – pronaći odgovor na pitanje zašto se uopće pojavljuju”, zaključuje Ivkić.

Otkrio nam je da su mnogim njegovim pacijentima glavobolje u potpunosti nestale. Rezultati mogu biti vidljivi samo onda kada se simptomi pravilno tretiraju.