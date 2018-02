RANI ZNAKOVI DIJABETESA: Obratite pažnju na ovih osam simptoma. Vrlo su suptilni, ali nikako ih ne smijete ignorirati

Simptomi su zaista suptilni i lako biste ih mogli zanemariti kao nešto nebitno, ali obratite pažnju na ovih osam znakova.

Dijabetes je bolest koja utječe na sposobnost našeg tijela da proizvodi ili reagira na inzulin, što dovodi do visokog šećera u krvi. Prvi simptomi mogu biti tako suptilni da bi ih neki ljudi mogli lako previdjeti. Ako se ne liječi, dijabetes neće samo smanjiti kvalitetu života, već i skratiti život, zbog čega je ključno dijagnosticirati bolest rano. Ovo su najčešći rani simptomi dijabetesa koji će vam pomoći da bolest otkrijete na vrijeme.

Povećana žeđ i učestalost mokrenja

Povećana žeđ i učestalo mokrenje najčešći su simptomi dijabetesa. Kada imate dijabetes, bubrezi ne mogu apsorbirati sav višak šećera. Umjesto toga, on završava u mokraći, uzimajući tekućine iz tkiva. To vas tjera da mokrite i onda se osjećate dehidrirano. Da biste ugasili žeđ, počnete više piti, što dovodi do još češćeg mokrenja. Prosječna osoba urinira 6 – 7 puta dnevno. Zapravo je sve između 4 i 10 puta dnevno također normalno ako je osoba zdrava i nema odstupanja u učestalosti i količini.



Povećana glad

Prekomjerna glad (polifagija), zajedno sa žeđi i mokrenjem, čini tri glavna znaka dijabetesa. Ako vaše tijelo ne proizvodi dovoljno (ili ništa) inzulina ili ako ne reagira na nj normalno, ne može pretvoriti hranu u glukozu koju vaše stanice koriste za energiju. A to uzrokuje povećanu glad koja ne nestaje nakon jela. Zapravo, jedenje samo dodatno povećava šećer u krvi. Ako nastavite jesti, a vaša je glad i dalje postojana, možda ćete se trebati posavjetovati s liječnikom, čak i ako naizgled nemate drugih simptoma šećerne bolesti.

Umor

Još jedan učestali znak dijabetesa je stalan umor. Kada imate dijabetes, osjećate se umorno i pospano sve vrijeme iz istog razloga zašto uvijek osjećate glad: vaše stanice nemaju dovoljno glukoze da je koriste za energiju. Dehidracija uzrokovana čestim mokrenjem također pridonosi osjećaju iscrpljenosti. Umor može biti simptom mnogih drugih stanja, no kada se kombinira s drugim simptomima s ovog popisa, to može biti znak dijabetesa.

Zamagljen vid

Ako zamućen vid nije znak ozbiljnije bolesti oka, tada može biti rani znak dijabetesa. To se događa uslijed pomicanja tekućina, zbog čega leća vašeg oka otekne i mijenja oblik. To utječe na vašu sposobnost da se usredotočite pa stvari počinju izgledati mutno ili nejasno. Te promjene u oku obično su reverzibilne, a vaše bi se stanje trebalo vratiti u normalu jer se razina šećera u krvi stabilizira liječenjem. Međutim, ako se ne liječite, te promjene mogu napredovati i dovesti do sljepoće.

ZAHVALJUJUĆI HRVATSKIM ZNANSTVENICIMA, DIJABETES ĆE SE MOĆI PREDVIDJETI: Uskoro će u Hrvatskoj testirati 2000 pacijenata

Neobjašnjiv gubitak težine

Neobjašnjiv gubitak težine znači mršavljenje bez pomoći dijete ili vježbanja. Budući da vaše tijelo ne može koristiti glukozu kao izvor energije (kada imate dijabetes), ono počinje trošiti masnoću i mišiće umjesto energije, uzrokujući pad težine. Dehidracija također pridonosi iznenadnom gubitku težine jer vaše tijelo koristi sve dostupne tekućine za proizvodnju urina. Neočekivan gubitak težine rani je znak dijabetesa tipa 1, ali može utjecati i na osobe koje pate od dijabetesa tipa 2.

Svrbež kože

Kao što je gore spomenuto, kada se višak šećera izluči u urin, potrebno je uzimati tekućine iz drugih tkiva, uključujući vašu kožu (vaš najveći organ). Suha koža može vas svrbjeti, a češanje iziritirane kože može dovesti do pucanja, pa čak i infekcije. Drugi razlog za svrbež kože je gljivična infekcija, koja je prilično česta kod ljudi s dijabetesom.

Sporo zacjeljivanje

Rezovi i rane koje vrlo sporo zarastaju često mogu biti simptom dijabetesa. Visoki šećer u krvi ne samo da povećava upalu u posjekotinama i ranama, nego također dovodi do slabe cirkulacije krvi, zbog čega krv teško dolazi do oštećenih područja kože. To se posebno odnosi na stopala, a nije neuobičajeno da pacijenti s dijabetesom razviju rane na stopalima koje mogu dovesti do ozbiljnijih problema.

Tamne mrlje na koži

Acanthosis nigricans je stanje kože koje se pojavljuje u obliku tamnih mrlja s baršunastom teksturom. Obično se pojavljuju na područjima gdje se koža nabora: na vratu, pazuhu, preponama, laktovima, iza koljena i na zglobovima prstiju. Iako se ovo stanje može dogoditi i zdravim osobama, to je čest znak dijabetesa i trebao bi vas pregledati liječnik.

Trnci u rukama i nogama

Trnjenje, škakljanje ili bolovi u rukama i nogama također upućuju na dijabetes. Kao što je gore spomenuto, visoka razina šećera u krvi dovodi do slabe cirkulacije i to, pak, uzrokuje oštećenja živaca. Ruke i noge, dijelovi tijela koji su najudaljeniji od srca, najviše pate.