MUŠMULA KAO LIJEK: Recepti, priprema i uzgoj ovog izrazito zdravog i finog voća

Mušmula je dugogodišnja drvenasta listopadna voćka, u narodu poznata i pod imenom divlja kruškica. U prirodi raste kao grm od 2-5 metara visine. Najčešće se uzgaja kao stablo koje može dosegnuti do 8 metara.

Plodovi mušmule su osvježavajući, ukusni i zdravi. Poznata je po svojim ljekovitim svojstvima, jednostavnom uzgoju, zanimljivim receptima i likerima koji se mogu dobiti od nje.

Ljekovita svojstva mušmule

Mušmula se može koristiti zrela i zelena. Zeleni plodovi nisu pogodni za konzumaciju, ali se mogu koristiti u obliku čaja za ublažavanje mnogih zdravstvenih tegoba. U svakom svom obliku ima djelotvoran učinak na cijeli organizam. Ovo su glavne prednosti:

sadrži ugljikohidrate, bjelančevine , tanin i organske kiseline

obiluje vitaminom C kao i vitaminima iz B skupine

sadrži mnogo kalija, kalcija, željeza i magnezija

zreli plodovi su laksativ i diuretik

smiruje upalu želučane sluznice, i pomaže u želučanim tegobama

pektin pomaže u snižavanju kolesterola

pospješuje rad crijeva

zaustavljaju proljev i krvarenja

pomaže pri liječenju afti

poboljšava vid

blagotvorno djeluje na kožu i kosu

Uzgoj i sadnja mušmule

Mušmula je namijenjena da raste u toplijim predjelima, ali se može uspješno uzgojiti i u hladnijem podneblju. Pretopla klima, posebice iznad 33°C, može joj štetiti i takva nije pogodna za uzgoj. Bez obzira na to, relativno dobro podnosi sušu. Nije osjetljiva na hladnije temperature kao ostale voćne vrste te se čak može uzgojiti u područjima s godišnjom temperaturom od 8-9°C. S mušmulom se ne trebate brinuti oko mraza jer je otporna na temperature do -36°C. Uz to, najbolji se rezultati postižu ako ju uzgajate na plodnom i umjereno vlažnom zemljištu.

Ako ćete mušmulu uzgajati u nasadu, prije sađenja trebate zemljište pripremiti rigolanjem. Ako planirate saditi 2-3 stabla, iskopajte pojedinačne jame duboke oko 0,60 m i široke 1-1,2 metra. Vrijeme sadnje je u rano proljeće, jesen i zimu dok je za veće nasade preporuka sadnje u jesen.

Mušmula postaje rodna treće ili četvrte godine nakon sađenja, ali nakon toga rađa svake godine i to obilno. Mušmulu možete cijepiti na dunju ili na bijeli glog i oskorušu. Nakon cijepljenja na dunju prosječno daje 60 – 80 kilograma, a na glog 100 – 150 kilograma voća. Ako se plodovi uberu nakon smrzavanja, bolje će i ravnomjernije dozrijevati i biti bolji i ukusniji za jelo.

Recepti od mušmule

Čaj od mušmule

Čaj od mušmule je koristan za muškarce jer je efikasan pri liječenju impotencije. Možete ga i piti dva puta dnevno ako imate problema s vrtoglavicom, infekcijom usana ili grla. Ovim čajem možete ublažiti krvarenje desni i stvoriti svježiji dah.

Priprema:

Nekoliko sitno isjeckanih svježih mušmula prelijte s 2 dl vruće vode. Mješavinu poklopite i ostavite da stoji barem sat vremena. Nakon što ga procijedite, možete ga piti dva do tri puta dnevno. Ako želite možete dodati limuna i meda.

Liker od mušmula

Za pripremu ovog domaćeg likera, potrebno vam je:

250 gr mušmula

2 dl vode

130 grama šećera

5 dl 40% vinjaka

Priprema:

Operite mušmule i odrežite im peteljke. Cijele mušmule ubacite u staklenu bocu sa širokim grlom. U međuvremenu u loncu kuhajte vodu i šečer. Ostavite da se ta smjesa malo ohladi i onda ju prelijte preko voćki u boci. Kada se i to malo ohladi dodajte vinjak. Zatvorite bocu i dobro promiješajte cijeli sadržaj.

Ovaj liker treba tresti svakog dana, a možete ga piti nakon dva tjedna. Kada prođe dva tjedna, procijedite ga u drugu bocu i uživajte u svom likeru.

Džem od mušmula

Ova slastica nekada je bila sastavni dio starih domaćinstava.

Sastojci:

1 kg mušmula

1 kg meda

0,7 l vode

Priprema:

Vodu prokuhajte u posudi i dodajte u nju med. Miješajte dok se smjesa ne sjedini i na to ubacite očišćene mušmule. Uz neprestano miješanje kuhajte do sat vremena. Nakon toga, džem prelijte u staklene posude koje morate dobro zatvoriti i ostaviti na hladnom mjestu. Džem možete jesti već idući dan.

Krem torta od kestena i mušmula

Ovaj zanimljivi recept pronašli smo na stranici Fini Recepti. Cijeli recept nalazi se u videu.