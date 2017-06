MUČI LI VAS ALERGIJA NA PELUD, TRK S AUTOM NA SERVIS: Evo kako limeni ljubimci pogoršavaju ovo neugodno stanje

Peludni filteri ugrađeni su u većinu automobila, a njihova je svrha zaustaviti pelud u filteru prije no što uđe u automobil. Samo, često se zaboravlja da se ti filteri trebaju čistiti jer se brzo začepe.

Od proljeća do jeseni, ljudi se, nažalost, dijele na dvije skupine: one koji su alergični na pelud i one koji nisu. Sve veći postotak alergičnih posljedica je i pojačanog zagađenja okoliša, upozoravaju stručnjaci. Pelud je zbog smoga u zraku teža i ljepljivija no ikad pa se i dulje zadržava na različitim stijenkama, što je čini rizičnijom za pojavu alergija.

Peludna groznica nastaje zbog alergije na jednu ili više vrsta peludi od njih ukupno trideset. Čak 95 posto pacijenata čine alergičari na pelud iz trave. Tijelo pelud prepoznaje kao napadača i pokušava ga se riješiti oslobađajući histamin i druge upalne kemikalije u krvnim žilama i sluznicama. Posljedica su te obrane curenje nosa, crvene oči i kihanje.

ALERGIJA NA AMBROZIJU: Kako prepoznati, kako olakšati i kako prirodno liječiti najčešću alergiju



Najkritičniji su jutro i večer

Pelud se oslobađa ujutro kada počinje rasti temperatura i najviše je se nakupi do 11 sati, zatim konvekcijske struje nose pelud visoko u nebo pa je opasnost manja, ali opet se spušta na tlo kada temperatura padne u ranim večernjim satima.

“Teško je u potpunosti izbjegavati pelud, ali barem smanjite izloženost tako da obavite sve što imate izvan kuće u sredini dana i uvijek nosite velike sunčane naočale kako biste spriječili ulazak peludi u oči”, savjetuje Ian Pavord, profesor respiratorne medicine na Oxfordu.

Provjerite automobil

Peludni filteri ugrađeni su u većinu automobila, a njihova je svrha zaustaviti pelud u filteru prije no što uđe u automobil. Samo, često se zaboravlja da se ti filteri trebaju čistiti jer se brzo začepe. U pravilu ih treba mijenjati nakon 15.000 prijeđenih kilometara.

Ako vam se vjetrobran sporije odleđuje, a zrak iz ventilatora izlazi slabije i sporije, to su prvi simptomi začepljenja peludnih filtera i prvi znak da je vrijeme za posjet serviseru, piše Daily Mail.