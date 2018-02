MOGU LI PSI LJUDE ZARAZITI GRIPOM I OBRNUTO? Stručnjaci otkrivaju za što su veće šanse te kako zaštititi sebe i ljubimca

Virusi gripe se stalno mijenjaju, a moguće je da se i pseći virus promijeni tako da bi mogao zaraziti ljude i lako se širiti među ljudima.

Gripa je uzela maha ove sezone i ljudi su u panici jer su zabilježeni slučajevi i zaraze životinja tim virusom. Psi se također vrlo lako mogu razboljeti. U manje od mjesec dana, bilo je više od 100 zaraženih pasa samo u SAD-u. Iako se još nije dogodilo da je virus prešao sa psa na čovjeka, to ne znači da nije moguće. Pseća gripa slična je vrstama virusa koji inficiraju ljude i imaju gotovo identične simptome, uključujući curenje nosa, kašalj, umor i gubitak apetita.

Dva soja virusa pseće gripe

Ozbiljnost pseće gripe može se kretati od one bez simptoma do ozbiljne bolesti koja rezultira upalom pluća, a ponekad i smrću. Međutim, većina pasa se oporavlja za dva do tri tjedna, prema CDC-u. Pseća se gripa može lako proširiti među psima u parkovima, uzgajivačnicama i skloništima kašljanjem i kihanjem ili dodirivanjem onečišćenih materijala. Prema podatcima Sveučilišta Cornell, 72 psa bila su pozitivna na gripu u Kaliforniji, 22 u Kentuckyju, 14 u Ohiju i jedan u Michiganu.

Postoje dva različita virusa pseće gripe: jedan je virus H3N8, a drugi H3N2 – i oba se razlikuju od ljudskog virusa. Dva soja odgovorna su za epidemiju pseće gripe u Chicagu 2015. godine, koja je zahvatila više od 1000 pasa i ubila njih pet. Međutim, vlasnici pasa ne bi se trebali brinuti zbog pseće gripe ove sezone jer nije ništa gore nego što je bilo u povijesti, kaže Amy Glaser, direktorica Laboratorija za molekularnu dijagnostiku Sveučilišta Cornell.



PSEĆA GRIPA: Što učiniti da bi vaš četveronožni ljubimac ostao zdrav

Ljubimac se može zaraziti od vas

Stopa smrtnosti od pseće gripe je prilično niska, s manje od 10 posto zaraženih pasa s fatalnim ishodom, prema Američkoj udruzi veterinara. Psi zaraženi gripom mogu zaraziti druge pse unutar tri do četiri tjedna, tvrde stručnjaci sa Sveučilišta Florida. Kako bi se spriječio prijenos virusa, svakog psa s dišnim bolestima treba izolirati od drugih pasa. “Ne postoji način da se ustanovi jesu li bolovi koje pas proživljava uzrokovani gripom jer bolesti dišnog sustava kod pasa imaju mnogo uzroka”, objašnjava Glaser.

Također, nema dokaza da se ljudi mogu zaraziti od svojih kućnih ljubimaca, ali to ne znači da rizik ne postoji. Prema Centrima za kontrolu i prevenciju bolesti, virusi gripe se stalno mijenjaju, a moguće je da se i pseći virus promijeni tako da bi mogao zaraziti ljude i lako se širiti među ljudima. Međutim, Glaser smatra da se to vjerojatno neće dogoditi jer psi imaju drugačije genetičko pokriće. Zapravo, veća je vjerojatnost da će ljudi prenijeti gripu svojim kućnim ljubimcima nego obrnuto.

“Moramo biti svjesni toga da se psi i mačke mogu ponekad zaraziti ljudskim sojevima gripe”, kaže Glaser. Dakle, ako imate gripu, držite svog ljubimca podalje jer bi se mogao zaraziti. Međutim, drugi stručnjaci kažu da su takvi slučajevi zaista rijetki. Vlasnici pasa mogu zaštititi svog kućnog ljubimca od pseće gripe tako da ih cijepe protiv obaju sojeva virusa, piše Daily Mail.