MASNA KOŽA: Pet prirodnih lijekova kojima ćete ovaj grozan problem riješiti u tren oka

Uzrok masne kože je najčešće pretjerana aktivnost masnih žlijezda koje proizvode previše ulja. Previše ulja može začepiti pore, privući bakterije i činiti kožu sjajnom. Ulje s kože treba uklanjati kako bi nam koža bila zdravija.

Kako bi vam koža bila zdrava i ne previše masna, postoji nekoliko koraka koje trebate raditi barem nekoliko puta tjedno. Isključivo izbjegavanje masnih proizvoda ili pretjerano pranje nisu dobri za vašu kožu. Kao i vaša kosa, koža treba posebnu njegu i skrb kako bi bila lijepa i zdrava.



Kvalitetno umivanje

Masna koža, makar zvuči kontradiktorno, je sklona dehidraciji i ima veliku potrebu za vlagom. Povećano lučenje ulja na koži događa se kao bi se koža obranila i izbalansirala gubitak vlage. Osobe koje muči masna koža, trebaju se umivati sa što toplijom, ali ne i vrućom vodom. Najbolje bi bilo umivati lice antibakterijskim sapunom, posebice ako imate problem s aknama i miteserima. Što se tiče proizvoda za njegu lica, dobro bi bilo koristiti proizvode na uljnoj osnovi koji neće ukloniti prirodnu masnoću kože.

S obzirom na to da postoji mnogo različitih razloga zašto se koža pretjerano masti, za korištenje su najbolji prirodni proizvodi koji će duboko očistiti kožu, nježno oljuštiti mrtve stanice i očistiti površinu. Nakon dobrog čišćenja ostat će vam blistav i svilen ten. Intenzivno čiščenje pora nekoliko puta tjedno zasigurno će pokazati rezultate.

Dobra prehrana znači i zdravu kožu

Osim dobrih proizvoda i kvalitetnog umivanja masne kože, potrebna je i briga za cijelo tijelo i organizam. Briga uključuje zdravu prehranu punu vitamina, proteina i bjelančevinama koju je najbolje početi sa zdravim doručkom. Masna koža često dolazi uz brojne upale koje pogoduju nastanku akni i bubuljicama. Kako biste održali kožu zdravom, preporučujemo neke namirnice.

omega višestruko nezasićene masne kiseline iz: plave ribe, ribljeg ulja, orašastih plodova i lanenog sjemena

polifenoli iz: zelenog čaja, sojini flavonoidi, crnog grožđa

antioksidansi iz: mesa, jaja, tamnozelenog lisnatog povrća, brokula, mrkve, naranča, marelica, tikvica, rajčica, lubenica, dinja

vitamin C iz: paprika, brokula, citrusnog voća, jagoda, borovnica, ribizla

vitamin E iz: biljnih ulja, špinata, šparoga, sjemenki, orašastih plodova, maslina

niacin (B3) i vitamin B5 iz: pivskog kvasca, mesa, grahorica, orašastih plodova, matične mliječi, jaja, banana i žitarica

cink iz: mesa, rakova, ribe, soje i gljiva

Ako dođe do nedostatka vitamina iz B skupine, a posebice riboflavina (B2), može se dogoditi pojačano izlučivanje i nakupljanje masti, začepljenje pora te nastanak mitesera i akni. Osim poželjnih namirnica, postoje i one koje treba izbjegavati. Sve one koje imaju iritirajuća svojstva i potiču lojnice na pretjerano lučenje. Tu se radi o alkoholu, kofeinskim pripravcima, začinjenoj i ljutoj hrani te rafiniranim šećerima.

Prirodni lijekovi protiv masne kože

Za kožu je najbolje prirodno. Upravo zato vam donosimo nekoliko savjeta kako da na prirodan način riješite problem masne kože.

1. Piling od zobenih pahuljica

Zobene pahuljice stavite u šalicu za kavu i dodajte malo vrele vode ili mlijeka kako bi ih prekrili. Pričekajte da se malo ohladi, barem 10 minuta. Nakon toga ju možete koristiti kao masku za piling i nježno čišćenje kože.

2. Jabučni ocat

Ocat je astringent, što znači da zatvara pore i laka je pomoć u odstranjivanju viška masnoće s kože. Također se može koristiti kao toner. Uz to, bori se i protiv bakterija na koži koje lako izazivaju upalu i akne jer je antibakterijski. Izrazito pazite kako ga nanosite na kožu jer je jak i mogao bi vas iritirati. Najbolji omjer bilo bi 3:1 vode i octa.

Nalijte u posudicu mlake vode i jabučnog octa omjera 3:1 i natopite vaticu u to. Vaticom lagano prolazite po licu bez pritiskanja ili grebanja. Ispirite tako lice 2-3 puta. Ako dođe do crvenila, odmah prestanite i ispirite čistom vodom. Na kraju tretmana isperite lice. U slučaju nadražene kože možete umotati led u gazu i dodirivati lice kako bi smanjili nadraženost.

3. Vazelin

Osim što sprječava infekcije, on uklanja višak šminke i masnoće s vašeg lica. Uz to vazelin liječi i zaustavlja nastanak akni. Masnu kožu najbolje liječi ako ga nanosite jednom dnevno.

4. Aloe vera

Gel aloe vere, kao i jabučni ocat ima antiseptička svojstva koja pomažu borbi protiv upala i akni. Gel aloe vere nanosite na lice nakon pranja lica svako jutro. Pazite da ga nanosite u tankom sloju. Malo će vas hladiti i djelovat će osvježavajuće.

5. Ružina vodica

Ružina vodica hidratizira suhu kožu ali i tonira masnu. Kroz dan ju možete nekoliko puta našpricati na čisto lice bez pudera. Time ćete dobiti osjećaj svježine, a i koža će lakše disati. Čak i preko šminke će hidratizirati kožu ali ne preporučujemo špricanje na puder ili korektor. Koža će vam biti hidratizirana, blistava ali ne i masna.

I to je to. Imate li vi neki svoj recept u borbi protiv masne kože? Napišite nam ga u komentarima.