MARIHUANA – DROGA ILI LIJEK? Evo koje su dobre i loše strane ove kontroverzne biljke

Lake droge kao što je marihuana uobičajeno se počinju uzimati u mlađoj dobi iz radoznalosti i želje za eksperimentiranjem. Marihuanu češće uzimaju nezrelije osobe, osobe s psihičkim problemima ili sklone rizičnim ponašanjima.

Prije ikakve polemike, marihuana je radi svojih utjecaja laka droga što znači da ima utjecaj na ljudski organizam i mozak. Neka istraživanja utjecaje smatraju pozitivnima, neki negativnima radi ostalih stavki, pa se tako postavlja pitanje: je li marihuana droga ili lijek?

Štetno djelovanje marihuane nije samo usmeno već je i dokumentirano i dokazano pravilima medicine zasnovane na dokazima.



Ovo su razlozi štetnosti marihuane:

THC stimulira mozak na oslobađanje dopamina koji stvara osjećaj zadovoljstva. Samo po sebi to ne zvuči toliko loše, no nakon euforije dolazi velik pad u raspoloženju, depresija i pospanost. Kod nekih ljudi smanjivanje prvotne doze dopamina stvara anksioznost, strah, paniku i akutnu psihotičnu reakciju.

sve što se puši nije zdravo jer nosi rizik za dišne organe – marihuana u sebi ima do 70% više kancerogena od cigareta. Način pušenja marihuanskih cigareta je teži i opasniji za dišni sustav jer se udiše dublje i dulje, a dim duže ostaje u plućima. Dokazano je štetno djelovanje na pogoršanje respiratornih simptoma i češći razvoj kroničnog bronhitisa kod konzumenata koji dugotrajno konzumiraju marihuanu. U ekperimentima je dokazana veća količina katrana do 5 puta, kao i ugljičnog monoksida.

Makar neka istraživanja pokazuju kako je marihuana imala pozitivne utjecaje na zdravlje, ne možemo negirati da ima i negativne.

Konzumiranje marihuane utječe na razvoj mozga i kada se od rane dobi konzumira u značajnoj količini, oštećenje pamćenja i mišljenja može imati dugotrajne posljedice.

Pitanje je li marihuana droga ili lijek je najbitnije postaviti kod mladih ljudi. S obzirom da se u mladim godinama razvija mozak, psihičko i emocionalno stanje, ali i samo tijelo – ova laka droga ima najintenivniji utjecaj.

Jedno od istraživanja je pokazalo kako marihuana stvara ovisnost. Ono je provedeno na 200 korisnika, a čak 76% je zadovoljilo kriterije dijagnoze ovisnosti koja je uključivala i apstinencijsku krizu. Neki od simptoma apstinencije mogu biti: gubitak apetita, neodređen i nejasan strah i anksioznost, depreija, nesanica, znojenje i poremećaji raspoloženja.

97 % ispitanika navelo je kako im je ponovno uzimanje ove lake droge bilo ‘nužno’ jer su jedino tako mogli dobro funkcionirati.

Korištenje marihuane kao lijeka nije znanstveno dokazana. Da bi neka tvar bila proglašena lijekom ona se mora sastojati od dobro definirane tvari čija je količina mjerljiva i jednaka u svim jediničnim oblicima lijeka kao što je tableta ili injekcija.

O marihuani sigurno ne možemo govoriti kao o lijeku u pravom smislu te riječi. Neki sastojci ove lake droge djeluju na smanjivanje simptoma nekih bolesti, no nemojte da vas do dovede u zabludu. Svaki lijek se uzima u određenim količinama i samo kod određenih bolesti.

“Dokazi ili ne, to je za nas oboljele apsolutno nebitno. To mene ne zanima. Ja sam našao nešto što nije dokazano. Ali meni pomaže. I to mi je najvažnije”, zaključak je jednog od bolesnika koji boluje od multiple skleroze.