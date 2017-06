MAMURLUK OD SLATKIŠA? O, da. I jednako je mučan kao i onaj od previše alkohola

Možda ste sinoć malo pretjerali s čokoladom i napolitankama i jutros se ne osjećate baš najbolje. Vjerojatno se pitate: ‘Nije valjda da imam mamurluk od šećera?’

Znamo da je mamurluk posljedica konzumiranja previše alkohola, ali isti osjećaj mogu vam izazvati i slatkiši!

Dakle, to nije mamurluk u doslovnom smislu, ali ako pojedete previše slatkiša, možete imati neke simptome mamurluka: nervozu, glavobolju, vrtoglavicu, piše Huffington Post.

“Mamurluk izazvan šećerom zaista postoji, u smislu da se loše osjećate kada unesete veliku količinu šećera”, kaže nutricionistica Kim Larson.

U prvom trenutku prerađeni šećer povećava razinu endorfina u tijelu i čini da se osjećamo dobro.

“Zatim naglo pada razina šećera u krvi, zbog čega osjećamo umor, nervozu, sve nas iritira”, kaže dr. Larson.

Ako se tek ponekad prejedete slatkiša, to nije tako strašno, ali ako često unosite pretjerane količine šećera, to može ostaviti dugoročne posljedice na zdravlje, a može čak dovesti do promjena u mozgu.

Navika koja ubrzo postaje ovisnost

Ukoliko često unosite mnogo šećera, postoji rizik da vam to postane navika, a dr. Laura Schmidt sa Sveučilišta u San Franciscu kaže da ta navika zapravo postaje ovisnost.

“Nemamo nekih specifičnih istraživanja o mamurlucima, ali imamo prilično dobre dokaze o nevjerojatnoj želji za slatkišima i posljedicama prejedanja slatkiša. U određenom vremenskom roku, možete promijeniti sustav centra za nagrađivanje u mozgu. O tome treba razmisliti”, kaže dr. Schmidt.

Naime, šećer povećava razinu domapina, u dijelu mozga koji je zadužen za osjećaj zadovoljstva. Ako dopamin “izvana” ubacujemo u organizam, kroz slatkiše, tijekom vremena mozak počinje “shvaćati” da ne mora proizvoditi toliko dopamina.

Zato, čim se smanji ili izbaci “vanjski dopamin”, odnosno slatkiši, nastupa ona neobuzdana želja za slatkim.

Najbolji način da izbjegnete ove negativne posljedice unosa šećera je ograničiti unos namirnica i napitaka koji sadrže šećer.

“Svakodnevno unošenje šećera u organizm nije potrebno”, kaže nutricionista dr. Larson.