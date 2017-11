LIJEK KOJI TROŠI POLA SVJETSKE POPULACIJE UZROKUJE RAK: Analiza liječničkih kartona zaprepastila znanstvenike

Dugotrajna upotreba popularnih lijekova za smanjenje želučane kiseline, inhibitora protonske pumpe (IPP), poput Controloca, Nexiuma, Lazola, Priloseca, Prevacida i sličnih, povezuje se s dva i pol puta većim rizikom od razvoja raka želuca, pokazalo je novo istraživanje.

Inhibitori protonske pumpe su lijekovi kojima se liječe peptičke bolesti poput gastritisa, peptičkog ulkusa i GERB-a, gastroezofagealnog refluksa kod kojega se želučani sadržaj vraća u jednjak, a posljedica je oštećenje jednjaka želučanim sokom, pojašnjava Science Alert.

Nekoliko ranije provedenih studija pokazalo je da spomenute lijekove koriste milijuni ljudi u svijetu te da je riječ o sigurnim lijekovima koji se uglavnom dobro podnose, no nedavna su istraživanja pokazala da je sve više podataka o njihovu negativnom djelovanju.

Šokantni rezultati istraživanja

Prema rezultatima posljednjeg istraživanja, objavljenima u časopisu “Gut”, inhibitori protonske pumpe (IPP) povećavaju rizik od razvoja smrtonosnog gastrointestinalnog tumora. Svrha lijekova iz grupe IPP je uništiti bakteriju Helicobacter pylori, koju ima polovina svjetske populacije, a kod manjeg dijela je odgovorna za razvoj čira na želucu te je faktor rizika za razvoj raka želuca.



Ranija su istraživanja pokazala da osobe s infekcijom bakterijom H. pylori koje uzimaju neki od inhibitora protonske pumpe imaju više izgleda za razvoj atrofijskog gastritisa koji prethodi raku želuca. Ustanovljeno je i da kod pacijenata kod kojih su uz pomoć IPP-a probavne bakterije uništene, a i dalje uzimaju lijek, postoji veća mogućnost za razvoj raka želuca.

Znanstvenici sa Sveučilišta u Hong Kongu i londonskog University Collegea smatraju da se rak u ovom slučaju razvija zbog dugotrajne primjene IPP-a.

“IPP lijekovi su vrlo učinkoviti u liječenju infekcije bakterijom Helicobacter pylori i vrlo su sigurni kada je posrijedi kratkoročna upotreba. Nepotrebno dugoročno korištenje inhibitora protonske pumpe treba izbjegavati”, kaže Ian Wong, znanstvenik s londonskog University Collegea.

Više od 100 posto veći rizik

Wong i kolege analizirali su liječničke kartone 63.397 pacijenata koji su liječeni PPI-lijekovima i dvama antibioticima.

Kad je infekcija iskorijenjena, pacijente su nastavili pratiti idućih sedam i pol godina tijekom kojih je 3271 pacijent u trogodišnjem razdoblju uzimao samo inhibitore protonske pumpe, a preostalih 21.729 pacijenata alternativne lijekove, poput antagonista histaminskih H2 receptora koji blokiraju histamin na receptorima histamina u želucu.

Pokazalo se da je uzimanje IPP-a bilo povezano s više nego stopostotnim povećanjem rizika od razvoja raka želuca. Kod pacijenata koji su uzimali H2 blokatore nije zamijećen takav rizik, pokazala je studija.

Znanstvenici su napomenuli da rizik od razvoja raka ovisi i o tomu koliko često sudionici uzimaju PPI lijekove. Korištenje inhibitora protonske pumpe tijekom duljeg razdoblja uzrokuje veći rizik od razvoja raka želuca, preciznije, i do pet puta nakon više od godinu dana, do šest puta nakon dvije ili više godina te čak do osam puta nakon tri ili više godina uzimanja, pokazala je studija.

Autori istraživanja smatraju da liječnici moraju biti vrlo oprezni kada je posrijedi propisivanje lijekova PPI u dugoročnom razdoblju.