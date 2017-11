LIJEČNICI USPJELI OŽIVJETI MRTVO SRCE: Uz pomoć nove tehnologije spasili život teško bolesnom pacijentu

Teško bolesnom muškarcu liječnici su spasili život presadivši mu srce mrtvog muškarca koje su vratili u život najnovijom tehnologijom.

Liječnici su koristili najnoviju tehnologiju pod nazivom ‘srce u kutiji’, koja može očuvati srce i osigurati da kuca još osam sati. Kirurzi u bolnici Wythenshawe u Manchesteru uspješno su presadili srce iz kutije Anthonyju Andersonu.

58-godišnjaku iz Swintona dijagnosticirana je kardiomiopatija – bolest srčanog mišića – što ga je smjestilo na odjel za intenzivnu njegu i stavljen je na hitan popis transplantata. Govoreći o operaciji, Anthony je rekao: “Kad sam dobio poziv, osjećao sam se vrlo emotivno – jako sretno, ali, naravno, i tužno jer je netko morao umrijeti da mi pomogne, a ja ću zauvijek biti zahvalan svomu donatoru.”

Ova bolnica jedna je od samo četiri na svijetu koje su provele ovaj revolucionarni postupak. Samo mali broj bolesnika do sada je podvrgnut liječenju, izvještava Manchester Evening News. No, liječnici vjeruju da bi to moglo potencijalno spasiti daleko više života, dopuštajući veći broj doniranih organa za transplantaciju.



REVOLUCIONARNI PODUHVAT: Prva transplantacija glave uz pomoć virtualne stvarnosti

Anthony je 2002. godine počeo osjećati umor i lupanje srca, ali s vremenom su se simptomi značajno pogoršali i upućen je u bolnicu Wythenshawe. Samo nekoliko tjedana nakon transplantacije, Anthony je bio kod kuće, ali i dalje pod nadzorom.

“Mislim da transplantacijski tim u bolnici Wythenshawe nije s ovog svijeta. Svakodnevno postajem sve jači, a moj plan sada je da uživam u mirovini sa svojom suprugom Lisom, medicinskom sestrom u Salford Royalu”, rekao je nakon operacije.

Revolucionarna tehnika transplantacije osmišljena je prije nekoliko godina, ali trenutno nije naširoko korištena. Liječnici koriste tehnologiju poznatu kao Transmedia Organ Care System za oživljavanje prethodno neupotrebljivih srca.

Ona radi na principu pumpanja krvi oko srca radi vraćanja funkcionalnosti. Nakon što srce ponovno počne kucati, kirurzi mogu bolje procijeniti donirano srce i smanjiti rizik od odbijanja. Rajamiyer Venkateswaran, direktor transplantacije i konzultant kirurga u bolnici, objasnio je da je ova vrsta transplantacije drugačija jer koristi donatorsko srce koje je bilo mrtvo.