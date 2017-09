LEGIONARSKA BOLEST: Epidemija koja viri iz svakog klima uređaja

Atipična upala pluća naziva legionarska bolest uzrokovana je bakterijom legionelom te je odgovorna za 10% svih upala pluća i za oko 4% smrtnih pneumonija.

Bakterija Legionella pneumophila kao i ostale legionele najčešće se pojavljuje u kasnom ljetu i ranoj jeseni. Ova bakterija živi u vodi, a epidemije su se pojavile pri populariziranju klima uređaja u hotelima i bolnicama. Epidemija legionarske bolesti dogodila se 1976. godine među članovima Američke legije koji su prisustvovali konvenciji u jednom hotelu.

Može se dogoditi u svakoj dobi

Legionele su štapićaste bakterije koje mogu preživjeti u vodi duže od godinu dana koristeći se simbiozom s plavkastozelenim algama. Osobe srednje dobi i stariji ljudi slabijeg imuniteta najčešće su oboljevali od ove legionarske bolesti makar se ona može pojaviti u bilo kojoj dobi. U većoj opasnosti su ljudi slabijeg imuniteta, koji piju alkohol, puše i uzimaju kortikosteroide. Legionarska bolest može prouzrokovati relativno blage simptome, ali može ugroziti i život.

Simptomi se pojavljuju 210 dana nakon prijenosa

Prvi simptomi uključuju:



umor

povišenu temperaturu

glavobolju

bolovi u mišićima

suhi kašalj, a kasnije iskašljavanje

proljev

zbunjenost

Ljudi s teškom infekcijom često imaju probavne smetnje. Mogući simptomi su i duševni poremećaji i zbunjenost, no oni se smatraju vrlo rijetkima. Kako bi se postavila dijagnoza laboratorijske pretrage pregledavaju iskašljaj, krv i uzroke mokraće. Osobe inficirane legionelom stvaraju protutijela za borbu protiv bolesti, pretrage krvi pokazuju povećanu koncentraciju tih protutijela. S druge strane, ta protutijela moguće je isčitati iz nalaza krvi tek nakon što prođe pneumonija.

Ova bolest ima blaži i teži oblik. Blaži klinički oblik bolesti naziva se akutna raspiratorna bolest bez pneumonije ili pontijačka groznica. Inkubacija u ovom slučaju traje do 43 sata. Izraženi su simptomi ranije navedeni, no uz njih dolazi i bol u prsima te poremećenje svijesti. Bolest traje do 7 dana, a ozdravljenje je potpuno.

Teži klinički oblik legionarske bolesti s pneumonijom. Ova bolest može napadati samo respiratorni sistem i stvarati respiratorne simptome, ali ona može zahvatiti jetru, bubreg, probavni trakt i središnji živčani sustav. Inkubacija traje 2-10 dana. Dijagnoza za sve oblike postavlja se na osnovi kliničke slike, rendgenske snimke pluća, laboratorijskog nalaza krvi i mikrobioloških metoda.

Bakterije legionele napadaju epitelne stanice

Ova bolest nastaje nakon nastanjivanja bakterije legionele u plućima. Dispergirane u obliku aerosola u kapljicama promjera od oko 1,0-5,0 mikrometara, legionele bivaju aspirirane u plućne alveole. Kada se tamo nastane one napadaju epitelne stanice i alveolarne makrofage kod osjetljivih osoba.

Antibiotik eritromicin je lijek izbora u liječenju te pneumonije. U lakšim slučajevima eritromicin se može dati na usta, inače se daje intravenski. Oko 20% ljudi koji obole od te bolesti umire. Smrtnost je mnogo viša među onima koji obole u bolnicama ili imaju smanjenu imunost. Stanje se većine ljudi liječenih eritromicinom poboljšava, ali oporavak može dugo trajati.

Liječenje je simptomatsko i uz antibiotike

Legionarska bolest liječi se antibioticima. Oni koje će vam doktor najvjerojatnije pripisati su azitromicin, fluorokinolonim i rifampicin. Moguće je liječenje simptomatski. Bez liječenja antibiotikom smrtnost je velika i iznosi od 15-25%. Duljina oporavka ovisit će o intenzitetu i obliku bolesti.

Zaraza ide preko vode

Osobe koje češće pate od ove bolesti mnogo putuju i duže borave na gradilištima gdje se obavljaju zemljani radovi. Izvor epidemijske pojave je aerosol onečišćen koncentriranim legionelama, koje se najčešće skrivaju u uređajima u kojima cirkulira voda u zatvorenom sustavu kao što je klima uređaj. Bolnice, hoteli i različiti ugostiteljski objekti često su invadirani legionelama. One se mogu naći čak i u ovlaživačima zraka, fontanama i ledomatima. Moguće je da zaraza ide i preko tople vode za pranje, bazene, jacuzzije i drugi spa sustavi.

Povoljni uvjeti za razmnožavanje legionela je temperatura vode temperatura vode od 20oC do 47oC. Uz to bilokakvo onečišćenje kao što je hrđa ili neki drugi element također pomaže rastu legionela. U prostorima kao što su slijepe crijevi ili završetci cijevi iz perilice rublja mogu se nakupljati fosfatni omekšivaći koji će također pomoći rastu.

Najčešći put prijenosa legionela u svijetu i Hrvatskoj je potrošna topla voda.