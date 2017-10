LAJMSKA BOLEST: Saznajte što sve vašem ogranizmu i imunitetu može napraviti ugriz krpelja

Ovu infekciju uzrokuje bakterija Borrelia burgdoferi, a prenose ju krpelji. Simptomi se pojavljuju kao promjene na koži, a bolest može biti jako opasna.

Inficirani krpelji su lajmsku bolest počeli prenositi od 1975. godine u Conneticutu. Tada se pojavila kod više ljudi. Ova bolest je danas najviše rasprostranjena u Americi, registrirana je u 49 država, a čak više od 90% oboljelih nalazi se na području Massachusettsa do Kalifornije i Oregona. Bolest se pojavljuje i u Europi. Najčešće se pojavljuje u vrijeme ljeta ili jeseni.

U najvećoj su opasnosti ljudi koji žive uz šume

Ovu bolest prenose krpelji koji vole vlažnu okolinu, a ona se najviše pojavljuje u šumama kod otpadnog lišća ili polegnute vegetacije. Također se često nastanjuju i u vlažnijim područjima visoke trave. Upravo iz tog razloga su u najvećoj opasnosti od dobivanja lajmske bolesti ljudi koji žive na selima, u blizini šuma ili polja. U opasnosti su također ljudi koji borave u šumama za vrijeme ljetnih toplih mjeseci. Većina bolesnika su djeca ili mlađi odrasli.

Prvi simptomi su kožne promjene

Prvi simptomi lajmske bolesti su promjene na koži koje se uglavnom pojavljuju malo nakon ugriza. Crvenilo kože na mjestu ugriza će se polako širiti i može doseći veličinu iznad 5 centimetara. Može biti dugo prisutno, čak nekoliko tjedana. Crvenilo u sredini ugriza postupno nestaje. Nakon ugriza je moguće da dođe do glavobolje, klonulosti, smetnje koncentracije, vrtoglavice i bolove u mišićima i zglobovima.



Tjednima i mjesecima poslije mogu se pojaviti neurološka oštećenja, a kasnije i znakovi zahvaćenosti zglobova i srca. Nakon nekoliko mjeseci kod oko polovice inficiranih ljudi koji se nisu liječili pojavit će se bolni i otečeni zglobovi, upala zglobova ili artritis. To se može ponavljati nekoliko dana ili mjeseci. Kronični artritis pojavljuje se kod oko 15% neliječenih ljudi.

Lajmska bolest može pogoditi živčani sustav pa tako stvarati simptome kao što su ukočeni vrat, radi meningitisa jaka glavobolja, moguće paralize mišića lica – Bellova paraliza. Uz to se može pojaviti i neosjetljivost za podražaje, slabost i bol u udovima. Moguća je slaba koordinacija mišića. Srčani problemi koji se mogu dogoditi su nepravilni otkucaji srca i to čak nekoliko tjedana nakon infekcije te upala srca ili karditis.

Manje uobičajeni simptomi su upala oka i slab imunitet i generalna slabost organizma.

Liječenje lajmske bolesti

Ako se bolest ugriza krpelja ne liječi na vrijeme može doći do rasapa bakterija ali i nastanka ranog proširenog oblika bolesti. Lajmska borelioza dijagnosticira se u početku na temelju karakteristične kožne promjene, iako crvenilo nekada može proći potpuno neprimijećeno. Rani prošireni oblik bolesti dovodi do težih simptoma. Lajmska bolest može doći i u kronični stadij gdje dolazi do perzistirajuće infekcije.

Lajmska bolest liječi se tretmanom antibiotika, no najučinkovitije liječenje je u ranom stadiju bolesti. Pri kasnom stadiju dolazi do izlječenja artritisa. Kod malog broja bolesnika perzistentni artritis može ostati i nakon eliminacije bakterija. Liječenje djece je slično, a doze se određuju temeljeno na godinama i tjelesnoj težini. Trajanje liječenja nije konkretno određeno pa se mijenja na temelju osnove bolesti kod pacijenta. Kako bi se riješili simptomi koriste se nesteroidni protuupalni lijekovi.

Nakon liječenja lajmske bolesti neki pacijenti mogu imati bolove u zglobovima i mišićima koji su dugotrajni i ne treba ih liječiti antibioticima.

Na endemičnim područjima za ovu bolest preporučuje se i cjepivo, a posebice za ljude koji provode puno vremena u poljima, na travnatim područjima i u šumi.

Prevencija za vrijeme boravka u šumi

Kako bi prevenirali nastanak lajmske bolesti trebali bi izbjegavati područja gdje se nastanjuju krpelji, posebice u toplijim mjesecima. Ako se odlučite kretati po šumi, nosite duge hlače ali i košulje dugih rukava. Nužno je da odjeća koju nosite ide usko uz tijelo. Dobro bi bilo da nosite šešire ili kape, a da hlače stavljate u čarape kako bi osigurali da ne postoji ni jedan dio kože koji je dohvatljiv krpeljima. Mogu pomoći i sredstva protiv insekata ili repelenti.

Sigurno uklanjanje krpelja iz kože

Krpelji su paučnjaci, sitnu su i veličine od 3-5 milimetara. Ne kreću se puno, a uglavnom žive po livadama, šumama, na žbunju i drveću. Najaktivniji su u vrijeme proljeća i ljeta, točnije kada temperatura naraste preko 15°C. Na ljudsku kožu ili kožu životinja se prihvaćaju tamo gdje je koža mekana i vlažnija. Najčešća mjesta su pazusi, prepone, koža trbuha te iza uha. To su mjesta koja posebno trebate pregledati nakon boravka u šumi ili travnatom području.

Kako ukloniti krpelja