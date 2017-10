KRV U STOLICI: Ponekad je neprimjetna, a zapravo ukazuje na alarmantno stanje probavnog sustava

Ova pojava najčešće se događa uslijed neke bolesti probavnog sustava koja se može nalaziti bilo gdje od usne šupljine do analnog otvora.

Mnoge bolesti probavnog sustava mogu biti praćene krvarenjem. Krv u stolici može učiniti čitavu stolicu u crno, ali je moguće i da se sama vidi pri velikoj nuždi. Krvarenje iz gornjih dijelova probavnog sustava se može očitovati i povraćanjem krvi. Krvarenje iz donjeg dijela sustava, najčešće debelog crijeva, prepoznatljivo je kao svježa ili stara krv u stolici. U svakom slučaju ako dođe do ove pojave, najčešće je vidljiva.

Uzroci mogu biti razni

Kod velikog broja bolesti probavnog sustava je krvarenje u stolici nevidljivo našem oku. U prosjeku je gubitak od 100ml dnevno nezamjetan. Bolesnici se liječniku uglavnom obraćaju radi slabokrvnosti nakon čega se otkriva mikroskopsko krvarenje. Kod 80% pozitivnih nalaza posljedica krvi u stolici je bolest jednjaka, želuca ili dvanaesnika. Bez obzira na to potreban je pregled debelog crijeva jer se tamo najčešće nalazi uzrok. Hematokezija je pojava krvarenja iz debelog crijeva, a može se dogoditi spontano ili sa stolicom.

S obzirom na to da je krv u stolici jedan od općih simptoma, može biti znak različitih bolesti.



Hemoroidi

Ova pojava je česta, a obilježavaju ju upaljene i otečene krvne žile. Pojavljuje se uglavnom kod populacije starije od 50 godina. Radi se o venama oko anusa i u donjem dijelu rektuma. Uzroci nastanka hemoroida mogu biti razni – loša prehrana, manjak kretanja, puno sjedenja, trudnoća, zatvor i hormonalne promjene. Nastaju i radi prevelikog naprezanja za vrijeme obavljanja velike nužde. Glavni simptom je neugodan osjećaj i bol u prostoru rektuma ali i posljedično krvarenje koje se događa za vrijeme vršenja velike nužde.

Polipi i rak debelog crijeva

Polipi u debelom crijevu su benigne tvorevine, a iz njih se s vremenom mogu razviti karcinomi. Do krvarenja u stolici će doći radi istezanja polipa prilikom izbacivanja stolice. To krvarenje je najčešće sitno i teško se otkriva golim okom. Ako je krvarenje veće, moguće je da se radi o polipu koji je smješten u gornjem dijelu crijeva. Osim ovoga često nema nikakvih simptoma, ali se mogu pojaviti proljev, nadutost, bolovi u trbuhu i tanka, sužena stolica. Krvarenje će se nastavljati dok se polipi ne odstrane.

Izniman i nekontroliran rast polipa može zahvatiti okolna tkiva što će dovesti do krvarenja. Simptomi raka debelog crijeva se uglavnom pojavljuju u uznapredovalom stadiju – bolovi u trbuhu i gubitak tjelesne težine. Krvarenje prije dijagnosticiranja može trajati nekoliko mjeseci. kako bi se otkrilo radi li se o raku koristi se kolonoskopija.

Kronova bolest

Ova bolest može zahvatiti svaki dio digestivnog trakta, a najčešće se locira u završnom dijelu tankog crijeva ili u debelom crijevu. Neki od simptoma su bolovi u trbuhu, povišena temperatura, proljev, bljedilo kože, anemija i krvarenje iz stolice. U slučaju ove bolesti stolica je tamnocrvena radi krvi. Trajanje krvarenja je kronično. Kako bi se otkrilo radi li se o Kronovoj bolesti, potrebno je izvesti kolonoskopiju, radiografiju i čitavi gastroenterološki pregled.

Čir na želucu i dvanaesniku

Čir ili ulkus na želucu nastaje radi erozije sluznice koja može prodrijeti kroz mišićni sloj i dublje. On se često prividno može zamijeniti za žučne kamence i obrnuto. Glavna razlika je krvarenje u slučaju oštećenja krvne žile. Ono će izgledati kao crnkasta stolica, poput taloga kave, a ponekad je prisutna i velika količina krvi. Ostali simptomi nastanka čira su kiselost u ustima, vraćanje kiseline u jednjak, mučnina, povra’anje i bol. Uzroci nastanka su najčešće loša prehrana, jaki lijekovi protiv bolova kao što su aspirin ili ibuprofen. Uzrok može biti i bakterija Heliobakteri u želucu. Kako bi se ova pojava dijagnosticirala, potrebno je izvesti radiografiju želuca, dvanaesnika i gastroduodenoskopiju.

Tumor želuca

U 95% slučajeva su maligni tumori adenokarcinomi, a razvijaju se od žljezdanih stanica sluznice želuca. Ako je u želucu prisutan tumor, do krvi u stolici može doći ako on ošteti krvnu žilu. Tada se mogu javiti mikroskopski tragovi krvi u stolici. Ako dođe do većeg krvarenja, stolica će biti tamna, crna. Trajanje krvarenja je uglavnom nekoliko mjeseci. Ova se pojava teško dijagnosticira samo po simptomima jer su opći – gubitak tjelesne težine, bljedilo kože, anemija i povremeni bolovi u trbuhu.

Hernija, kila ili bruh

Ova pojava nastaje izlaskom tkiva ili organa kroz stečene ili prirođene otvore na trbušnoj stijenci. Kako se ona sastoji od mišića i mišićnih ovojnica, tamo postoje prirođeni otvori kroz koje prolaze anatomske strukture. Oni se mogu nalaziti i na mjestu operacijskih zahvata. Bruh ili kila nastaju kada dio želuca i abdominalnog dijela jednjaka prodre kroz otvor na dijafragmi. Razlog nastanka može biti smanjenje elastičnosti vezivnog tkiva, pojava tekućine u trbušnoj šupljini, trudnoća, uporan kašalj, težak fizički napor ili povraćanje. Osim krvi u stolici u tragovima moguće je osjetiti težinu u želucu, podrigivanje, bol i pečenje duž jednjaka.

Kako liječiti probavne probleme

Kako razlog krvi u stolici može biti i loša prehrana ili zlouporaba lijekova, bitno je suzbiti uzroke. Nikako se ne preporučuje da koristite bilo kakve lijekove na vlastiti odabir bez savjetovanja liječnika jer svi mogu imati različite nuspojave. Osim toga korištenje i prirodnih preparata kao što su neki čajevi, ulja ili tinkture za bolju probavu ili imunitet, također mogu imati negativne nuspojave. Kod svakog preparata potrebna je pauza u korištenju kako bi vaš organizam to mogao podnijeti.

Krv u stolici može uzrokovati više faktora, a bolesti probavnog sustava mogu nastati radi prekomjernog svakodnevnog stresa. Kako bi ga se riješili potrebno je da dovoljno spavate, popravite svoju prehranu u koju ćete uvrstiti dovoljno vlakana, te da pijete mnogo tekućine. Odmaranje organizma je nužno za zdravo tijelo.