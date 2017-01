KRIV JE MOZAK: Otkriveno zašto se debeli ljudi manje kreću, a nema veze s kilogramima

S pretilošću s vremenom dolazi i tromost, inertnost, neaktivnost… Uglavnom, uvriježeno je mišljenje kako je za to kriv višak kilograma, ali izgleda kako to baš i nije tako.

Nova studija koja je provedena na miševima pokazala je pravi razlog zbog kojeg je mnogima teško da se pridržavaju nekog programa vježbanja, piše Perfscience.

Istraživanje objavljeno u časopisu Cell Metabolism, kaže kako pretili miševi koji su fizički neaktivni imaju promijenjene receptore dopamina.

LIJEPO SNIVAJ: Poremećaji spavanja mogu izazvati dijabetes, pretilost i probleme sa srcem



Pretilost, naime, mijenja receptore u mozgu odgovorne za motivaciju i tako se stvara začarani krug u kojem ne vježbamo i debljamo se. Miševi koji su jeli masnu hranu prestali su se kretati, ignorirali su kotače za trčanje i hodali su uokolo puno sporije nego kada su jeli primjerenu hranu.

Manje aktivnosti i prije pretilosti

Dodatna težina nije razlog neaktivnosti. Pretilost mijenja receptore u mozgu koji su odgovorni za motivaciju.

Voditelj studije dr Alexxai Kravitz s National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases kaže kako je poznato da je tjelesna aktivnost povezana s dobrim zdravljem, ali se nije baš previše znalo o tome zašto su debeli ljudi i životinje manje aktivni. Smatralo se da im je teško nositi dodatnu težinu. Međutim, ova saznanja rasvjetljavaju problem na drugi način.

PRERANA SMRT: Pretilost je puno opasnija za muškarce nego za žene

Miševi hranjeni masnom hranom počinju se manje kretati i prije nego što postanu pretili, što sugerira da dodatna težina nije razlog neaktivnosti. Glavni razlog su promjene receptora dopamina u mozgu. Ti receptori imaju ulogu i u Parkinsonovoj bolesti, pa se takvi bolesnici teže kreću.