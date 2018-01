KOSTOHONDRITIS: Upala hrskavice može izazvati slične simptome kao i srčani udar, saznajte o čemu se radi

Upala hrskavice u grudnom košu naziva se kostohondritis koja kod bolesnika izaziva bol u predjelu prsa.

Ovo se odnosi na hrskavicu koja povezuje rebra s prsnom krunicom, to jest s kojom su gornja rebra pripojena grudnoj kosti. Glavni simptom je je bol u predjelu prsa i grudi koja može biti blaga do teška. Najčešće prolazi u roku nekoliko tjedana, premda neki slučajevi zahtijevaju duže liječenje.

Kod mnogih ljudi se ne može prepoznati uzrok, ali ovi uvjeti bi mogli izazvati kostohondritis:

fizički udarac ili trauma u predjelu grudnog koša

težak fizički napor

dizanje tereta

naporno vježbanje

virusi

tuberkuloza

upala zglobova

neke vrste artritisa

tumori

Kostohondritis se češće pojavljuje kod žena nego kod muškaraca, i to onih starijih od 40 godina. Veći rizik je kod osoba slabijeg imuniteta te kod onih osoba koje već pate od artritisa. Dužina trajanja kostohondritisa je različita od bolesnika. Obično prolazi za nekoliko tjedna ili mjeseci i to sama. Ako se pojavi kod adolescenata, moguće je vraćanje i ponovni osjećaj boli u grudima.

Simptomi uglavnom uključuju oštru bol pri disanju

Bol na koju se bolesnici žale je uglavnom oštra i probadajuća, ali može biti i dugotrajna i tupa. Asocira na srčani udar jer se javlja na lijevoj strani prsa. Osim stalne boli, bol se pojačava pri dubokom disanju ili pri kašljanju. Može se osjećati kao pritisak, a pojačavaju ju pokreti. Osim stalne boli, moguće je da se osjeća dodatna bol pri dodiru. Simptomi se obično javljaju od drugog do petog kostohondralnog zgloba, mada bilo koje rebro može da bude zahvaćeno. Bol u grudima se obično javlja na jednom području ali može biti prisutan i na više mjesta.

U trudnoći su česti bolovi u ovom područuju jer se grudni koš u zadnjem tromjesečju trudnoće širi. Ako ste trudna i osjećate bol u grudima, posavjetujte se sa svojim liječnikom kako bi se što prije riješili problema.

Slična pojava je i Tietzeov sindrom koji se često naziva kostohondritis, ali su to dva različita stanja. Razlika je vidljiva u tome da je Tietzeov sindrom rijedak, dolazi naglo s bolovima koji prelaze na ruke i ramena. Bol u ovom slučaju ne jenjava i traje nekoliko tjedana. Uz to, prilikom nastanka sindroma na bolnom području dolazi i do otekline što pri kostohondritisu nije tako.

Liječenje ponekad nije potrebno

Kao što je već navedeno, kostohondritis obično odlazi sam od sebe iako može trajati nekoliko tjedana i dulje. Terapija i liječenje se prvenstveno odnose na ublažavanje boli. Liječnik bi vam mogao preporučiti nesteroidne protuupalne lijekove kao što su ibuprofen ili paracetamol. Nuspojave su rijetke i možete ih saznati na poleđini lijeka. Mogu se koristiti i narkotici ako je bol jako velika. Rijetki, ali mogući su i antidepresivi koji se koriste za kontrolu kronične boli, pogotovo ako radi nje ne možete spavati.

Uz lijekove može vam se se preporučiti fizikalna terapija, vježbe istezanja prsnog koša i terapija električnim valovima.