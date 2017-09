KOLIKO JE STARO VAŠE SRCE? Znanstvenici predviđaju koliko će ljudi samo ovaj mjesec umrijeti od srčanog udara

Svaki deseti 50-godišnji muškarac ima srce 10 godina starije od stvarne dobi, što povećava rizik od smrtonosnog srčanog ili moždanog udara, pokazala je studija, a prenosi BBC.

Analiza koju je provela Državna agencija za javno zdravstvo Engleske (Public Health England – PHE) temelji se na odgovorima 1,2 milijuna ljudi na testu o starosti srca, od kojih su 33.000 bili muškarci u dobi od 50 godina.

Ta organizacija također predviđa da će samo ovaj mjesec 7400 ljudi umrijeti od srčanih bolesti ili moždanog udara. Srčane bolesti su glavni uzrok smrti među muškarcima i drugi među ženama. Većina tih smrtnih slučajeva može se spriječiti, a četvrtina ljudi koja od toga umire mlađa je od 75 godina.

“Ne bi trebalo zanemarivati rizik od srčanih bolesti i moždanog udara i baviti se njime tek kad ostarimo”, rekao je čelnik PHE-a za kardiovaskularne bolesti Jamie Waterall.

PHE navodi da oko 50 posto ljudi obuhvaćenih studijom nije znalo kolike su im vrijednosti krvnog tlaka te da 5,6 milijuna ljudi koji žive u Engleskoj trenutačno imaju visoki tlak, a da to ne znaju. To je “krajnje zabrinjavajuće”, smatra dr. Mike Knapton iz Britanske zaklade za bolesti srca i ističe da u slučaju neliječenja to može dovesti do smrtonosnog srčanog ili moždanog udara.