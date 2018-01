KOLIKO ĆETE SE DUGO MUČITI KAD PRESTANETE PUŠITI? Simptomi apstinencije variraju od osobe do osobe, a evo koliko traju

Imajte na umu da ti grozni simptomi ne traju vječno i da je ono što radite vrijedno istrpjeti što se istrpjeti mora.

Kada napokon odlučite prestati pušiti, znate da vas čeka nimalo lak put. Apstinencija je grozna, ali sjetite se kako ne traje zauvijek, a time činite mnogo za sebe i za svoje zdravlje, ali i novčanik. Koliko ćete se dugo mučiti prije no što osjetite veliko olakšanje i nikad više potrebu za cigaretom? Najčešći simptomi apstinencije, kao što su nervoza, iritabilnost, nedostatak energije, loša koncentracija, glavobolja, glad i promjene raspoloženja mogu trajati i do tri mjeseca. Ali ne, nije cijelo to razdoblje jednako teško. Sam nikotin odlazi iz tijela već nakon 72 sata poslije paljenja zadnje cigarete, a najgori simptomi traju od dva do tri dana. Ali oni trebaju u potpunosti nestati za otprilike mjesec dana do najviše tri mjeseca, ovisno od osobe do osobe.

SAVJETI USPJEŠNOG STRUČNJAKA: Od pušenja je odvikao Adele i brojne poznate, a evo što vama poručuje

Postoji vjerovanje da se ljudi udebljaju kad prestanu pušiti, i to je čak znanstveno potkrijepljeno. Naime, pušenje cigarete potiskuje apetit mijenjanjem putova u mozgu. Osim toga, nakon što prestanete pušiti, hrana počinje imati bolji okus jer duhanski dim potiskuje osjetila tako da ljudi imaju tendenciju dobiti na težini kada prestanu. Pušenje također ubrzava metabolizam, stoga se prirodno troši manje kalorija kad prestanete. Još nešto, kada napadnu simptomi apstinencije, mnogi ljudi počinju jesti da bi se odvratili od želje ili zbog toga što nikotinsku želju brkaju s osjećajem gladi. Kada odlučite prestati, redovito vježbajte i pazite što jedete – orašasti plodovi i voće daleko du bolji izbor nego čokolada, piše Daily Mail.