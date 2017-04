KOKOSOVO ULJE: Istine i laži o omiljenoj namirnici svih kuhara danas

Kokosovo ulje poznato je po svojim brojnim svojstvima i mnogostrukoj upotrebi te je s razlogom svjetska proizvodnja kokosovog ulja veća od proizvodnje bilo koje druge biljne masti ili ulja. Što kokosovo ulje čini toliko posebnim?

Ljekovitost i iskoristivost kokosovog ulja dobila je sve više na važnosti. Počelo se koristiti u prehrani, za liječenje, šminku, oralnu higijenu itd. Bez obzira na brojna pozitivna svojstva, mnogi savjeti koje ćete pronaći na internetu nemaju veze s istinom.

1. Jedan je od najbogatijih izvora zasićenih masti

Istina, no to nije nužno pozitivno. Gotovo 90% masnih kiselina u kokosu su zasićene masne kiseline, tako da je kokosovo ulje jedan od najbogatijih izvora zasićenih masti koje su poznate čovjeku. Meta-analiza Laurencea Eyresa, predsjednika Oils & Fats Specialist grupe na Institutu za kemiju na Novom Zelandu je pokazala da kokosovo ulje, koje sadrži 92 posto zasićenih masnoća, LDL (loš) kolesterol u krvi podiže znatno manje nego maslac, no znatno više nego nezasićena, biljna ulja.

‘I maslac podiže razinu dobrog HDL kolesterola, ali kod kokosova ulja se radi o podizanju količine sitnih LDL čestica, koje su prilično zabrinjavajuće zbog toga što su iznimno aterogene što bi značilo da potiču formiranje plaka u arterijama te ih začepljuju.’ Eyres dodaje.

Nutricionistica Carly Lauraine objasnila je kako je dnevna preporuka 13 grama zasićenih masti, a kokosovo ulje ima 14 grama po žlici.

2. Ubrzava metabolizam

Laž. Jedini istinski pouzdan faktor u promjeni metabolizma je povećanje omjera mišićne mase kako bi oslobodili masu masti u tijelu. Drugim riječima to bi značilo da što imamo jače mišiće ubrza nam se metabolizam. Dok neke namirnice zaista ubrzavaju metabolizam, kao što je kava radi kofeina, kokosovo ulje još nije pokazalo rezultate na tom polju. Također, korištenje kokosovog ulja neće dovesti do mršavljenja – što više kokosa znači više masnoća koje se ne razgrađuju.

3. Djeluje antibakterijski

Djelomično istina. Otprilike pola masnih kiselina u kokosovom ulju su laurinske kiseline, koje su povezane s antibakterijskim učincima, kao i s jačanjem imuniteta. Doduše, to nije razlog da se svakoga dana kupate u kokosovom ulju ili ga pretjerano koristite. Istraživanja nisu pokazala direktan utjecaj dnevne doze kokosovog ulja na jačanje organizma. To bi značilo da je za jači imunitet potrebna velika količina kokosovog ulja, što nas dovodi do prevelikog unosa zasićenih masti kojih smo se dotakli ranije. Korištenje u prevelikoj dozi nije vrijedno rizika.

4. Dobro je za srce

Laž. Također niti ne znači da će povećati mogućnosti za dobivanje srčanog udara, ali kao što smo već naveli, količina masti ipak premašuje preporučenu dnevnu dozu. S obzirom na to da su maslinovo ili bučino ulje prepoznati kao namirnice koje spuštaju razinu dobrog kolesterola, prije bismo njih preporučili.

5. Pomaže u razvoju mozga

Djelomično istina. Kokosovo ulje vas neće instantno učiniti pametnijima, niti omogućiti lakše razumijevanje kognitivnih procesa. Bez obzira na to, istraživanja pokazuju kako je došlo do iskoraka u liječenju Alzheimerove bolesti uz pomoć kokosovog ulja. Jednako tako su ostala ulja kao maslinovo ili kukuruzno povezani sa smanjivanjem rizika za dobivanje demencije ili drugih moždanih oboljenja.

6. Može poslužiti umjesto paste za zube

Laž. Bez obzira na to što omogućuje izbjeljivanje zubi, posebice u kombinaciji sa sodom bikarbonom, stručnjaci se ne slažu da može biti zamjena za pastu za zube. Kosovo ulje djelotvorno djeluje na desni i upaljenu usnu šupljinu ali ne daje svježinu niti potpunu higijenu kao ostale paste za zube.

Kokosovo ulje, kao i sve ostale namirnice ima svoje dobre i loše strane. Dobro je dok se koristi u preporučenim količinama i dok se ne pretjeruje u korištenju. Vanjska primjena kokosovog ulja najbolja je primjena – primjerice za njegu kose ili kože.