KLJUČNA GODINA: Znanstvenici napokon utvrdili koji nam rođendan predstavlja prekretnicu u životu, tada se baš sve mijenja

Koje je savršeno životno doba?

Za neke je su to bezbrižne tinejdžerske godine, ili pak vrijeme studiranja. No pokazalo se kako ključnu prekretnicu u životu predstavlja naš 35. rođendan, i to kako na osobnom planu, tako i na profesionalnom, prenosi BBC.

Ne samo da nas kao 35-godišnjake više ne smatraju mladima, već upravo oko te godine počnemo mrziti svoj posao.

Istraživanja sugeriraju kako se baš sredinom tridesetih obiteljski pritisak i povećana finansijska odgovornost sudare te počnu stvarati probleme i na poslu i doma.



Pod pritiskom

Sigurnost radnog mjesta isto postaje sve važnija. Tako su u prvoj četvrtini 2017. zaposlenici u dobi od 35 do 49 godina dvostruko češće proglašavani viškom nego oni između 25 i 34 godina starosti.

Štoviše, ova je grupa manje zadovoljna sa svojim poslom od svojih mlađih kolega.

Mlađim radnicima češće koristi njihovo niže očekivanje od svojih direktora, dok se ljudi u srednjim tridesetima već bore s pitanjem “Jesam li uspio?”

Žene koje žele imati djecu još se uvijek tjeskobno pitaju jesu li još uvijek plodne i nakon 35, iako novija istraživanja pokazuju kako plodnost ne opada tako naglo kao što se dosad mislilo. U SAD-u sve je veći broj žena koje odgađaju svoju prvu trudnoću na poslije tridesete kako bi nastavile s obrazovanjem i stvaranjem karijere.

Najnoviji statistički podaci iz američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti pokazuju kako, prvi put u zabilježenoj povjesti, žene u ranim tridesetima rađaju više djece od onih u ranim dvadesetima.

Odgođene odluke

Dilip Jeste, direktor Centra za zdravo starenje na Sveučilištu u Kaliforniji kaže kako postoji rašireno krivo mišljenje kako će naše dvadesete i tridesete biti najbolje godine u životu, te da nakon toga sve postaje lošije.

No u stvarnosti, te su formativne godine prepune stresa i tjeskobe zbog potrebe za donošenjem velikih životnih odluka.

Produženi životni vijek u razvijenom svojetu, u kombinaciji s izobiljem izbora u globaliziranom gospodarstvu samo dodatno otežava ‘sređivanje’, tj. odabiranje konkretnog stalnog posla, životnog parnera pa čak i mjesta za stanovanje teže je nego što je to bilo prošloj generaciji.

“Ljudi su ranije donosili definitivne životne odluke u ranim dvadesetima, ali današnji milenijalci odgađaju donošenje odluka”, kaže Jeste.

“Kasnije se vjenčaju, kasnije imaju djecu, i puno stresa koji re prije događao ranije u životu sada se događa u 30-tima.”

No dobra vijest u svemu tome je da će ostatak vašeg života biti sretniji.

Jasno, starenje i dalje nije pretjerano glamurozno, ali vaše će mentalno zdravlje možda biti bolje jer se očekuje kako ćemo se u nadolazećim desetljećima “bolje poznavati, donositi bolje informirane odluke i često smo manje sebični”, kaže Jeste.

“To je mudrost koja dolazi iz iskustva, koje dobivamo starenjem.”