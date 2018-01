KETONI U MOKRAĆI: Posebno opasna pojava kod dijabetičara, ali može biti opasna i kod drugih skupina

U normalnom urinu ne bi trebalo doći do pojave ketona koji se proizvode tijekom razgradnje masti.

Medicinsko stanje u kojemu se pojavljuju ketoni u mokraći naziva se ketonurija. Pojavljuje se kada tijelo proizvodi višak ketona kao pokazatelj da iz nekog razloga koristi alternativni izvor energije. Ketoni u mokraći se najčešće pojavljuju uslijed dugotrajne gladi ili prilikom dijabetesa tipa 1.

Na pojavu utječe razina inzulina u tijelu

Masti i glukoza su glavno “gorivo” koje naše tijelo koristi. Kako bi ih tijelo zaista koristilo, potrebno ih je razbiti na manje dijelove koji se nazivaju ketoni. Iz tog razloga se oni mogu koristiti ako dugo gladujete, točnije, ako tijelo nije imalo dovoljno glukoze ili masti da njih koristi. Kod zdravih ljudi nije čudno da je razina ketona ujutro povišena. Ovo su još neki razlozi pojave ketona u mokraći:

dugo gladovanje i izgladnjivanje

intenzivna tjelesna aktivnost – radi nedostatka glukoze može doći do povišene razine ketona u krvi

šećerna bolest – razina ketona i razina glukoze će rasti usporedno

nedovoljan unos ugljikohidrata prilikom ketogene dijete

korištenje visoko proteinske dijete ili bilo koje druge stroge dijete

prekomjerno izlaganje hladnoći

predoziranje inzulinom

teška infekcija u tijelu

poremećaji u prehrani kao što su anoreksija ili bulimija

Ketoni u mokraći kod dijabetičara

Ako se ketoni u urinu ne prepoznaju i ne liječe na vrijeme kod osoba s dijabetesom tipa 1 su izložene riziku za razvoj stanja zvane dijabetička ketoacidoza (DKA). Iako je rijetko, osobe s dijabetesom tipa 2 mogu doživjeti i DKA u određenim okolnostima. Iz tog razloga su u posebnom riziku osobe koje boluju od dijabetesa tipa 1, točnije koje su ovisne o dodacima inzulina. Ketoni u mokraći će se provjeravati i kod žena koje žele zatrudnjeti ili su već začele, a posebice one koje boluju od dijabetesa.

Ako bolujete od dijabetesa, budite posebno oprezni ako se počnu pojavljivati neki od simptoma ketona u mokraći i krvi. Neki od simptoma su suha usta, pad šećera ispod 240mg/dL, jak osjećaš žeđi, česta potreba za uriniranjem. U slučaju da se ovaj problem ne liječi na vrijeme, mogao bi izazvati još jače simptome kao što su vrtoglavica, slabost, rumenilo u koži, mučnina i povraćanje, bolove u trbuhu i poremećaje u disanju.

Bitno je da često mjerite razinu glukoze u krvi jer je nekada moguće da ona poraste bez konkretnog razloga. Mnoge stvari i različita prehrana mogu utjecati na njenu ravnotežu. Ukoliko bolujete od dijabetesa i razbolite se od viroze, rizik od ketoacidoze još su veći. U tim trenucima će se razina glukoze povisiti kao reakcija na aktiviranje obrambenog mehanizma organizma. Zdrav organizam stvorio bi dovoljnu razinu inzulina i glukoze, ali ako nemate dovoljno inzulina, tijelo će tražiti alternativne izvore energije. U tom slučaju je česta posljedica rast razine ketona u krvi.

Mjerenje ketona izvodi se na nekoliko načina

Osim mjerenja ketona u mokraći, mogu se mjeriti i ketoni u krvi. U mokraći se mjere pomoću urinskih traka, dok je taj način pokazao neke nedostatke. Taj test može pokazati da su samo povišeni, ali ne i koliko. Urinske trake za mjerenje ketona u mokraći ne mogu odraditi razinu najčešćeg ketona koji se pojavljuje na početku razvoja ketoacidoza. Mjerenje urinskim trakama ne može poslužiti za određivanje trenutačne razine. Ako je već došlo do ketoacidoze, ona će uzrokovati dehidraciju što će otežati mjerenje urinskim trakama.

Mjerenje se može izvoditi iz krvi uz pomoć posebnih aparata koji uz mjerenje glukoze mogu mjeriti i tu razinu. Prije nego se sami odlučite za mjerenje posavjetujte se sa svojim liječnikom koji će vam objasniti je li ih uopće potrebno mjeriti. Kada vam liječnik potvrdi da je povremeno mjerenje potrebno, ne znači da to trebate raditi redovito. Situacije nakon kojih bi mogli mjeriti su one kada se ne osjećate dobro, a razina glukoze vam je veća od 16.7 mmol/L te kada imate gore navedene simptome ketoacidoze.

Tumačenje nalaza

Ako je razina ketona u krvi niža od 0,6 mmol/l znači da je nalaz uredan i da nastavite mjeriti glukozu po svom uobičajenom rasporedu. Ako je nalaz nešto veći, od 0,6 do 1,5 mmol/l ponovite mjerenja nakon dva do četiri sata. Ukoliko nalaz pokazuje 1,5 do 3 mmol/l postoji rizik od stvaranja dijabetičke ketoacidoze i u tom se slučaju obratite svom liječniku. U slučaju da je razina viša od 3 mmol/l odmah se obratite liječniku.