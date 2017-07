KAVA JE ELIKSIR ŽIVOTA: Nakon ovog otkrića pit ćete je još više, evo kako djeluje na zdravlje

Podaci biomarkera pokazali su kako uživatelji kave imaju bolju funkciju jetre i upalni profil od populacije koja ne pije kavu ili je pije u manjim količinama.

Kava je za mnoge čaroban napitak, a kada vam kažemo da, osim što vas svakodnevno razbuđuje, ona i produljuje život, sigurni smo kako će njezina popularnost dodatno narasti.

Prema novoj studiji, koju su na uzorku većem od 500.000 osoba proveli Međunarodna agencija za istraživanje raka (IARC) i stručnjaci sa sveučilišta Imperial College London, postoji značajna podudarnost većeg konzumiranja kave i manjeg rizika ukupne smrtnosti.

Najveća podudarnost uočena je u slučaju smrtnosti od bolesti probavnog sustava, prvenstveno zbog smanjenog rizika od smrti zbog bolesti jetre, podjednako kod muškaraca i žena. Statistički značajna veza između ispijanja kave i smanjenog rizika od bolesti krvožilnog sustava izraženija je kod žena nego kod muškaraca.



Studija pod nazivom „Ispijanje kave i smrtnost u deset europskih zemalja“, koja je objavljena u časopisu Annals of Internal Medicine, najveća je te vrste, a obradila je podatke prikupljene od više od 500.000 ljudi diljem deset europskih zemalja (Danska, Francuska, Njemačka, Grčka, Italija, Nizozemska, Norveška, Španjolska, Švedska i Ujedinjena Kraljevina).

Studija je uzela u obzir razlike u načinima konzumiranja i pripreme, od talijanskog espressa do cappuccina u Velikoj Britaniji, te su uočene slične veze između konzumacije i smrtnosti.

Istraživači su analizirali podatke prikupljene od osoba starijih od 35 godina koje su sudjelovale u studiji EPIC (Europsko prospektivno istraživanje o karcinomu i prehrani). Studija je trajala više od 16 godina, a u tom je razdoblju gotovo 42.000 sudionika umrlo od različitih bolesti, uključujući rak, bolesti krvožilnog sustava, zatajenje srca i moždani udar.

Sudionici studije u najvišem kvartilu konzumacije kave (tri ili više šalica kave dnevno, pri čemu jedna šalica iznosi 237 ml) imali su najnižu stopu ukupne smrtnosti. Istraživači su uočili da je sličan učinak imala i kava bez kofeina, no to je bilo teško utvrditi s obzirom na to da nisu bili dostupni podaci o konzumaciji za sve zemlje, a sudionici su možda konzumirali obje vrste kave.

U podskupini od više od 14.000 sudionika, ocjenjivani su i biomarkeri funkcija, upala i metaboličkog zdravlja jetre. Podaci biomarkera pokazali su kako uživatelji kave imaju bolju funkciju jetre i upalni profil od populacije koja ne pije kavu ili je pije u manjim količinama.

Kava je u cijelom svijetu popularan napitak, a ova je studija pružila vrijedan uvid u europsko stanovništvo jer su prethodna istraživanja na području Europe bila manjeg opsega te su se provodila u pojedinačnim zemljama, u kojima je način pripreme kave u pravilu konzistentan.

Čini se da se ova studija slaže s prethodnim istraživanjima na stanovništvu drugih zemalja, primjerice u SAD-u i Japanu. Autori napominju da je potrebno pažljivo razmotriti moguće blagotvorne kliničke implikacije ove studije.