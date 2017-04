KAŠNJENJE MENSTRUACIJE: Koliko je normalno i kada bi se trebala ozbiljno zabrinuti?

Kašnjenje menstruacije ili po kliničkoj definiciji, amenoreja, je izostanak menstruacije. Može biti primarna ili sekundarna.

Amenoreja u primarnom obliku je izostanak, to jest nepojavljivanje menstruacije do 16. godine djevojčica ili dvije godine nakon početka puberteta. Također i u dobi djevojčica od oko 14 godina koje još nisu prošle kroz pubertet. Sekundarna amenoreja dolazi nakon pojave menstruacije, a one su u pravilu svaki izostanak duži od šest mjeseci. Najčešći uzrok kašnjenja menstruacije je trudnoća, no to ne mora uvijek biti slučaj. Menstruacija je danas i dalje tabu u nekim društvima, zato je i bitno da se dobro informirate prije nego počnete paničariti o tome koliko je normalno kašnjenje menstruacije i što to znači.



Razlozi za kašnjenje mjesečnice

Prije svega, bitna je dobra higijena. Uz dobru higijenu i zdrav način života dolaze i pozitivne navike i minimalan broj razloga zašto bi došlo do kašnjenja mjesečnice. Ovo mogu biti neki od razloga.

1. Trudnoća

Uobičajena i najčešća pretpostavka za kašnjenje menstruacije je trudnoća. Ako razlog kašnjenja jest trudnoća, pojavit će se i ostali simptomi kao što su mučnina, osjetljiviji njuh, promjene raspoloženja i česta mokrenja. Ti simptomi mogu biti povezani i s drugim problemima ili psihološkim strahom od trudnoće. Najbolje bi bilo nakon tri do pet dana kašnjenja mjesečnice kupiti kućni test za trudnoću kako bi znale o čemu se radi.

2. Konstitucijsko kašnjenje puberteta

Prva menstruacija nastupa kad su spolne osobine već vidljive i izražene. Te osobine određuje peptidni hormon masnog tkiva leptin, nasljeđe, geografski položaj i mnogi drugi čimbenici. Jedan od uvjeta pojave prve mjesečnice je i kriterij minimalne tjelesne težine od 47,8 kg i 16-23,5 posto masnog tkiva. U Hrvatskoj je srednja dob dolaska menstruacije 12 godina, s tim da kod 95 posto djevojčica nastupa između 10,5 i 14,7 godina. Ukoliko dođe do kašnjenja puberteta ili drugih hormonalnih poremećaja, moguće je kašnjenje menstruacije.

3. Pretjerana tjelovježba, poremećaj prehrane ili stres

Tjelesni napor u kombinaciji sa stresom ili nezdravom prehranom loše utječe na naš cijeli organizam pa tako i na menstrualni ciklus. Ako ste se počeli baviti intenzivnim treninzima i dogodio se brz gubitak težine, pričekajte barem tri dana prije nego počnete razmišljati da je razlog trudnoća. Tijelu treba vremena da se navikne na novi režim, tako da je normalno da može utjecati na promjene i u menstrualnom sistemu. Također i današnji, ubrzani način života može utjecati na kašnjenje. Ako ste imale težak tjedan na poslu ili u privatnom životu, sasvim je normalno da tijelo reagira tako da menstruacija skoro potpuno izostane na mjesec dana, ili se pojavi obilno krvarenje.

4. Kontracepcijske pilule

Kod korištenja kontracepcijskih pilula, kašnjenje menstruacije je skoro normalna stvar. Isto kao i kod korištenja lijekova ili nove prehrane, tijelu je potrebno vremena da se navikne na ono što unosite u njega. Posebice ako ste prestale koristiti kontracepcijske pilule, može biti potrebno do 6 mjeseci da bi menstrualni ciklus bio redovan i da nema više kašnjenja menstruacije.

5. Uzimanje ili zloporaba lijekova

Korištenje oralnih kontraceptiva, depo-progesterona, antidepresiva ili antipsihotika u tijelu podižu prolaktin. Na svim lijekovima pišu moguće nuspojave uzimanja. S obzirom da mnogi lijekovi koji podižu prolaktin imaju nuspojavu usporavanja ili ubrzavanja ciklusa, obratite se liječniku kako biste bili sigurni o čemu se radi.

6. Sindrom policističnih jajnika

Sindrom policističnih jajnika je najčešći endokrinološki poremećaj kod žena fertilne dobi. Obilježavaju ga kronična anovulacija, hiperandrogenizam i policističan izgled jajnika. Često se pojavljuje uz hiperlipidemijom, inzulinskom rezistencijom i dijabetesom tipa II. Taj sindrom je velike učestalnosti, od 15-20%u mlađoj dobi, a u perimenopauzi 10%. Karakterizira ga i visoka učestalost neplodnosti i pobačaja, patoloških promjena u trudnoći i debljina. Razvoj policističnih jajnika može biti povezan i s genetski poremećajem. Liječenje se obavlja terapijom hormonskom kontracepcijom ili kirurškim odstranjivanjem.

Ne zaboravite da je svako tijelo individualno

Bez obzira na moguće razloge kašnjenja mjesečnice, svako tijelo drugačije funkcionira. Najbolje bi bilo da dobro pratite svoj menstrualni ciklus i dane ovulacije. Same najbolje poznajete svoje tijelo i znate kako reagira na razne lijekove, vježbu, stres i ostalo. Preporučujemo odlaske ginekologu barem jednom godišnje ako je sve u redu. Idealno vrijeme za ginekološki pregled je 8-12 dan menstruacijskog ciklusa. Na pregledu će vam ginekolog nakon dobivenih nalaza napomenuti kada bi trebala biti sljedeća kontrola.