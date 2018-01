KAKO SE PRENOSI HPV? Smanjite mogućnost zaraze informiranjem i prevencijom

HPV je spolno prenosiva genitalna infekcija koja je uzrokovana humanim papilomavirousom. Postoji više od 100 tipova virusa.

Ime HPV odnosi se na grupu virusa s više od sto tipova, a preko trideset njih je spolno prenosivo. U slučaju zaraze kod nekih oboljelih se mogu pokazati simptomi dok kod drugih ne moraju. Infekcija uglavnom prolazi sama od sebe, no postoje tipovi virusa koji izazivaju značajnije abnormalnosti.

HPV je prenosiv spolnim putem

Čak oko 30 virusa iz grupe HPV-a je spolno prenosivo, i to genitalnim kontaktom. Virus se zapravo širi direktnim kontaktom sa zaraženom kožom i zaraženim sluznicama. Ako su zaražena koža ili sluznice k tome oštećene, to će pogodovati infekciji jer će virus lakše doći do bazalnih slojeva kože. Osnovni način prijenosa su zaražena područja genitalnog trakta oba spola, pa se tako HPV najčešće dobiva kao posljedica spolnog kontakta sa zaraženom osobom. Osim toga genitalni HPV može inficirati i sluznicu gornjeg dijela dišnog sustava te spojnicu oka.

Do sada su postojali slučajevi gdje je HPV virus pronađen kod djevica, što znači da za njegov prijenos nije nužan spolni odnos jer se virus nalazi i u koži anogenitalne regije.



Smatra se da je moguć i oralni prijenos. Dokaz za to je pronalazak niskorizičnih i visokorizičnih tipova u usnoj šupljini.

Ponekad nema vidljivih simptoma

Vrijeme potrebno od izlaganja virusu do nastanka promjene je u prosjeku oko tri mjeseca, iako kod nekih oboljelih to može biti nekoliko tjedana do nekoliko godina. Ovo će jako ovisiti o imunološkom sustavu svakog pojedinca.

Jedna od reakcija sistema na HPV virus su kondilomi ili genitalne bradavice. Kondilomi se prepoznaju tako što izgledaju kao male bradavice, ispupčine koje mogu biti malene oko milimetra, ali i veće. Najčešće se pojavljuju u prva tri mjeseca nakon seksualnog odnosa, makar je moguće da se pojave i tek nakon nekoliko godina. Kondilomi su zapravo benigni tumori koji su vrlo rasprostranjeni na površinskim slojevima kože u genitalnom području. Statistika pokazuje kako je samo u Hrvatskoj ovim virusom inficirano 60% seksualno aktivnih žena i muškaraca.

Kod žena se kondilomi javljaju na velikim i malim usnama te na ulazu u vaginu, a mogu se pojaviti i u vagini i na grliću maternice. Mogu izazvati peckanje i svrab. Procjena pokazuje kako je od 80-100% djevojaka u dobi od 18-25 godina došlo u kontakt s HPV virusom, dok tek 30% njih razvija simptome infekcije. Neće svaka žena s pozitivnim HPV testom imati reakcije.

Kod muškaraca je pojava kondiloma rjeđa pojava, a ako se pojave nalaze se na penisu te sliče simptomima osipa na penisu.Mogu se pojaviti bradavice i točkice na kožici, na otvoru penisa ili korijenu penisa.

Bradavice se mogu pojaviti u ustima ili grlu nakon oralnog seksa.

Kako se liječi HPV?

Za HPV infekciju ne postoji lijek te kod većine žena infekcija prođe sama od sebe. Liječenje se usmjerava prema promjenama na koži ili sluznici (kondilomima, genitalnim bradavicama). Kondilomi se liječe lokalnom primjenom lijekova ili kirurškim odstranjivanjem, s time da je moguća ponovna pojava s obzirom na to da se radi o virusu.

Iako se ne može izliječiti, možete smanjiti rizik od genitalne HPV infekcije.

Najsigurniji način za smanjivanje rizika od dobivanja HPV-a je apstinencija od spolnog odnosa, ali ako to niste u mogućnosti, korištenje kondoma je nužno potrebno te je dokazano da korištenje prezervativa smanjuje učestalost karcinoma vrata maternice za koji se smatra da je vezan uz HPV infekciju. Ujedno, smanjit ćete mogućnosti ukoliko ste monogamni. Postoje i cjepiva protiv HPV-a, ali ono neće pružiti zaštitu od svih tipova.

Testirajte se na HPV

Kako bi se prepoznalo postojanje virusa u tijelu, potrebni su testovi na HPV. Kako bi se otkrilo jeste li zaraženi potrebno je napraviti ginekološki ili urološki pregled, citološki ili histološki pregled te metode molekularne biologije. Uzorak se kod žena uzima obrisom vrata maternice, a kod muškaraca uzimanjem obrisom mokraćne cijevi. Kod žena se također može koristiti kolposkopija, metoda kojom se pod povećalom promatra vrat maternice ne bi li se uočile promjene. Kod muškaraca koji su u homoseksualnim vezama se preporučuje obavljanje analognog Papa-testa kako bi se isključile sve opcije.