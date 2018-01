KAKO SE PRENOSI HIV: Pronašli smo odgovore na najčešća i najvažnija pitanja

O virusu humane imunodeficijencije mnogi malo znaju, pa tako i kako se prenosi. Donosimo najvažnije informacije o tome što je HIV, AIDS te kako se prenosi HIV.

HIV je virus koji uzrokuje AIDS. Naziv mu dolazi od engleskog nazivlja Human Immunodeficiency Virus. Glavna reakcija koju uzrokuje na imunološki sustav je uništavanje obrambenog sustava što dovodi do pojave različitih bolesti.

Kratica HIV dolazi od H: Ljudski jer stvara bolest nakon ulaska u ljudski organizam, I kao imunodeficijencija jer uzrokuje slabost i nesposobnost imunološkog i obrambenog sustava organizma koji se inače bori protiv različitih bolesti. V kao virus jer je uzročnik mikroorganizam koji se ne može samostalno razmnožavati, točnije razmnožava se uz pomoć materijala i energije stanice koju napada.

Što HIV radi ljudskom organizmu?

Virus HIV-a stvara zaraznu bolest ulaskom u krvotok. Kada tamo dospije počinje oštećivati obrambene stanice T limfocite. U tim trenucima dolazi do slabljenja imuniteta što rezultira pojavom infekcija i ostalih zloćudnih bolesti. Kada HIV uđe u krvotok, tijelo se više ne može boriti protiv običnih infekcija uzrokovanih bakterijama, virusima, gljivicama ili zloćudnih bolesti.



Koja je razlika HIV-a i AIDS-a?

AIDS je zapravo najteži i krajnji stadij HIV zaraze i skupina bolesti koje se pojavljuju radi teškog oštećenja imunološkog sustava. Točnije, one kod oboljelog uzrokuju teške zaraze mikroorganizmima koje bi tijelo inače uspješno i bez problema savladalo. To može uzrokovati tumore pa i smrt. AIDS dolazi od engleskog naziva Acquired Immunodeficiency Syndrome što bi značilo sindrom stečenog nedostatka imunieteta. AIDS je sindrom jer označuje skup stanja i znakova bolesti koji su karakteristični za određenu bolest. To bi značilo da netko tko ima AIDS može bolovati od različitih bolesti i oportunističkih infekcija. Naziv SIDA je istog značenja, samo se radi o francuskoj kratici.

Kako se prenosi HIV?

Od zaraze HIV-om do početka sindroma AIDS-a može proći u prosjeku oko 10 godina. Za to vrijeme postoji mogućnost da nemate nikakve simptome. U to vrijeme moguće je da se osjećate i izgledate potpuno zdravo, a zapravo cijelo vrijeme nesvjesno prenosite virus na druge.

HIV se može prenijeti na tri osnovna načina. On je prisutan u krvi, spermi i vaginalnom sekretu zaražene osobe. Tamo ga ima u dovoljnoj količini da zarazi druge osobe.

Ovo su tri su osnovna načina kako se prenosi HIV:

nezaštićeni spolni odnos sa zaraženom osobom

– ovo se odnosi na vaginalni, analni ili oralni nezaštićeni spolni odnos. Prijenos je moguć s muškarca na ženu, s žene na muškarca, te s muškarca na muškarca. On se prenosi tijekom spolnog odnosa kada dođe do dodira sluznice sa sekretima ili krvi zaražene osobe

– ovo se odnosi na vaginalni, analni ili oralni nezaštićeni spolni odnos. Prijenos je moguć s muškarca na ženu, s žene na muškarca, te s muškarca na muškarca. On se prenosi tijekom spolnog odnosa kada dođe do dodira sluznice sa sekretima ili krvi zaražene osobe putem krvi ili krvnih produkata

– ako se koriste zajednički pribori za ubrizgavanje droge (šprica i igle). HIV se također može prenijeti i prilikom transfuzije krvi i krvih pripravaka te umjetnom oplodnjom i presađivanjem organa. Taj rizik je doduše smanjen na minimum jer se svi darivatelji krvi, krvne plazme i sperme prije darivanja obavezno trebaju testirati.

– ako se koriste zajednički pribori za ubrizgavanje droge (šprica i igle). HIV se također može prenijeti i prilikom transfuzije krvi i krvih pripravaka te umjetnom oplodnjom i presađivanjem organa. Taj rizik je doduše smanjen na minimum jer se svi darivatelji krvi, krvne plazme i sperme prije darivanja obavezno trebaju testirati. sa zaražene majke na dijete

– do infekcije najčešće dolazi tijekom porođaja ako je majka zaražena virusom HIV-a, a rjeđe u samoj trudnoći ili prilikom dojenja.

Važno je zapamtiti da se virus HIV – a može prenijeti sa zaražene osobe na nezaraženu u bilo kojoj fazi HIV infekcije.

Ako poznajete osobu zaraženu HIV virusom ili ste u strahu da ga vi ne dobijete, važno je znati kako se HIV virus ne prenosi. HIV virus se NE prenosi:

poljupcem

grljenjem

dijeljenjem zajedničkog WC-a

razgovorom

dodirivanjem

dijeljenjem obroka

radom u istom uredu

predavanjem u istoj učionici

dijeljenjem iste šalice

kupanjem u bazenu

tuširanjem

ubodom komarca

Kako tijelo reagira ako u njemu postoji virus HIV-a?

Kada virus HIV-a uđe u tijelo kroz sluznice ili izravnim unošenjem, on ulazi u specifičnu stanicu obrambenog sustava, T-limfocit te tamo stvara mnogo kopija virusa. Kada u toj stanici nastane velik broj novih virusa, on prsnućem oslobađa mnoštvo virusa u krvotok, a sama obrambena stanica se raspada. Proces se tako ponavlja ulaskom u nove T-limfocite. Što znači da virus HIV-a postupno i polagano uništava sve veći broj obrambenih stanica organizma radi čega dolazi do općeg slabljenja imuniteta. Ovo otvara nove mogućnosti za infekcije i maligne bolesti.

HIV može oštetiti i druge stanice u tijelu kao što su živčane ili stanice sluznice probavnog sustava. 3-6 tjedna nakon zaraze, nastaje prva faza HIV bolesti, akutna infekcija. Glavni simptomi toga su slični gripi ili mononukleozi i oni spontano prolaze. Nakon toga akutna infekcija prelazi u asimptomatsku HIV infekciju. Simptomi bolesti i zaraze se ne moraju pojavi oko 10 godina, čak i više. Za svo to vrijeme imunološki sustav slabi i bolest na kraju dolazi do AIDS-a, točnije uznapredovalog stadija HIV infekcije.

Saznajte jeste li zaraženi!

Ako ste spolno aktivna osoba, a niste još napravili testiranje na HIV, predlažemo da to napravite što prije. Upravo zato što zaraza ne daje konkretne simptome, bitno je znati na vrijeme kako i vi dalje ne bi širili zarazu. Ako inače koristite kondom, ali ga samo jednom niste, i to je bilo dovoljno da dobijete virus. Ako ste isprobali spolni odnos homoseksualne prirode, ili ako ste koristili usluge plaćanja za seks.

Dodatnu edukaciju možete dobiti na stranicama Hrvatske udruge za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa. U njihovoj organizaciji postoji CheckPoint Zagreb koji je centar za zdravlje i edukaciju mladih, centar za dobrovoljno, anonimno, povjerljivo i besplatno savjetovanje i testiranje na HIV i hepatitis C brzim testovima iz sline koji omogućuju rezultat već za 20 minuta. Nalaze se na adresi Ulica kneza Domagoja 10, Zagreb. Redovno radno vrijeme centra za testiranje i savjetovanje je u ponedjeljak, srijedu i petak od 16- 19:30 sati.

Testirajte se i spasite sebi i drugima život!