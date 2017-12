KAKO SE MJERI OČNI TLAK: Pravovremenim otkrivanjem problema možete spriječiti sljepoću

Povišeni tlak očne vodice drugi je po učestalosti uzrok sljepoće u svijetu, a naziva se glaukom. Može se prepoznati pravovremenim mjerenjem očnog tlaka.

Od 40. do 44. godine života se svima preporučuje da inicijalno mjere svoj očni tlak kako bi spriječili neugodna iznenađenja. Glaukom je progresivna bolest koja oštećuje vidni živac, a može se spriječiti ili barem jednostavnije liječiti uz pravovremena mjerenja očnog tlaka.

Očni tlak treba provjeravati

Oko se nalazi pod stalnim tlakom, a on mu daje pravilan i kuglast oblik. Tekućina kojom je očna jabučica ispunjena proizvodi očni tlak. Očna vodica je prozirna tekućina koja ispunjava prostor između leće i rožnice. Regulira se tvorbom i drenažom očne vodice, a za nju su odgovorni organi u oku, trabekularna mrežica te ostali dijelovi drenažnog sustava. Očna vodica ima veliku ulogu u dostavi aminokiselina, glukoze, minerala, enzima i nutrijenata u prozirne očne strukture koje ne sadrže krvne žile. Očni tlak je također odgovoran za tonus i oblik oka.

Cilijarno tijelo proizvodi očnu vodicu filtriranjem iz plazme pa se ona izlučuje u stražnju očnu sobicu. Tamo prolazi kroz rascjep između leće i stražnjeg dijela šarenice. Tako se prelijeva kroz zjenicu u prednju očnu sobicu te nakon dreniranja izlazi iz oka u krvne vene. Ravnoteža tih tekućina utječe na reguliranje intraokularnog tlaka, kraticom IOT-a. Zdravo oko samo regulira količinu tekućine koja ga ispunjava pa se tako održava očni tlak.



Normalni intraokularni tlak iznosi oko 16mmHg, a kreće se u rasponu od 10-21 mmHg. Bez obzira na to nema točnog odgovora o tome koji je normalan očni tlak, jer će to ovisiti od osobe do osobe.

Kako se mjeri očni tlak

Na pojavu povišenog očnog tlaka mogu utjecati godine, genetska predispozicija, anatomska građa oka, bolesti koje utječu na zdravlje oka kao što je dijabetes, korištenje snažnijih lijekova kao što su kortikosteroidi, traume i nesreće u području glave. Ako kod vas ne postoji niti jedna od navedenih situacija, niti dalekovidnost ili kratkovidnost, očni tlak se mjeri oko 40. godine života.

Mjerenje očnog tlaka mora se obavljati kod oftalmologa. Postoje kontaktna i nekontaktna metoda mjerenja očnog tlaka. Kod nekontaktne metode procjenjuje se vrijednost očnog tlaka bez dodira s rožnicom dok se kod aplanacijske (kontaktne) metode nakon anesteziranja oka prislanja sonda na rožnicu. Uz doktorsko mjerenje očnog tlaka prati se tijek i kompariraju parametri visine tlaka, oštrine vida i vidnog polja.

Prije samog mjerenja potrebno je barem 3 dana ne nositi tvrde ili polutvrde kontaktne leće. Preporučuje se da na pregled ponesete i svoje leće kako bi oftalmolog mogao zaključiti jesu li prigodne za vašu dijagnozu. Oftalmologu također morate napomenuti da uzimate lijekove, da osjećate težinu u oku ili neke druge smetnje.

Cijena mjerenja očnog tlaka je 80 kuna.

Glaukom je bolest, a povišeni očni tlak simptom

Najčešća bolest koja se pojavljuje uz simptom povišenog očnog tlaka je glaukom. On je drugi po redu razlog sljepoće u svijetu. Od nekih vrsta glaukoma može se oboljeti u svakoj životnoj dobi i od njega pati 1% populacije. Učestalost pojavnosti glaukoma raste s godinama, a češće su oboljele žene.

Liječenje glaukoma nije lako, a provodi se kapljicama koje snižavaju očni tlak i doprinose boljoj cirkulaciji u vidnom živcu. Ako je bolest u uznapredovaloj fazi i kapi ne pomažu, može se izvesti laserski zahvat koji omogućuje lakše istjecanje očne vodice. Posljednje rješenje je operativni zahvat radi osiguranja bolje drenaže i rasterećenja vidnog živca.

Povećani intraokularni tlak ne mora biti nužan faktor u razvoju glaukoma, ali je velik faktor rizika. Smanjenje produkcije očne vodice može dovesti do poremećaja metabolizma jabučice radi čega se može razviti glaukom i njime povezano oštećenje vidnog živca.

Zbog prevencije glaukoma kao i za dijagnozu drugih očnih bolesti vrlo je važno precizno izmjeriti očni tlak. Kasno otkriven glaukom može biti već toliko uznapredovao, da je gubitak vida ponekad nepopravljiv.

Zato preporučujemo da ne čekate četrdesete da izmjerite očni tlak. Kada osjetite poteškoće s vidom, nemojte kupovati naočale na blef i sami si dijagnosticirati dioptriju već posjetite oftalmologa. Također kada dobijete naočale, kapi ili drugu terapiju za popravak očnog tlaka, pridržavajte je se jer on neće nestati nakon jedne bočice kapljica.