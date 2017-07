KAKO SE ANTIBIOTICI ZAISTA TREBAJU PITI? Znanstvenici otkrivaju zašto su bakterije sve otpornije

Otpornost na antibiotike postao je jednim od najvećih problema današnjice, a sve zbog prekomjernog liječenja antibioticima. Što ih se češće uzima, veća je mogućnost da će se bakterije razviti u superbakterije.

Liječnici uvijek napominju da se antibiotici moraju popiti do kraja, bez obzira na to u kojem se trenutku počnete osjećati bolje. Čak vam se to više i ne treba naglašavati jer je postalo toliko uvriježeno. Ipak, znanstvenici kažu kako nastavak terapije nakon ozdravljenja može biti opasno za organizam.

Postoji strah od toga da će se tom uobičajenom praksom povećati otpornost na antibiotike.

“Povijesno gledano, terapije antibioticima odrađivale su se do kraja iz straha da će se u suprotnom smanjiti djelovanje, ali nitko nije razmišljao o eventualnom predoziranju. Dovršavanje terapije u kontrastu je s osnovnim medicinskim vjerovanjem da treba piti što je manje lijekova moguće”, mišljenja je prof. Martin Llewelyn, voditelj studije.



REVOLUCIONARNA POMOĆ IZ PRIRODE: Otkriven antibiotik koji djeluje na otporne bakterije

Otpornost na antibiotike postao je jednim od najvećih problema današnjice, a sve zbog prekomjernog liječenja antibioticima. Što ih se češće uzima, veća je mogućnost da će se bakterije razviti u superbakterije.

Naravno, nipošto nemojte na svoju ruku smanjivati dozu. Naime, kod liječenja tuberkuloze potrebno je dulje piti antibiotike, dok je za upalu pluća dovoljno i kraće razdoblje liječenja, piše Daily Mail.