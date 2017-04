KAKO POSTATI VEGETARIJANAC: Recepti i hrana uz koju ćete lakše prestati jesti meso

Cijelog života jedete meso i odlučili ste se za promjenu. Ne sviđa vam se kako vam se tijelo ponaša s obzirom na hranu koju jedete, ne osjećate se zdravo i dobro? Vegetarijanstvo bi mogla biti opcija za vas.

Mnogi se ljudi tijekom života zapitaju zašto postati vegetarijanac te je li to zaista dobro za njih. Istražili smo kako najlakše postati vegetarijanac te koje su dobre strane vegetarijanstva, kako utječe na vaše zdravlje, ali i pronašli nekoliko jednostavnih recepata s kojima će prelazak na vegetarijanstvo biti vrlo lak.

Pazite na dovoljan unos proteina

Vegetarijanstvom isključujete meso iz svoje prehrane čime činite pozitivnu stvar za svoje tijelo, ali i potičete dobru etiku. Samo u Hrvatskoj se svakog dana radi mesa za prehranu ubiju tisuće životinja uzgojenih na farmama. Zbog proizvodnje mesa sjeku se i velike količine drveća. Amazonska prašuma se svake godine sve više krči, te ako se tako nastavi nestat će za 30 godina.

Ako ste se odlučili na vegetarijanski način prehrane, odmah vas upozoravamo da to neće biti nimalo lako, posebice u početku. Vegetarijancem možete postati odjednom ili postepeno na način da se polako privikavate na nove namirnice izbacujući meso. Izbacivanje mesa iz prehrane bi moglo šokirati vaš organizam, zato preporučujemo da krenete postepeno ili odmah zamijenite meso drugim nutrijentima. Za koji god se način prehrane i promjene odlučite, bit će vam potrebna velika količina proteina, željeza, kalcija, cinka i vitamina B12.



Soja i seitan kao zamjena

Proizvodi na bazi soje bogati su proteinima i najčešća su zamjena za meso. Tako se od soje rade slična ili ista jela kao da su mesna, samo bez korištenja mesne masti i proizvoda. Jedan od najjednostavnijih načina kako postati vegetarijanac je zamijeniti meso sa sojom i seitanom. Seitan, zbog visokog sadržaja proteina, može zamijeniti potrebu za mesom. Također je i dobar izvor minerala i željeza. Za razliku od mesa ne sadrži zasićene masnoće i kolesterol te je niskokaloričan.

Osim konkretnih zamjena za meso, u svoju prehranu uvrstite zdravu hranu bogatu vitaminima, mineralima i proteinima. Samo neke od njih su kvinoja, mahunarke, zeleno povrće, gljive, kikiriki i ostali orašasti plodovi. Ne zaboravite ni na unos ugljikohidrata, vitamina K iz cvjetače, špinata, kelja, blitve, šparoga, graška, kupusa i mrkve.

Uz zamjensku hranu ne zaboravite na zdrav život i unos dovoljno hrane u organizam kakva god bila. Pripazite da pijete dovoljno vode, imate dovoljno sati sna i da se krećete.

Recepti za lakši prelazak na vegetarijanstvo

Mijenjanjem prehrane i pripremom hrane kod kuće najlakše ćete prijeći na novi način života. Ovi recepti sa stranice Fini Recepti pomoći će vam da lakše postanete vegetarijanac.

Vegetarijanska carbonara

Potrebni sastojci:

400 grama špageta

4 jaja

2 žlice ricotta sira

1 limun

100 grama graška (svježi ili smrznuti)

100 grama mladog špinata

Priprema:

Skuhajte tjesteninu prema uputama na pakiranju, a za to vrijeme zamutite jaja u maloj posudi. Jaja začinite s malo papra, umiješajte ricotta sir i limunovu koricu. Prije nego se tjestenina skuha do kraja, dodajte joj grašak na 3 minute. Sačuvajte malo vode od kuhanja nakon što ocijedite tjesteninu i grašak. Prebacite smjesu u tavu. Umiješana jaja i špinat ostavite da se skuhaju u preostaloj toplini.

Vegetarijanske lazanje

Potrebni sastojci:

250g tjestenine za lazanje

300 grama mini rajčice

250ml vrhnja za kuhanje

1 žica sjeckane majčine dušice

50g naribanog parmezana

60g brašna

150g gouda sira

2 patlidžana

750ml mlijeka

20 crnih iskoštenih maslina

4 žlice sjeckanog bosiljka

60g maslaca

1 žlica pesto umaka

1 grančica kadulje

maslinovo ulje

sol i papar

Priprema:

Naribajte sir, prepolovite mini rajčice, masline narežite na kolutove, a patlidžan ogulite, narežite na kockice i stavite u zdjelu sa slanom vodom i limunovim sokom. Kockice patlidžana premjestite na kuhinjsku krpu kako bi ih osušili, te ih stavite pržiti u tavu, na ugrijano maslinovo ulje. Pržite ih dok ne omekšaju i podlijevajte maslinovim uljem. U to dodajte prepolovljene mini rajčice, narezane masline, sjeckani svježi bosiljak, majčinu dušicu. Posolite i popaprite. Nakon 5-6 minuta prženja, povrće maknite s vatre da se ohladi. U drugi lonac ulijte mlijeko, vrhnje za kuhanje. U to dodajte maslac i brašno. Dobro izmiješajte sve sastojke i kuhajte ih do 8 minuta na srednjoj vatri stalno miješajući. Kada se umak zgusne umiješajte pesto umak i naribani sir.

Dno vatrostalne posude prelijte s malo umaka, pa preko njega složite red tjestenine za lazanje. Na tjesteninu rasporedite prženo povrće, posipajte ga sirom, prelijte s umakom i ponavljajte dok ne potrošite sve sastojke. Na zadnji sloj povrća stavite i grančicu kadulje.

Stavite u pećnicu na 220°C na 40-ak minuta.

Zeleni vegetarijanski sladoled

Potrebni sastojci:

1 šalica sojinog mlijeka

350g čvrstog tofua

2 kiwija

4 vrečice zelenog čaja

200ml meda

1 žlica ekstrakta vanilije

Priprema:

Mlijeko i čajne vrećice stavimo u posudu i pričekamo da zavrije, te nakon toga kuhamo još 5 minuta. Oprezno izvadite i istisnite čajne vrećice i pustite 30 minuta da se ohladi. Tekućinu prelijte u drugu posudu i izmiješajte sojino mlijeko sa zelenim čajem, medom, tofuom, ekstraktom vanilije i s oguljenim kivijem narezanim na kriške. Možete dodati i zelenu boju. Miksajte dok smjesa ne postane glatka.

Završenu smjesu prelijte u posude za zamrzavanje i ostavite u hladnjaku na 6 sati kako bi dobro očvrsnulo. Za dodatak možete dodati svježe tučeni šlag na bazi vode i čokoladne mrvice.