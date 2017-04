KAKO NASTAJE SEBOREJA: Saznajte kako na prirodan način izliječiti svrbež, crvenilo i prhut

Ako živite stresno, malo spavate, radite uz klima uređaj i primijetili ste da vam se počela prhutati kosa, a lice i ruke su postale sve više suhe, postoji šansa da imate seboreju. Seboreja je poremećaj u radu žlijezda lojnica, to jest, pojačano izlučivanje sebuma.

Zašto nastaje seboreja

Glavni uzrok seboreje je stres, što bi značilo da uz više stresa dolazi i više loja – sebuma. Ako dođe do prevelikog izlučivanja sebuma, dolazi do prhutanja kože i svrbeža. Prekomjerna količina loja uzrokuje pojačano razmnožavanje Malassezia gljivice. Osim stresa na žlijezde lojnice utječu i klimatske promjene – prelazak iz suhe u vlažnu klimu i obrnuto. Utjecaj na lučenje sebuma iz žlijezda ima i vaša prehrana – tako masna hrana i loš odnos kiselina u organizmu također mogu uzrokovati seboreju. Pretjerano pranje kose i lica također može dovesti do pojačanog izlučivanja te na posljetku i sušenja.



Prhut na kosi ne mora nužno biti potpuno suha. Postoje slučajevi seboreje u kojima se pojavljuje masna prhut. Ona se pojavljuje kada se Malassezia gljivica razmnoži do 70% bakterijske flore, ulazi u žlijezdu lojnicu i upali ju. Ta žlijezda tada luči previše loja i uz prhut na vlasištu stvara nepropustan sloj masne prhuti. Tako je korijen kose blokiran – to uzrokuje manjak kisika i hrane za korijen kose što zatvara folikulu. Dugoročno ne liječenje masne peruti uzrokuje slabljenje kose, prorjeđivanje kose i ćelavost.

Teži slučaj seboreje je seboreični dermatitis. On nastaje kao posljedica ne liječenja seboreje i prhuti. Dermatitis je kronična upala kože s autoimunim odgovorom – prikazuje se u obliku upale, crvenila i svrbeža. Za tu razinu seboreje često je potrebno bolničko liječenje.

Kako ublažiti reakcije kože na seboreju

Osim medicinskih šampona za borbu protiv seboreje postoje i savjeti koje možete pratiti kako biste spriječili ili barem ublažili seboreju.

Koristite ulja za masiranje vlasišta, a ne alkoholne šampone

Održavanje higijene i ne korištenje kozmetičkih preparata s alkoholom ublažit će nadražaj na kožu lica i glave. Korištenje prirodne kozmetike bolji je odabir od medicinskih preparata. Svaka koža je drugačija i drugačije reagira, no ni jednom slučaju seboreje ne pomaže alkohol niti aditivi.

Doktorica Jelena Meštrović Štefekov, dr. med., spec. dermatologije i venerologije savjetuje:

‘Kosu nemojte prati više od 2-3 puta tjedno. Pritom samo jednom do dva puta tjedno koristite šampon protiv peruti. Ne sušite kosu fenom, i izbjegavajte postupke koji će isušivati vlasište na bilo koji način. Za kosu možete koristiti masku s omega masnim kiselinama. Kortikosteroidne gelove koristite samo povremeno, ne više od tri puta mjesečno jer prečesto korištenje može izazvati još gore posljedice. Pokušajte koristiti losione koji sadrže polidokanol ili ureju ako se pojavi svrbež. ‘

Najbolji odabir bi bila kombinacija kokosovog ulja i esencijalnih ulja koja ćete utrljati u vlasište.

Uz to, postoji uljna mješavina koja se sastoji od nekoliko biljnih ulja: plod divlje ruže, macerat nevena uz dodatak eteričnih ulja kamilice.

Za liječenje seboreje preporučuje se i aloe vera, jabukov sok, ulje čajevca, med, maslinovo ulje, žalfija, čičak, kamilica i crni kim.

Pripazite na prehranu i dovoljan unos tekućine u organizam

Seboreja je poremećaj žlijezda, što znači da je potrebno pravilno funkcioniranje organizma da bi se seboreja smanjila ili zaustavila.

Zdrava hrana za borbu protiv seboreje su atioksidansi koje možete pronaći u bobičastom voću, rajčicama i lisnatom povrću.

Uz antioksidanse, vitamin D smanjuje svrbež – možete ga iskoristiti iz hrane, ali i iz sunca. Mnogo boravite na suncu i ojačajte svoju kožu vitaminom D. Smanjite unose šećera i brze hrane.

Pojačajte imunitet zdravom prehranom, ali i unosom dovoljno tekućine. Smanjite unose alkohola, kofeina, šećera i soli koji dehidratiziraju tijelo. Zamijenite kavu sa zelenim čajem, pijte bogato hidratantno kokosovo mlijeko i domaće sokove.

Manje izlaganje stresu dovodi do smanjivanja seboreje

Ne zaboravite tretirati svoje tijelo kao hram – dajte si dovoljno sna i odmora kroz tjedan. Uz pravilnu prehranu i dovoljno sna, smanjit će se stres, a time i reakcije kože. Dodatan način za rješavanje stresa su i joga, meditacija, pisanje i odmor u slobodnim aktivnostima koje volite raditi.