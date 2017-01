KAKO NAS PLJAČKA INDUSTRIJA ZA SAMOPOMOĆ: Što je istina, a što laž u savjetima životnih trenera

Ljudi diljem svijeta troše milijarde na knjige, seminare, treninge, seanse sa životnim trenerima, a prije svega na nadu da će im biti bolje.

Stoga ne čudi da su se u industriji za samopomoć pojavili brojni šarlatani koji su odlučili na brzinu zaraditi novac ponavljajući fraze koje će nam, uvjeravaju, promijeniti život, piše Psychology Today.

Upravo zbog toga nije na odmet oprezan pristup autorima za samopomoć, a neke zablude otkriva i znanost koja je dokazala koji nam pristup doista može pomoći, a što su neistine koje se šire.

Razmišljajte o uspjehu i on će doći – netočno

Prije nekoliko godina, svijet je osvojila knjiga Tajna u kojoj je, između ostalog, pisalo da svijetom vlada zakon privlačenja i da ako samo dovoljno dugo razmišljamo o nečemu, svemir će se pokrenuti i dobit ćemo to što želimo. I zamišljali smo: novi auto, savršeni posao, put oko svijeta.



Ali, suprotno ‘zakonu’, pozitivne misli nisu urodile takvim ishodom i eto vozimo se u starom automobilu na posao koji baš i ne volimo, a put oko svijeta je jednako neostvariv kao i kad smo prvi put na njega pomislili.

Za poklonike teorije o vizualizaciji uspjeha kao putu prema njegovom ostvarenju to je iznenađenje, ali za znanost nije. Što više fantaziramo o nečemu, više zadovoljstva imamo iz tih maštarija i manje motivacije da ih pretvorimo u stvarnost.

I to važi u svim segmentima, od posla do upoznavanja partnera. Brojne studije su dokazale da ljudi koji su skloniji fantazijama o uspjehu zarađuju manje i rjeđe se prijavljuju na oglase za posao. Zaključak: do uspjeha se ne dolazi pozitivnim mislima, već djelima.

Fokusirajte se na današnji trenutak – točno

Jedna od najvećih grešaka koju gotovo svi radimo je razmišljanje o prošlosti i usmjerenost na budućnost. Usredotočenost na sadašnji trenutak je opravdan savjet stručnjaka za samopomoć jer dokazano smanjuje stres i depresiju.

Osim toga, produktivniji smo kada nam misli ne lutaju u prošlost i budućnost, a prisutnost omogućava da nam ne promaknu važni i lijepi događaji, od ‘običnog’ zalaska sunca do liepog razgovara s bližnjima.

Lakše ostvarujemo ciljeve ako drugima otkrijemo planove – netočno

Sigurno ste čuli savjete da je prvi korak u ostavljanju cigareta, mršavljenju ili završetku fakulteta nakon 10-ogodišnje pauze, informiranje bližnjih o novoj/staroj odluci. Ali, znanost kaže kako nas dijeljenje ciljeva s prijateljima zapravo čini manje motiviranima da ostvarimo što smo naumili.

Eksperiment sa studentima pokazao je da kad drugi znaju za naše planove, manje radimo na tome da ih ostvarimo. Paradoksalno, to nas čini ljenima. Za ovu pojavu možemo ‘zahvaliti’ mozgu koji nas vara jer kad svijetu objavimo svoje planove, imamo isti osjećaj priznanja kao i kada bismo doista ostvarili planirano.

Za većinu ljudi, taj nagovještaj postignuća je dovoljan zbog čega odustaju od provođenja u djelo zacrtanog jer su svjesni da to iziskuje trud.

Budite zahvalni za sve dobro u životu – točno

Kada smo doista svjesni onoga što imamo, od zdravlja, obitelji, posla.. više cijenimo sve ono što smo do tada uzimali zdravo za gotovo. Studije potvrđuju da su zahvalni ljudi sretniji, suosjećajniji, optimističniji, imaju više životne radosti i energije, manje su usmjereni na materijalno, pa su tako i manje nezadovoljni jer nemaju novi telefon, automobil i sve ono što je postalo imperativ u potrošačkom društvu.

Osim toga, manje su skloni depresiji, anksioznosti, ljubomori i bolestima. Zbog svega toga, savjet da redovito izražavamo zahvalnost, ima smisla. A, to možemo raditi pisanim putem, u formi dnevnika ili usmeno, tako što ćemo se svaku večer ili jutro u mislima zahvaliti na blagodatima.