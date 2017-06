KAKO IZGLEDA SVIJET S VEĆIM GRUDIMA: Nova aplikacija prvo skenira, a onda povećava dekolte

Bolje od bilo kojeg plastičnog kirurga, ili napumpanih grudnjaka, nova aplikacija pokazuje kako bi svijet izgledao s većim grudima.

Sve više plastičnih kirurga koristi virtualnu realnost kako bi pacijenticama pokazao točno kako će izgledati nakon povećanja grudi, obzirom na njihov jedinstveni oblik i veličinu prije operacije.

Do sada, ženama koje su se odlučile na povećanje grudi liječnici su pokazivali različite modele, te prije-poslije fotografije, no obzirom na to da su svake grudi jedinstvene, pacijentice ponekad nisu bile zadovoljne. Sada u realnom vremenu vide kako će izgledati njihov novi dekolte, prenosi Daily Mail.

“Kada stavite naočale, ulazite u svijet virtualne konzultacije. Svaka potencijalna pacijentica sada može vidjeti svoje grudi u zrcalima iz svih pravaca ili pogledati prema dolje i vidjeti svoje novo genijalno poprsje” ističe glasnogovornik prozivođača implatantna Sebbin, koja je zajedno s Crisalixom, razvila aplikaciju.

