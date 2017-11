KAKO ISPRATI PESTICIDE S VOĆA: Ovaj sastojak vjerojatno imate kod kuće, a djelotvorniji je od obične vode

Sastojak koji sve domaćice imaju u svojem domaćinstvu, natrijev-bikarbonat ili soda bikarbona ima nebrojeno primjena, a američki znanstvenici tvrde da je njezina upotreba u ispiranju pesticida s voća djelotvornija od obične vode, vrlo blagog eko detardženta za posuđe ili razrijeđenog izbjeljivača u prahu.

Rezultate studije objavili su u časopisu Journal of Agricultural and Food Chemistry, prenosi Newsweek.

“U Americi je količina pesticida u jabukama pod stalnom kontrolom”, kaže Lili He, znanstvenica na Sveučilištu Massachusetts i jedna od glavnih autorica studije.

Znanstvenici otprije upozoravaju da voće apsorbira pesticide i da ih je moguće isprati sodom bikarbonom. No nitko dosad nije izmjerio koliko su duboko u voće pesticidi prodrli.



“Prvi smo se posvetili proučavanju da bismo ustanovili koliko su duboko u voćku pesticidi prodrli i u kojoj ih je mjeri moguće isprati”, rekla je He, dodavši da su ona i kolege u eksperimentima koristili organske jabuke te dvije kemikalije koje se često upotrebljavaju u tretiranju voća u Sjedinjenim Državama. Jedna je bila tiabendazol koji uništava gljivice, a druga fosmet koji uništava štetne kukce.

Zalili su voće najvišom dopuštenom količinom pesticida u skladu s pravilima. Potom su ih pokušali isprati običnom vodom, sodom bikarbonom i otopinom razrijeđenog izbjeljivača.

Nakon petnaestminutnog ispiranja sodom bikarbonom gotovo sve kemikalije uklonjene su s površine voća, no neke su ostale duboko u voću. Čak ni soda bikarbona nije onamo doprla.

“Kora jabuke puna je nutrijenata. No u njoj je i puno pesticida. Kad jedete jabuku možete odlučiti hoćete li joj oguliti koru ili nećete. No isto ne možete primijeniti kod voća poput grožđa ili kod povrća poput špinata”, kazala je He.

Postoji mogućnost i da se po voću iz boce s raspršivačem pošprica bijeli ocat te se potom ono opere u vodi. Ocat uništava bakterije pa se može i samostalno koristiti za čišćenje plodova.

Jedna od metoda je i namakanje voća u vodi, u morskoj soli i soku limuna u trajanju od 10 minuta. FDA savjetuje jednostavno ispiranje voća pod slavinom.

He je istaknula da “nijedan pesticid nije u potpunosti povezan s dugoročnim utjecajem na ljudsko zdravlje, poput primjerice povećanog rizika od razvoja raka. Zasigurno ne tako niske količine, koje su uostalom i dopuštene. No riječi koje se u ovom kontekstu spominju poput “sigurnosti” i “rizika” škakljive su kada su potrošači u pitanju. Smatram da je vrlo važno smanjiti rizik od izloženosti prehrambenih namirnica pesticidima.”

He ukazuje na još jedan, na prvi pogled trivijalan problem: “Kad vam se jede jabuka, hoćete li uistinu uspjeti čekati punih 10 ili 15 minuta dok se voćka ispere da zagrizete u nju?”