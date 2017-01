JER VI TO ZASLUŽUJETE: Nekoliko načina da u 2017. godini budete sretniji

Uvedite nova pravila, zaboravite stare navike i počnite živjeti onako kako doista želite.

Budite sami sebi na prvom mjestu

To nije sebično već mudro. Morate voditi računa o vlastitom mentalnom, fizičkom, emotivnom i duhovnom zdravlju, kako biste uopće mogli i pomišljati da vodite računa o nekom drugom, pa makar taj ‘drugi’ bio i onaj koga volite najviše na svijetu.



Prestanite se nadati kako će se drugi ljudi promijeniti na način na koji vi očekujete

To se događa iznimno rijetko. U devet od deset slučajeva, neće se dogoditi. Ne možete natjerati drugu osobu da se promijeni. Jednostano ne možete. I bit ćete puno sretniji kad prihvatite tu nepobitnu činjenicu. Jedini način da se osoba promijeni je da ona sama to poželi. A kad i ako do toga dođe, to opet neće imati nikakve veze s vama osobno.

Mijenjajte sebe, tako da postajete bolji s vremenom

Svu energiju koju trošite na pokušaj da ‘urazumite’ druge ljude usmjerite na rad na sebi. Primjećujete li koliko je teško osloboditi se loših navika? Upravo iz tog razloga je očekivanje iz tačke 2 ove liste, potpuno uzaludno.

Prihvatite sve emocije

Dok odrastamo, slušamo kako ‘veliki dečki’ i ‘velike cure’ ne plaču. A i kad odrastemo, nameće nam se stav da je bilo koja emocija osim pozitivnih nedopuštena. To nije istina. A ovo je dobra godina da tu istinu i spoznate. Nemojte se plašiti onoga što osjećate. Ni kad ste sretni toliko da ne možete obuzdati suze, ni kad ste toliko slomljeni tugom da vas cijelo tijelo boli… I jedno i drugo ste – vi. I nema razloga da potiskujete ono što osjećate.

Dajte sebi vremena

Za sve. Onoliko koliko je vama potrebno. Život nije trka na sto metara. I ovo je dobra godina da tu činjenicu prihvatite. Upoznajte sami sebe, iznova. Ili, upoznajte sami sebe zapravo, možda i prvi put. Možda će vam trebati i više od ove godine da to postignete. I to je u redu. Važno je samo da više ne odlažete početak tog putovanja…

Mudro birajte ono što konzumirate

Od hrane do medija. Pokušajte se osloboditi svih otrova koji truju vaš organizam i vašu dušu. Birajte samo ono što vam stimulira tijelo, um i duh. Imate pravo na to.

Odložite telefon, uživajte trenutku

Dok vi napravite savršeni selfie s rođendanske zabave, može se lako dogoditi da se gosti počnu razilaziti.

Prihvatite činjenicu da je krv nekad, nažalost, i manje od vode

Prigrlite one koje volite i one koji vas vole i žele vam dobro. Neka vam 2017. bude godina reciprociteta, neka vas vole onoliko koliko vi volite. I ako su oni koji vas vole onoliko koliko vi njih volite prijatelji, a ne članovi obitelji, nemojte više žaliti zbog toga. Oslobodite se osjećaja krivice i preispitivanja. Birajte suštinu umjesto forme.

Praštajte, onima koji su vas povrijedili

Praštajte sebi, ako ste povrijedili one koje volite, nenamjerno.

Izvucite pouku iz svega što vam se događa

Čak i ako nije očigledna. Čak i ako je to što vam se događa bolno. Kopajte dublje, ako ne možete proniknuti na prvi pogled. Postoji razlog za sve što proživljavate, uvijek. Čak i kada je teško. Često, osobito ako je teško.

Prihvatite da nije uvijek problem u vama, niti u nečemu što ste vi (možda) učinili

Nečije ponašanje prema drugima odražva ono što ta osoba osjeća prema samoj sebi. Riječi koje dolaze iz nečjih usta otkrivaju kakvo je srce osobe koja ih izgovara. A ništa od toga, zapravo, nema nikakve veze ni s vama, ni s onim koliko vrijedite…

Nemojte biti ničiji otirač

Nikada (više). Borite se za sebe i ono u što vjerujete. Volite sebe dovoljno da odete od ljudi koji se prema vama ružno ponašaju, koji vas ne poštuju, koji nisu svjesni koliko vrijedite. Volite sebe dovoljno da odete i da se ne osvrnete.

Nemojte biti previše ponosni i zamolite za oprost

Ako ste pogriješili, smognite snage da to priznate i da se ispričate zbog svojih grešaka. Ljudi smo, a ljudi griješe. Ali samo veliki ljudi mogu kazati ‘oprosti’ onda kada je to potrebno.

Budite svjesni da svaki čovjek ima vlastitu perspektivu, vlastiti doživljaj stvarnosti

Svi mi različito doživljavamo i tumačimo životne situacije. Način na koji vi to radite može se drastično razlikovati od načina na koji to radi druga osoba. Čak i ako je ta druga osoba netko koga volite, i netko tko vas voli. Nemojte to nikad zanemariti.

Shvatite da su realnost i društvene mreže često dvije potpuno različite stvari

Ono što vidite na profilima često je svjetlosnim godinama daleko od stvarnosti. Ima ljudi koji se neopisivo trude da ostave dojam kako žive savršen život. Nemojte dopustiti sebi da podlegnete tom pritisku. Svi smo mi samo ljudi. A čak i oni čiji je život ‘idealan’ muče neku svoju muku…

Nemojte nikada pretpostavljati da drugi znaju kako se osjećate

Čak ni ako je taj ‘drugi’ onaj kojeg volite više od života. Čak ni ako je ta ‘druga’ ona koju volite više od života. Nema osobe na ovom svijetu koja je ovladala vještinom čitanja misli. Ako vas nešto tišti, ako ste jako nesretni, ako ste uznemireni, ako ste najsretniji na svijetu, ako nikad niste ni pomislili da biste mogli biti toliko sretni koliko ste sada sretni, recite to onome koga volite. Taj kojeg volite , ili ta koju volite zaslužuje da to čuje od vas. I vi zaslužujete da on ili ona to čuju od vas. I kad je to što imate za reći, teško i bolno, i kad je to što imate za reći nešto najljepše i najvažnije što ste ikada ikome rekli. I zato ne uskraćujte to ni sebi, ni onima koji vas vole.

Ostanite dosljedni

Nikad nemojte odustajati od onoga što želite. Nikad nemojte odustajati od onoga u što vjerujete. I, najvažnije, nikad nemojte odustajati od onih koje volite.