JEDVA KRPATE KRAJ S KRAJEM? Znanstvenici izdali ozbiljno upozorenje, tiče se vašeg zdravlja, brojke su zastrašujuće

Odrasli koji jedva krpaju kraj s krajem i stalno razmišljaju o tome kako će platiti režije pod 13 su puta većim rizikom od srčanog udara, sugerira novo istraživanje.

Ako radite stresan posao, rizik se povećava za dodatnih šest puta, kažu južnoafrički znanstvenici. Nova tvrdnja odražava rezultate istraživanja objavljenog u veljači u The Lancetu kako stres, baš poput pušenja i povišenog krvnog tlaka uzrokuje bolesti srca i krvožilnog sustava.

Liječnici sada traže ažurirane smjernice za razgovor s pacijentima koji su pretrpjeli infarkt kako bi ispitali njihovu razinu stresa na poslu i kod kuće, u pokušaju postizanja ranijih dijagnoza i bržih intervencija.

Rezultati sugeriraju da se svim bolesnicima trebaju hitno ponuditi informacije o tome kako se boriti protiv stresa. Liječnici su pozvani da identificiraju moguće prepreke u promjeni načina života ili trošenja lijekova, kako bi se povećala učinkovitost njihova plana da se smanji rizik od ponovnih napadaja.



“Često se pacijente upozorava na izbjegavanje stresa nakon srčanog udara, no zapravo je potrebno to više naglašavati prije no što se to dogodi”, kaže voditelj istraživanja dr. Denishan Govender. “Nekolicina liječnika ispituje pacijente o stresu, depresiji i anksioznosti na sistematskom pregledu. Ali to bi trebalo postati rutinska praksa, poput pitanja o pušenju.”

Dr. Govender dodaje: “Baš kao što dajemo savjete o tome kako prestati pušiti, pacijenti trebaju informacije o tome kako se boriti protiv stresa.”

Rezultati su otkrili 13 puta veću vjerojatnost za srčani udar kod ljudi koji se bore sa značajnim financijskim pritiscima. Kao i pritisak od plaćanja računa, izvješće je pokazalo da deprimirani odrasli imaju trostruki rizik od srčanog udara.

Ispitanici u istraživanju sami su priznali da su pod stresom, od kojih je njih 96 posto pretrpjelo infarkt. Oko 40 posto je izjavilo da su ponekad pod stresom, piše Daily Mail.