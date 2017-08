JEDVA ČEKATE VIKEND DA MOŽETE DULJE SPAVATI? Evo zašto to ne biste smjeli raditi, doslovno vas može ubiti

“Pridržavanje rasporeda spavanja gotovo je jednako važno za naše kognitivne sposobnosti kao i količina kvalitetnog sna”, smatra dr. Michael Scullin.

Svi zaposleni ljudi imaju svoj bioritam – liježu otprilike u isto vrijeme i bude se prema ustaljenom predlošku. Kada dođe vikend, svi se vole opustiti pa si dopuste ostati budni dokasno i spavati dulje no inače. Koliko se god to činilo oslobađajućim jer znate da uživate, stručnjaci tvrde da vas taj nagli preokret rasporeda može doslovno ubiti.

Tijelo ima svoj unutarnji sat i, kada se on poremeti, to se odražava na zdravlje srca. Tako se rizik od smrti uzrokovane srčanim problemima penje za 11 posto ako si samo vikendima priuštite to malo zadovoljstvo duljeg spavanja.

Istraživanje na 984 odraslih, objavljeno u časopisu Sleep, pronašlo je vezu između promjene obrasca spavanja i razvoja srčanih bolesti te umora, iako još nije jasno zašto je tomu tako.



Prijašnje su studije već uočile kako dulje spavanje vikendom povećava rizik od dijabetesa. Mnogi su ljudi koji su skloni naglim promjenama u spavanju imali višak kilograma i povišenu razinu šećera u krvi.

Ipak, ne slažu se svi s ovom konstatacijom. Dr. Jim Horne kaže kako nije raspored spavanja kriv za nastanak bolesti, već dugotrajan stres, kojemu su mnogi svakodnevno izloženi, piše Daily Mail.