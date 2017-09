JAMČIMO DA TO RADITE UPRAVO SADA: Zbog ove svakodnevne aktivnosti ne možete zaspati i često se budite noću

Zbog ove aktivnosti, broj se ljudi koje muči nesanica udvostručio. Zastrašuje činjenica da se upravo ona širi kao pošast i posvećujemo joj sve više vremena.

Plavo svjetlo iz ekrana vaših pametnih telefona i tableta skraćuje vrijeme spavanja i smanjuje kvalitetu sna, pokazuje najnovije istraživanje. S druge strane, zasloni koji emitiraju crvenije svjetlo nemaju toliko loš učinak.

“Svjetlo koje dolazi iz većine današnjih uređaja – računala, smartphonea i tableta – plavo je svjetlo koje oštećuje tjelesne cikluse i spavanje. Rješenje mora biti korištenje filtara koji preveniraju emisiju toga svjetla”, kaže prof. Abraham Haim, jedan od autora istraživanja.

Zasloni posebno uništavaju san ako se koriste u krevetu. Oni potiskuju lučenje melatonina, hormona koji pomaže u kontroli tjelesnog ciklusa spavanja. Jedan od načina na koje plavo svjetlo uništava san prekidanje je tjelesne regulacije temperature.

“Prirodno se tjelesna temperatura smanjuje kada tonemo u san – najniža je oko četiri sata ujutro. Kada se tijelo vrati na svoju normalnu temperaturu, budimo se. Nakon izlaganja crvenom svjetlu, tijelo se ponašalo normalno, dok je pod utjecajem plavog svjetla temperatura ispitanika bila normalna tijekom cijele noći. To je dokaz da ono narušava prirodni biološki sat”, dodaje.

Izloženost ekranima danas je neizbježna i bit će sve veća u budućnosti. Dobra je vijest to što zasloni sami po sebi ne djeluju štetno na tijelo, već baš to plavo svjetlo. Srećom, to će se moći ispraviti zamjenom za crveno svjetlo, piše Psy Blog.