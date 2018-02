IZRAZITO VISOKE DOZE: Zračenje mobitela povezano s pojavom tumora kod štakora

Kod određenog broja štakora koji su dugo vremena cijelim svojim tijelom bili izloženi zraćenju kakvo stavaju mobili telefoni razvili su se tumori živčanog tkiva.

Kod mužjaka štakora izloženih vrlo visokim dozama zračenja poput onoga koje emitira mobitel razvili su se tumori u tkivu oko srca, pokazao je nacrt izvješća znanstvenika američke vlade o potencijalnim zdravstvenim rizicima tih uređaja. Kod ženki štakora i miševa izloženih istoj vrsti zračenja nisu se razvili tumori, prema preliminarnom izvješću Američkog nacionalnog toksikološkog programa (NTP), dijela nacionalnog instituta za istraživanje utjecaja okoliša na zdravlje. Ti rezultati dio su višegodišnjih istraživanja koja bi trebala riješiti sporove je li zračenje mobitela štetno.

Ekstremna izloženost koja se ‘ne može primjeniti na ljude’

Iako su rezultati intrigantni ne mogu se primijeniti na ljude, upozoravaju znanstvenici NTP-a i američke Agencije za hranu i lijekove (FDA). Oni ističu da je cilj istraživanja na životinjama bio ispitati ekstremnu izloženost zračenju mobilnih telefona i da sadašnje sigurnosne granice za zračenje mobitela pružaju zaštitu.

Unatoč tome dva desetgodišnja istraživanja vrijedna 25 milijuna dolara, koja su najsveobuhvatnije procjene zdravstvenih posljedica izloženosti radiofrekvencijskom zračenju kod štakora i miševa, postavljaju nova pitanja o izloženosti tim sveprisutnim uređajima. U istraživanjima kod oko šest posto mužjaka štakora čija su tijela izložena najvišim razinama zračenja mobilnih telefona razvili su se švanomi – rijetka vrsta tumora živčanog tkiva u blizini srca dok se kod životinja koje nisu bile izložene zračenju nisu razvili ti tumori.



“Intrigantni dio toga je da su ti tumori slični tumorima koji su u nekim epidemiološkim studijama uočeni kod intenzivnih korisnika mobitela”, kaže John Bucher, viši znanstvenik u NTP-u u telefonskom intervjuu za Reuters. “Naravno oni su bili u živcima u uhu ili blizu mozga, no radilo se o istoj vrsti tumora koji smo otkrili u srcu”.

Kod ljudi ‘nije uočen veći rizik za rak’

Dr. Otis Brawley, glavni liječnik Američkog društva za rak ističe da studije nisu potvrdile veze za češće vrste tumora. “Ti nacrti izvješća izazvat će mnogo zabrinutosti no zapravo neće promijeniti ono što kažem ljudima: dokazi za veze između mobilnih telefona i raka su slabi i do sada nismo uočili veći rizik za rak kod ljudi”, kazao je on u priopćenju. Brawley kaže da korisnici mobitela, ako ih brinu ti rezultati kod životinja, trebaju nositi slušalice.

Za razliku od ionizirajućeg zračenja poput gama zračenja, radona i RTG-a koja mogu razbiti kemijske veze u tijelu i poznato je da izazivaju rak, radiofrekvencijski uređaji poput mobitela i mikrovalovi emitiraju radiofrekvencijsku energiju, oblik neionizirajućeg zračenja. Razlog za brigu kod te vrste zračenja je da proizvodi energiju u obliku topline i česta izloženost kože može rezultirati promjenom aktivnosti moždanih stanica, kao što su neke studije sugerirale.

Štakori izloženi dulje i od najpredanijih korisnika

U istraživanju NTP-a, štakori i miševi bili su izloženi višim razinama zračenja toliko dugo koliko čak i najpredaniji ljudi ne provode na telefonu i njihova čitava tijela bila su izložena odjednom, prema nacrtu izvješća. Bucher kaže kako se učinak vjerojatno pokazao samo kod mužjaka zbog toga što su oni veći te su vjerojatno apsorbirali više zračenja u odnosu na ženke štakore i miševe.

Mobilni uređaji uobičajeno emitiraju niže razine zračenja od maksimalno dozvoljenih razina, navodi se u izvješću. Zračenje mobilnih telefona brzo se rasipa pa bi se rizik, ako uopće postoji, odnosio na dijelove tijela koji su u blizini uređaja koji emitira zračenje, kaže Bucher. Istraživanjem su bile obuhvaćene samo 2G i 3G frekvencije koje se uobičajeno koriste za mobilne razgovore. To se ne odnosi na 4G ili 5G koji koristi različite frekvencije i modulaciju.

Ipak nema dovoljno dokaza da su mobiteli rizični za ljude

Mobiteli povećavaju rizik od tumora za 40 posto

Dr. Jeffrey Shuren iz FDA-ija kaže da nema dovoljno dokaza da se zaključi da mobilni telefoni predstavljaju zdravstveni rizik za ljude. “Čak i uz često dnevno korištenje većine odraslih osoba nismo uočili porast broja tumora mozga”, navodi se u priopćenju. “Vjerujemo da su sadašnji sigurnosni limiti za mobilne telefone prihvatljivi u zaštiti javnog zdravlja”.

Upitan koju bi pouku javnost trebala izvući iz studije Bucher je kazao: “Ja na temelju tih istraživanja ne bih promijenio ponašanje i nisam”.