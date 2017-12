Kako se ponašati s hranom i kako održavati kuhinjske površine i posuđe da biste smanjili rizik od prijenosa bakterija kada je u vašoj kući velika cirkulacija ljudi, kao što to obično biva za blagdane?

Priprema za Božić troši toliko vremena i energije da je posljednja stvar koja vam treba razboljeti se. Nažalost, gomila svečanih obroka, zabave i beskrajnih gostiju samo povećavaju vaše šanse za infekciju bakterijama. Stručnjaci savjetuju na što trebate posebno obratiti pažnju kako se ne biste otrovali hranom.

Ne perite meso prije kuhanja

Nedovoljno kuhana puretina može sadržavati štetne bakterije salmonele. Ali ne pokušavajte je dobro isprati u sudoperu, upozorava profesorica Sally Bloomfield, stručnjakinja za higijenu u London School of Hygiene and Tropical Medicine. “Bakterije iz sirovog mesa lako mogu prijeći na vaše kuhinjske površine”, kaže. Kapljice vode mogu putovati više od 50 cm, a samo je nekoliko kampilobakternih čestica potrebno za izazivanje trovanja hranom. Kuhanje će ubiti sve bakterije, tako da nema potrebe za pranjem mesa. No, pobrinite se da kuhate meso peradi sve dok sokovi ne ispare. “Središte mesa mora doseći 70 ° C na najmanje dvije minute – upotrijebite termometar za kuhanje kako biste provjerili.”

Ne rukujte se sa svima

Teško je proći kroz sezonu blagdana bez rukovanja s ljudima, ali tako ćete najlakše pobrati virus prehlade ili gripe. Naime, većina virusa prenosi se ručnim kontaktom. Zatim ulaze u tijelo kad dodirujete oči ili nos. Pozdravljajte se zagrljajem ili stisnutom šakom jer to smanjuje rizik, navodi se u izvješću objavljenom u American Journal of Infectic Control. Isti pristup mogao bi smanjiti rizik od zaraze salmonelom, kampilobakterom i norovirusom, koji uzrokuju nervozu želudca i crijevne viroze.



OPREZ! TROVANJE HRANOM: Znate li koje namirnice su najviše opasne?

Redovito mijenjajte kuhinjske krpe

Uz toliko obroka za pripremu, bit će i mnogo čišćenja. Ali nemojte koristiti krpu koja je bila u sudoperu s pločom za rezanje, jer je vjerojatno da će biti zaražena bakterijama, upozorava prof. Bloomfield. “Ili koristite jednokratne ručnike ili stavite krpu u perilicu posuđa, jer će visoka temperatura i deterdžent ubiti klice”, savjetuje ona.

Perite ruke nakon rezanja povrća

Rukovanje sirovim povrćem može vas izložiti E. coli, koja je čest uzrok uznemirenog trbuha, kaže Sarah Coe, nutricionistička znanstvenica iz British Nutrition Foundation. Bakterije obično dolaze iz vode koja se koristi za navodnjavanje ili gnojiva. Tretirajte sirovo povrće kao i meso: operite ruke nakon rezanja i koristite različite daske za rezanje sirove i gotove hrane, piše Daily Mail.

Ostatke hrane spremite dok su vrući

Neki ljudi prekrivaju folijom ostatke tek kad se ohlade – ali to može potaknuti bujanje bakterija. “To stvara kondenzaciju, koja dopušta mikroorganizmima da se nastane na hrani”, kaže dr. Paul Matewele, stručnjak za mikrobiologiju i imunologiju na Sveučilištu London Metropolitan. “Ako je hrana vrlo vruća, vjerojatno neće biti bakterija na njoj. To je bolje vrijeme za pokrivanje ostataka hrane.”