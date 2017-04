INKUBATORI ODLAZE U POVIJEST: Umjetna maternica mogla bi spasiti živote na stotine tisuća nedonoščadi

Uređaj ispunjen tekućinom koji reproducira uvjete maternice mogao bi znatno povećati izglede za preživljavanje izrazito rane nedonoščadi, stoji u studiji objavljenoj u časopisu Nature Communications koja je ohrabrujuće rezultate ostvarila s fetusima janjadi.

Znanstvenici u dječjoj bolnici u Philadelphiji u Sjedinjenim Državama razvili su uređaj opremljen plastičnim džepom ispunjenim tekućinom te vrpcom nalik na pupčanu koja dovodi kisik stvarajući tako tekuću sredinu u kakvoj se razvija fetus.

Zahvaljujući tom uređaju uspjeli su tijekom četiri tjedana razviti fetus janjeta, životinje u koje se razvoj pluća odvija “na način vrlo blizak” razvoju pluća u ljudi, piše u studiji.

Fetus janjeta bio je stavljen u uređaj nakon 15 do 16 gestacijskih tjedana. To je stupanj na kojem je razvoj njihovih pluća ekvivalentan stupnju razvoja “izrazito rane nedonošenosti” ljudskog fetusa, od 23 do 24 gestacijskih tjedana.



Alan Flake, jedan od autora istraživanja, rekao je da je sedam janjećih fetusa uspjelo preživjeti dulje od 25 dana. To je prvi put da je vanjski sustav uspio održati vitalne funkcije i osigurati tako dugo razvoj životinjskog fetusa, stoji u istraživanju.

Za razvoj umjetne maternice pogodne za ljudsku nedonoščad trebat će još deset godina, no takav uređaj bio bi daleko bolji od inkubatora koji se ventiliraju umjetnim putem.

Oko 30.000 novorođenčadi u Sjedinjenim Državama rađa se kritično rano, između 23. i 26. gestacijskog tjedna. Na tom stupnju razvoja djetešce teži tek nešto više od 500 grama, a njegova pluća nisu sposobna za udisanje zraka i izgledi za preživljavanje su niski.

Stopa smrtnosti je do 70 posto, a oni koji uspiju preživjeti suočeni su s dugotrajnim invaliditetom.