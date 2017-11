IMATE LI POTRES MOZGA: Kako prepoznati kada nastaje i koliko dugo traje liječenje?

Potres mozga nastaje pri traumi glave koja nije praćena strukturnom ozlijedom mozga, karakteriziran je prolaznim gubitkom svijesti. Ovaj poremećaj ne ostavlja ozbiljne neurološke posljedice.

Traumatska ozljeda glave mozga može nastati direktnim udarcem u glavu, lice, vrat ili udarcem u drugi dio tijela. Najviše osjetljiv dio za udarce je područje na vanjskoj strani oka – sljepoočnica. Potres mozga je blaga traumatska ozljeda mozga. Potresi mozga su učestaliji kod žena dok je tijek bolesti teži i dugotrajniji kod djece nego u odraslih.

Kako prepoznati potres mozga?

Blaga traumatska ozljeda mozga je složen patofiziološki proces uzrokovan biomehaničkim silama koje dovode do prolaznog poremećaja funkcije mozga. Ako je kod druge osobe ili kod vas došlo do udarca u glavu, pripazite na nastanak ovih simptoma:

kratkoročan gubitak svijesti

blijedilo

hladan znoj

mučnina

vrtoglavica

glavobolja

izrazit otok i natečenost na području udarca

Simptomi potresa mozga mogu se očitovati neko vrijeme nakon udarca. Kod mnoge djece udarci se dogode bez da primjete te tek nakon nekoliko sati počinju osjećati simptome traumatske ozlijede mozga.

“Moje dijete udarilo je u glavu jedno jutro igrajući se sa svojim prijateljima. Kada se vratila doma nije komentirala udarac niti navodila simptome koji bi ukazivali na potresa mozga. Idućeg jutra vodili smo ju u školu i samo se onesvjestila. U tom je trenutku počela nastajati plavica oko oka gdje je i udarila dan prije”, jedno je od iskustava majke.

Simptomi su prolazni, pa uz oporavljanje svijesti nestaju i simptomi šoka. Osim navedenih simptoma, tipično se mogu dogoditi smetnje u pamćenju i orijentaciji uzrokovane vrtoglavicom i gubitkom svijesti.

Liječenje potresa mozga

Opravak pacijenata u većini slučajeva (80-90%) kod odraslih ljudi traje do 10 dana. Liječenje uključuje mirovanje, najčešće u stabilnom položaju. Za vrijeme oporavka osjećat ćete vrtoglavice i poriv za povraćanjem, tako da je bitno da mirujete i pronađete položaj koji vam najbolje odgovara. Radi čestog poriva na povraćanje, možete koristiti dijetu s laganom hranom i piti puno tekućine.

Preporučujemo da puno spavate, to će olakšati oporavak mozgu. Nakon oporavka nemojte se baviti sportom još neko vrijeme, niti se dovoditi u situacije u kojima bi mogli ponovno dobiti udarac u glavu.

Ako dođe do produljenog trajanja oporavka, ili ponavljanja simptoma i nakon 10 dana , obratite se liječniku kako bi pregledao radi li se možda o nekoj drugoj bolesti mozga. Uzimanje lijekova je samo u rijetkim slučajevima, i to kada pacijent ima problema sa spavanjem ili anksioznošću.

Za vrijeme oporavka od potresa mozga ne biste trebali osjetiti nikakve bolove, osim možda blagih u glavi koji će s vremenom jenjavati. U slučaju da osjećate bolove, obratite se svom liječniku prije nego se samostalno odlučite na uzimanje tableta.

Oporavak od potresa mozga kod djece i adolescenata zahtijeva više vremena. Liječenje djece slično je kao i kod odraslih, no puno je opreznije i konzervativnije.

Moguća dugotrajna oštećenja nakon potresa mozga

Potres mozga ne smatra se velikom opasnošću za dugotrajne posljedice na mozak. Opasno po zdravlje može biti ponovno udaranje glave.

Zdrav mozak održava stabilan, jednakomjeran protok krvi bez obzira na veličinu sistemnog krvnog tlaka, a glavni mehanizam koji mu u tome pomaže je širenje i sužavanje krvnih žila na površini mozga. Potresom mozga gubi se ta autoregulacija te krvne žile prestaju biti sposobne prilagođavati protok krvi promjenama u sistemnom krvnom tlaku te s porastom tlaka dolazi i do povećanja protoka krvi kroz mozak. To bi značilo da dolazi do poremećaja u ravnoteži na razini kapilara što uzrokuje edem mozga.

Mozak je u fazi oporavka izrazito osjetljiv, pa u slučaju ponovnog udarca u glavu može doći po puno težeg, dugotrajnijeg, pa čak i nepovratnog oštećenja funkcije.

Nakon potresa mozga jedna od čestih posljedica je usporeno vrijeme reakcije, no taj problem se može brzo riješiti terapijom.