HOĆETE LI I NAKON OVOGA PITI PIVO? Od tek pola litre dnevno možete dobiti rak. No, ima i pozitivna vijest

Ispijanje samo pola litre piva dnevno povećava rizik od razvoja raka prostate – najčešći karcinom kod muškaraca – za više od petine. Istovremeno, druga studija je otkrila da ista količina piva dnevno smanjuje rizik od srčanog udara.

U prvoj je studiji otkriveno da ispijanje samo pola litre piva dnevno podiže rizik od razvoja raka prostate za 23 posto, piše Daily Mail.

To znači da kada je u pitanju rak, nema sigurnog prag za alkoholna pića, upozoravaju znanstvenici.

Do sada se mislilo da samo teško opijanje povećava rizik od obolijevanja. Ali ta zabluda se temeljila na manjkavim studijama koje su ljudima pružale lažni osjećaj sigurnosti, pokazuje nova analiza.



Istraživači sa Sveučilišta Victoria u Australiji analizirali su 26 prethodnih znanstvenih studija koje su povezivale konzumaciju alkohola s rakom prostate.

Otkrili su da se kod muškaraca koji su pili ekvivalent jedne litre s 5 posto alokohola ili dvije čaše od po 175 mililitara vina povećava rizik od raka prostate za 23 posto u usporedbi s muškarcima koji nikad nisu pili alkohol.

Veliki zdravstveni problem

No, čak i manje od pola litre piva tjedno povećava vjerojatnost razvoja raka, što je veliki zdravstveni problem.

Samo u Velikoj Britaniji 47.000 muškaraca godišnje dobije dijagnozu ove bolesti, a njih 11.000 umre od njenih posljedica.

Istraživanje će vjerojatno najviše uzbuniti mušakrce koji smatraju da umjereno piju i stoga nisu u opasnosti.

“Što se tiče rizika od raka, uzročni procesi se pojavljuju kad god pijete, do stupnja koji se izravno odnose na to koliko pijemo i nema sigurne granice. Rizik je godinama bio podcijenjen jer su mnoge prijašnje studije bivše ovisnike o alkoholu stavljale u istu kategoriju kao one koji nikada nisu okusili ni kap alkohola”, kaže voditelj istraživanja Tim Stockwell.

To je stvorilo krivi dojam, jer su mnogi bivši alkoholičari prestali piti ili su smanjili konzumaciju alkohola zbog dobi ili narušenog zdravlja.

Kao rezultat toga, referentna grupa ne-konzumenta je bila nezdravija nego što bi bila kad bi uključivala samo trezvenjake. Dakle, u usporedbi sa skupinom onih koji piju, rizik od konzumiranja alkohola činio se manjim nego što je zapravo bio.

Bivši alkoholičari i trezvenjaci u istoj skupini

Autori stuidije ističu da je pogrešna klasifikacija bivših ovisnika o alkoholu kao tzv. apstinenata “prikrivala značajnu povezanost između izloženosti alkoholu i rizik od raka prostate”.

Način na koji se alkohol potiče rast tumora u prostati nije još potpuno objašnjen. Alkoholna pića sadrže kancerogene tvari, uključujući acetaldehid – kojeg se “od milja” naziva kemikalijom za mamurluk – koji nastaje kad jetra “obradi” alkohol, a može oštetiti staničnu DNK.

“Ova studija doprinosi jačanju dokaza da je alkohol faktor rizika za rak prostate. Potrošnja će se morati uzeti u obzir u budućim procjenama globalne težine bolesti”, dodao je dr. Stockwell.

Suautorica dr. Tanya Chikritzhs kaže da studija – objavljena u online časopisu BMC Cancer – otkriva kako bi prethodna istraživanja koja su “pokazivala” da alkohol ima zaštitni učinak na zdravlje, trebalo “uzeti s velikom dozom opreza”.

No, dr. Jasmine Just iz Cancer Research UK kaže: “Alkohol je povezan s nekoliko vrsta raka, uključujući rak debelog crijeva i dojke, ali još nije jasno povećava li alkohol rizik od raka prostate”.

“Ova studija pokazuje da postoji veza između alkohola i raka prostate te uzima u obzir faktore koji su ovu vezu činili manje očitom u prethodnim istraživanjima. No, prerano je reći povećava li alkohol rizik od raka prostate”, kaže.

Međutim, dodala je: “Alkohol uzrokuje tisuća rakova svake godine, zato je smanjivanje količine koja se pije dobar način da se smanji rizik od raka”.

Druga studija – drugi zaključak

Za razliku dramatičnih zaključaka prethodne, u drugoj studiji je, piše Daily Mail, otkriveno da redovita konzumacija alkohola čuva razine “dobrog kolesterola” i tako drastično smanjuje rezanje rizik od moždanog udara.

Pintu piva na dan drastično smanjuje rizik od moždanog udara kasnije u životu, pokazala je nova studija tvrdi.

Studija koja je tijekm šest godina obrađivala 80.000 odraslih osoba otkrila je da su oni koji su pili umjerene količine alkohola na dnevnoj bazi, imali daleko veću kontrolu nad razinama kolesterola u usporedbi s onima koji ne piju uopće.

Pivo je bolje od žestice

I najučinkovitije piće za zdravlje srca, navodi se u studiji, bilo pivo, za razliku od žestokih pića.

Rezultati istraživanja, predstavljeni na godišnjem sastanku American Heart Associationa, mogli bi imati potencijal za oblikovanje prehrambenih smjernica.

Istraživači s Državnog sveučilišta u Pennsylvaniji su fokusirali su se na alkohol koji utječe na razine HDL_a (ili ‘dobrog’ kolesterola).

Nije prvi put da liječnici upozoravaju na štetne učinke koje prekomjerno pijenje može imati za kardiovaskularni sustav. Ali ovo istraživanje je pokazalo da je kontrolirano konzumiranje alkohola zapravo zdravije nego nikada ne okusiti ni kap alkohola.

Samo Kinezi i samo pivopije

HDL brani srce od nakupljanja “lošeg” kolesterola, koji zakrčuje vene, što otežava protok krvi u srce.

Očekivano, istraživači su uočili stalni pad razine HDL-a tijekom vremena kod svih sudionika.

Međutim, kod muškaraca koji popiju pola do litre pive dnevno, ali i žena koje popiju pola litre, zabilježen je mnogo sporiji pad u odnosu na terzvenjake ili teške alkoholičare.

Ljubitelji žestokog alkohola morali bi biti izuzetno restriktivni da bi imali iste koristi, otkrio je istraživački tim.

Samo kod onih koji su dnevno pili vrlo male količine (manje od 0,5 za muškarce, a manje od 0,4 za žene) uočeno je sporo opadanje razine HDL-a.

Istraživači ističu kako u studiji nisu imali dovoljno ljubitelja vina da bi testirali učinke vino na HDL.

Američka studija uključivala je samo kineske sudionike, a voditeljica istraživanja Shue Huang rekla je da se nada da će napraviti daljnje studije s drugim populacijama i drugim vrstama alkohola.