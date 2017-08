IMA OD NJIH I KORISTI: 9 načina da postanete pametniji igrajući video igre

Video igre imaju lošu reputaciju. Često se za njih tvrdi da potiču nasilje, stvaraju ovisnost, te da zbog njih potrošimo sate i sate koji potiču lijenost i zbog čega se debljamo.

Ali to nije cijela priča.

Večina virtualnih igara može biti dizajnirana tako da igrači od njih imaju obrazovnu i fizičku korist. Igre koje koriste repetitivne akcije poput zmahivanja palicom ili ciljanja pokretne mete treniraju mozak i mišiće da bolje obavljaju aktivnosti u pravom životu.

Video igre treniraju mozak isto kao i čitanje knjige ili vožnja biciklom – kada mozak uči, u njemu se stvaraju tisuće novih veza. Dodavanje sistema nagrađivanja motivira igrače da konstantno poboljšavaju svoje vještine.



To su dobre vijesti, jer su video igre sve veća industrija, koja je u 2013. globalno vrijedila 67 milijardi dolara (450 milijardi kuna), a projekcije su da će vrijediti 82 milijarde dolara (550 milijardi kuna) do 2017. godine.

A sad pročitajte kako vas sve igranje video igara može učiniti pametnijem.

Ljudi koji igraju akcijske igre pravilne odluke donose 25% brže

Igre brzog ritma traže brzo razmišljanje i brze reflekse, inače završite mrtvi. U pravome životu, aktivni igrači imaju bolji osjećaj o onome što se događa oko njih i u stanju su brže donositi odluke, barem tako tvrde zanstvenici sa Sveučilišta u Rochesteru.

U sklopu jedne studije, subjekti starosti između 18 i 25 godina podijeljeni su u dvije grupe. Jedna je grupa 50 sati igrala pucačine iz prvog lica ‘Call of Duty 2’ i ‘Unreal Tournament’. Druga je igrala 50 sati simulacijsku igru ‘The Sims 2’. Igrači akcijskih igara donosili su odluke 25% brže u zadatku nepovezanome s igranjem video igara, bez da su pri tome žrtvovali preciznost.

“Igrači akcijskih igara donesu više dobrih odluka po jedinici vremena. Ako ste kirurg, ili ako ste usred bojnog polja, ta prednost može biti odlučujuća”, izjavila je znanstvenica Daphne Bavelier, koja je sudjelovala u izradi studije.

Ljudi koji igraju video igre imaju bolju kontrolu nad svojim snovima

Video igre daju ljudima bolju kontrolu nad svojim snovima i smanjuju noćne more, sudeći po psihološkom istraživanju izvršenom na Sveučilištu Grant MacEvan, iz Kanade.

Nekoliko je studija pokazalo kako su gejmeri češće sanjaju lucidno, što znači da mogu svjesno kontrolirati što im se događa u snovima.

Psiholozi misle da to ima veze s vježbom koji igrači imaju u alretnativnoj stvarnosti. Uz to, izgleda da imaju neku vrstu zaštite, ili čak mogućnost kontrole snova koji bi se mogli klasificirati kao noćne more, posebno u slučaju muškaraca.

Video igre nas čine boljim ljudima

Polagane strateške igre mogu promijeniti naš način razmišljanja tako da naučimo donositi mudrije i više etične odluke i u pravome svijetu.

Na toj se ideji bazira Quandry, igra koja stavlja ljudske koloniste na planet Braxos te zahtijeva od igrača da pomogne razriješiti dileme oko naseljenika.

“Ne vjerujemo da će igranje igre odmah omogućiti igračima da daju svojim životima bolju perspektivu, ali mislimo da igra predstavlja zabavan način uvođenja ideja koje se mogu dalje razviti kroz reflektivan razgovor s drugima, te kroz dodatne aktivnosti koje nudimo na našoj stranici”, objašnjava Scot Osterweil, kreativni direktor u MIT-ovim Obrazovnim arkadama.

Video igre poboljšavaju vid

Druga studija koju je vodila Daphne Bavelier sa Sveučilišta u Rochesteru pokazala je da video igre poboljšavaju vid jer igrači postaju osjetljiviji na različite na slične nijanse boja, što je poznato kao osjetljivost na kontrast.

Ljudi koji igraju akcijske video igre, a posebno pucačine iz prvog lica, bili su 58% bolji u prepoznavanju sitnih razlika u kontrastu.

“Kada ljudi igraju akcijske igre,u mozgu im se mijenjaju veze odgovorne za vizualno procesiranje,”, izjavila je Bavelier. Igranje služi kao neka vrsta treninga koji pomaže vizualnom sustavu da bolje iskoristi informacije koje prima.

Video igre mogu popraviti memoriju, fokus i sposobnost multitaskinga kod odraslih

Video igra po imenu NeuroRacer koja uključuje vožnju oko drugih automobila dok u isto vrijeme kupite znakove na cesti “poboljšava kratkoročno pamćenje i dugoročni fokus starijih odraslih osoba”, otkrila je studija objavljane u časopisu Nature.

U sklopu studije, grupa odraslih u dobi od 60 do 85 godina je regrutirana kako bi igrala igru 12 sati tijekom mjesec dana. Šest mjeseci nakon igranja igre, sudionici si još uvijek bolji u multitaskingu, zadržati više informacija tijekom kratkog perioda vremena i bili bolji u fokusiranju.

Kirurzi poboljšavaju svoje laparoskopske vještine igrajući video igre

Igranje video igara na Nintendo Wii konzoli poboljšava vještine potrebne za laparoskopsku kirurgiju, proceduru kada se tanka cjevčica s kamerom ugura u abdomen kako bi se mogli vidjeti organi na ekranu, bez da se kirurški otvara pacijente.

Istraživanje je otkrilo da su doktori koji su proveli mjesec dana igrajući WII Tenis, WII Stolni tenis ili igru borbe s balonima po imenu Bitka na velikoj visini, bili bolji u simuliranim zadacima dizajniranim da provjere koordinaciju očiju i ruku i preciznost pokreta.

Djeca s disleksijom poboljšaju sposobnost čitanja nakon igranja video igara

Jedno manje istraživanje objavljeno u časopisu Current Biology otkrilo je da igranje akcijskih video igara pomaže djeci s disleksijom da čitaju brže i točnije.

Dvanaest sati sa igraćim kontrolerom “poboljšalo je kod djece brzinu čitanja, bez ikakvog pada točnosti, više nego godina dana spontanog razvoja sposobnosti čitanja, te više ili jednako kao jako zahtjevni tradicionalni tretmani čitanja”, napisali su znanstvenici.

Poboljšavajući mogućnost obraćanja pažnje, video igre su dovele do boljeg čitanja.

Predškolska djeca koja igraju video igre imaju bolju motoriku

Istraživanje provedeno na Sveučilištu Deakin u Australiji otkrilo je da djeca koja igraju interaktivne igre, poput Wii-a, imaju bolju motoriku od djece koja su igrala ne-interaktivne igre, poput igara s loptom.

Vjerojatno je da elektroničke igračke poboljšavaju koordinaciju između ruke i oka, ali znanstvenici su primjetili da možda interaktivne igre više i privlače djecu s već dobro razvijenom motorikom.

Video igre mogu nas naučiti o biološkim procesima

Video igre nisu samo za zabavu

One isto tako mogu “pomoći u rješavanju obrazovnih i znanstvenih izazova”, kako tvrdi stanfordski fizičar Ingmar H. Reidel-Kruse, koji je dizajnirao kolekciju akcijskih igara koje uče ljude o biološkim procesima.

Glavni lik u igrama je jednostanični organizam koji se nalazi unutar četvrtaste prostorije napunjene tekućinom. Igrač kontrolira živu papučicu pomoću električnog polja koristeći uređaj koji podsjeća na kontroler za video igre.

S obzirom da su reakcije papučice prave, a ne simulacija, igre mogu naučiti igrače o ponašanju mikroorganizama, dijeljenju i drugim biofizičkim konceptima, tvrde autori.

Business Insider/Magazin.hr