HRVATI KOD LIJEČNIKA KAO U SAMOPOSLUGU: ‘Dajte mi dva Sumameda, napravite mi CT i krvnu sliku, a po nove zube ću u Srbiju’

Zbog interneta sve više hrvatskih pacijenata dolazi u ordinacije s ‘listom želja’, a dodatan prolem je što zube vade na teret HZZO-a, a po nove idu u Srbiju ili BiH.

Dostupnost neprovjerenog medicinskog sadržaja na internetu kumovala je činjenici da danas mnogi građani misle kako i sami znaju što je za njihovo zdravlje dobro i nužno, bez obzira na to što stručnjaci mislili o tomu. Osječki liječnici upozoravaju: sve je više pacijenata koji im u ordinacije dolaze s “listama želja”, piše Glas Slavonije

A na njima ima uistinu svega: specificiranih antibiotika, nepotrebnih specijalističkih pregleda, pa čak i vađenja zdravih zuba.

Sam svoj doktor

“Ciljano traže lijekove za koje sami misle da im trebaju. Najviše analgetike i antibiotike. Danas svi hoće Sumamed za svaku upalu. Jednom sam primio pacijenticu u dežurstvu koja je zahtijevala recept za Sumamed, objašnjavajući kako ga ona pije već godinu dana! Zalupila mi je vrata pred nosom kada sam joj odbio prepisati taj lijek bez razloga. U dežurstvu je problem i s injekcijama protiv bolova vezanim uz ishijas. Iako postoje dobri analgetici za ovaj zdravstveni problem, koje je daleko preporučljivije uzimati negoli injekcije, mnogi naši ljudi to ne prihvaćaju. Kada otvore vrata i vidim ih da se rukom drže za kuk, odmah znam po što su došli i da od injekcije neće odustati – kaže dr. sc. Mario Ćurković, dr.med., spec. obiteljske medicine.

Samoincijativno pacijenti traže i pretrage. Najviše magnetsku rezonanciju, CT, dopplere, a laboratorijske pretrage preko svake mjere.

“Svaki mjesec imam i po 30 posto više laboratorijskih pretraga od norme. Naime, iako je praksa da se pacijentu bez izraženih tegoba kompletna krvna slika radi jednom u dvije godine, KKS neki traže svaka tri mjeseca, bez opravdanog razloga. Sve koji dolaze s posebnim željama trudim se urazumiti, ali, nažalost, nekada sam prisiljeni ići linijom manjeg otpora. Riječ je o neugodnim situacijama, ljudi viču, budu agresivni” priča dr. Ćurković.

Ništa bolja situacija nije ni kod doktora dentalne medicine, odnosno zubara.

Traže da im se vade i zdravi zubi!

“Velik broj pacijenta dolazi u ambulantu tražeći terapiju za tegobe koje su posljedica drugih bolesti nevezanih s dentalnom etologijom. Primjerice, smatraju da će vađenjem zdravog zuba riješiti problem neuralgije ili miofacijalnog bolnog sindroma. Uz to, pojavio nam se problem tzv. dentalnog turizma. Pacijenti odlaze po za njih povoljnije stomatološke usluge iz sektora ortodoncije, protetike, estetske stomatologije u Srbiju, Mađarsku, Bosnu i Hercegovinu, a kako bi si smanjili račun kod tamošnjih privatnika, kod nas zahtijevaju saniranje usne šupljine koje prethodi zahvatu, i to na teret HZZO-a. To uključuje, primjerice, vađenje zuba prethodno ugradnji implantanata bez da naši stomatolozi imaju ikakav utjecaj na plan terapije. Problem su i brojni građani koji su nedavno otišli raditi u zemlje EU-a, te koji za svojih kratkih posjeta obitelji traže na teret HZZO-a rješavanje svih svojih oralnih tegoba kako bi izbjegli plaćanje ovih skupih usluga u zemljama gdje su na radu. Idu čak toliko daleko da nas, ako znaju da će u srpnju doći u Osijek rođaku na svadbu, nazovu i traže da dan ili dva nakon svadbe budu primljeni na operativni zahvat koji su sami za sebe odabrali!” priča oralni kirurg, doc. dr. sc. Marko Matijević.

Dodaje kako se zbog ovakvih situacija, koje su postale dio svakodnevnice, produžuju već pretrpane liste čekanja za operativne zahvate, čime raste nezadovoljstvo drugih osiguranika.