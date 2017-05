HIV I HEPATITIS C: Gdje se i kako u Hrvatskoj anonimno i sigurno testirati?

HIV i hepatitis C događaju se vrlo lako i ne događaju se nekom drugome. Za zarazu je dovoljan samo jedan nezaštićeni spolni odnos s osobom nepoznatog statusa ili piercing te tetovaža u nesterilnim uvjetima. Broj oboljelih svakim danom kontinuirano raste.

HIV se prenosi s čovjeka na čovjeka, najčešće putem nezaštićenog spolnog odnosa kada dođe do oštećenja sluznice ili tkiva i dodira s krvlju ili spolnim tekućinama zaražene osobe. Virus, da bi prošao s jedne osobe na drugu, mora ući u njen krvotok. Ne postoji drugi način prijenosa.

Hepatitis C najčešće se prenosi intravenoznim putem, kod korisnika droga koji dijele međusobno igle i drugi pribor za korištenje droga. Do doticaja sa zaraženom krvi može doći putem zaraženih predmeta u slučaju tetovaža i piercinga u nesterilnim uvjetima, ali i korištenjem tuđih zaraženih britvica, četkica za zube i drugog pribora za osobnu higijenu, Rijedak, ali moguć način prijenosa, je i nezaštićeni spolni odnos, no za razliku od hepatitisa C, hepatitis B se značajno češće prenosi nezaštićenim spolnim odnosom.

Jedini način da se potvrdi HIV infekcija je testiranje.



Gdje se i kako testirati na HIV?

Zbog složenog testiranja, kućni testovi na HIV koji su neko vrijeme bili popularni, nisu pouzdani. Rezultate takvih testiranja treba uzeti s rezervom. Najbolje je testirati se u zdravstvenim ustanovama koje rade s certificiranim, i kod nas i u svijetu odobrenim testovima, te imaju dugogodišnju praksu.

U Hrvatskoj, testirati se možete u CheckPointu Zagreb. To je centar za zdravlje i edukaciju mladih, za dobrovoljno, anonimno, povjerljivo i besplatno savjetovanje i testiranje na HIV i hepatitis C brzim testovima iz sline koji omogućuju rezultat već za 20 minuta. Adresa je ulica kneza Domagoja 10, Zagreb, a redovno radno vrijeme je ponedjeljkom, srijedom i petkom od 16-19:30 sati.

Za testiranje nije potrebna prethodna najava dolaska. Uz testiranje, tamo će vam pružiti i uslugu savjetovanja. Cilj je dati podršku u neosuđujućem okruženju s ciljem prepoznavanja rizika od HIV-a, hepatitisa i drugih spolno prenosivih infekcija.

Vrste HIV testova

Vrste HIV testa su ELISA kao indirektni test, Western blot kao konfirmacijski test te razni brzi testovi.

ELISA test na HIV

ELISA je indirektni HIV test. Obavlja se laboratorijski tako da se u krvi otkrivaju protutijela na uzročnike bolesti. Ta se protutijela obično javljaju do 3 mjeseca nakon kontakta s virusom. Prema tome, da bi test bio pouzdan, potrebno ga je primijeniti najmanje 12 tjedana nakon mogućeg datuma zaraze. U slučaju pozitivnog rezultata, potrebno je učiniti potvrdni test. Nakon reaktivnog ELISA testa pristupa se konfirmacijskim testovima prije zaključne dijagnoze.

Rezultat može biti:

HIV pozitivan

HIV negativan

Western blot test na HIV

Ovaj HIV test detektira specifična protutijela, a i koristi se kao potvrdni test u slučaju pozitivnih rezultata testa ELISA. Dva uzastopna pozitivna testa ELISA, potvrđena pozitivnim Western blot testom, znače da je testirana osoba inficirana HIV-om ili HIV pozitivna. Direktnim testovima se potvrđuje prisustvo genetskog materijala virusa u plazmi. Ovi testovi koriste se za određivanje broja virusa u krvi, što je veoma bitan podatak za donošenje odluke o započinjanju terapije.

Brzi test na HIV

U Hrvatskoj je u upotrebi i brzi HIV test za otkrivanje antitijela kao i test za otkrivanje antitijela prema virusu hepatitisa C. Njima se mogu točno i pouzdano otkriti antitijela prema HIV-u i virusu hepatitisa C kroz uzorke oralne tekućine ili krvi iz vrha prsta ili vene, plazme i seruma.

Brzi HIV test otkriva antitijela nakon samo 20 minuta analize bilo kojeg od uzoraka bioloških materijala. Test karakterizira visoka specifičnost i osjetljivost otkrivanja antitijela.

Ovaj test je postao dostupan znanstvenim radnicima diljem Europe 2008. godine, a od 2009. godine je dostupan i u Hrvatskoj.

Točnost HIV testa i koliko je pouzdan?

Točnost i pouzdanost testova potvrđena je kliničkim ispitivanjima Svjetske zdravstvene organizacije, američkog centra za istraživanje tih bolesti, britanskog nacionalnog zdravstvenog centra i brojnih drugih. Rezultati tih kliničkih ispitivanja potvrđuju visoku točnost i pouzdanost brzih HIV testova koja je jednaka ili čak i bolja od komercijalno dostupnih EIA – enzimskih imunoloških testova.

Testiranje na HIV specifično je i osjetljivo; upravo iz tog razloga se testiranja ponavljaju i potvrđuju različitim metodama kako bi bili potpuno sigurni u rezultate.

Nadamo se da su vam informacije iz ovog članka pomogle.